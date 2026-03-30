Spektakel ohne Sieger in Esperke

– Foto: Philipp Reichelt

Im Spiel des 22. Spieltags der Bezirksliga Hannover Staffel 1 trennten sich der SV Esperke 1929 und der TuS Sudweyhemit 3:3. Nach einer schwachen ersten Hälfte der Gäste entwickelte sich eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten.

Auch bei Standards zeigte sich die Mannschaft anfällig: „Wir sind zweimal darauf reingefallen und lagen nach 15 Minuten 2:0 hinten.“ Dennoch gelang noch vor der Pause der Anschluss durch Joshua Brandhoff (45.). Kurz darauf stellte Joos Hasenpusch den alten Abstand wieder her, sodass es mit 3:1 in die Kabinen ging.

Die Gastgeber aus Esperke starteten druckvoll in die Begegnung. Bereits in der 11. Minute brachte Nils Pinkel sein Team in Führung, nur drei Minuten später erhöhte Jarmo-Fritz Stichnoth auf 2:0. Sudweyhe tat sich schwer, ins Spiel zu finden, und wirkte in der Anfangsphase nicht präsent. Trainer Jan Lehmkuhl fand dafür deutliche Worte: „Wir waren gar nicht da.“

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein völlig verändertes Bild. Sudweyhe agierte deutlich aggressiver und übernahm zunehmend die Kontrolle. „Die zweite Halbzeit war dann wie verwandelt: Spiel auf ein Tor.“ Die Gäste erspielten sich zahlreiche Chancen, kamen jedoch zunächst nicht entscheidend zum Abschluss. Erst in der 67. Minute verkürzte Brandhoff auf 2:3.

In der Schlussphase entwickelte sich ein intensives Anrennen der Gäste, das schließlich zum Ausgleich führte. Lehmkuhl beschrieb die Drangphase seiner Mannschaft: „Es sind mehrere Abschlüsse, aber der Ball will nicht ins Tor.“ sowie: „In einer Aktion hält der Torhüter innerhalb von 20 Sekunden mehrfach.“ Schließlich fiel der verdiente Treffer: Leon Behrami stellte in der 81. Minute auf 3:3.

Trotz der Aufholjagd überwog bei Sudweyhe die Enttäuschung: „Am Ende holen wir nur einen Punkt und lassen zwei Punkte im Kampf um Platz drei liegen.“ und „Aktuell fühlt sich das eher wie eine Niederlage an.“ Gleichzeitig relativierte der Trainer: „Mehr als ein 3:3 wäre vielleicht auch nicht verdient gewesen.“

In der Tabelle der Bezirksliga Hannover Staffel 1 bleibt Sudweyhe auf Rang fünf, während Esperke auf Platz acht rangiert.

SV Esperke 1929 – TuS Sudweyhe 3:3

SV Esperke 1929: Philipp Rüffert, Jan Ridder, Jarmo-Fritz Stichnoth, Luca-Morice Dierks, Joos Hasenpusch, Julian Kay, Nils Pinkel, Timo Stichnoth, Marcel Ridder, Aaron Mordaß - Trainer: André Lapke

TuS Sudweyhe: Hannes Frerichs, Jan-Ove Bäker, Bastian Helms, Jason-Mark Traemann, Ermal Behrami, Joshua Brandhoff, Maik Behrens, Leon Behrami, Niklas Behrens, Matou Bier - Trainer: Saimir Dikollari - Trainer: Jan Lehmkuhl

Schiedsrichter: Konstantinos Herheletzis

Tore: 1:0 Nils Pinkel (11.), 2:0 Jarmo-Fritz Stichnoth (14.), 3:1 Joos Hasenpusch (45.), 2:1 Joshua Brandhoff (45.), 3:2 Joshua Brandhoff (67.), 3:3 Leon Behrami (81.)