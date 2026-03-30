Spektakel ohne Sieger in Esperke

Im Spiel des 22. Spieltags der Bezirksliga Hannover Staffel 1 trennten sich der SV Esperke 1929 und der TuS Sudweyhemit 3:3. Nach einer schwachen ersten Hälfte der Gäste entwickelte sich eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten.
Die Gastgeber aus Esperke starteten druckvoll in die Begegnung. Bereits in der 11. Minute brachte Nils Pinkel sein Team in Führung, nur drei Minuten später erhöhte Jarmo-Fritz Stichnoth auf 2:0. Sudweyhe tat sich schwer, ins Spiel zu finden, und wirkte in der Anfangsphase nicht präsent. Trainer Jan Lehmkuhl fand dafür deutliche Worte: „Wir waren gar nicht da.“
Auch bei Standards zeigte sich die Mannschaft anfällig: „Wir sind zweimal darauf reingefallen und lagen nach 15 Minuten 2:0 hinten.“ Dennoch gelang noch vor der Pause der Anschluss durch Joshua Brandhoff (45.). Kurz darauf stellte Joos Hasenpusch den alten Abstand wieder her, sodass es mit 3:1 in die Kabinen ging.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein völlig verändertes Bild. Sudweyhe agierte deutlich aggressiver und übernahm zunehmend die Kontrolle. „Die zweite Halbzeit war dann wie verwandelt: Spiel auf ein Tor.“ Die Gäste erspielten sich zahlreiche Chancen, kamen jedoch zunächst nicht entscheidend zum Abschluss. Erst in der 67. Minute verkürzte Brandhoff auf 2:3.
In der Schlussphase entwickelte sich ein intensives Anrennen der Gäste, das schließlich zum Ausgleich führte. Lehmkuhl beschrieb die Drangphase seiner Mannschaft: „Es sind mehrere Abschlüsse, aber der Ball will nicht ins Tor.“ sowie: „In einer Aktion hält der Torhüter innerhalb von 20 Sekunden mehrfach.“ Schließlich fiel der verdiente Treffer: Leon Behrami stellte in der 81. Minute auf 3:3.
Trotz der Aufholjagd überwog bei Sudweyhe die Enttäuschung: „Am Ende holen wir nur einen Punkt und lassen zwei Punkte im Kampf um Platz drei liegen.“ und „Aktuell fühlt sich das eher wie eine Niederlage an.“ Gleichzeitig relativierte der Trainer: „Mehr als ein 3:3 wäre vielleicht auch nicht verdient gewesen.“
In der Tabelle der Bezirksliga Hannover Staffel 1 bleibt Sudweyhe auf Rang fünf, während Esperke auf Platz acht rangiert.
SV Esperke 1929 – TuS Sudweyhe 3:3
SV Esperke 1929: Philipp Rüffert, Jan Ridder, Jarmo-Fritz Stichnoth, Luca-Morice Dierks, Joos Hasenpusch, Julian Kay, Nils Pinkel, Timo Stichnoth, Marcel Ridder, Aaron Mordaß - Trainer: André Lapke
TuS Sudweyhe: Hannes Frerichs, Jan-Ove Bäker, Bastian Helms, Jason-Mark Traemann, Ermal Behrami, Joshua Brandhoff, Maik Behrens, Leon Behrami, Niklas Behrens, Matou Bier - Trainer: Saimir Dikollari - Trainer: Jan Lehmkuhl
Schiedsrichter: Konstantinos Herheletzis
Tore: 1:0 Nils Pinkel (11.), 2:0 Jarmo-Fritz Stichnoth (14.), 3:1 Joos Hasenpusch (45.), 2:1 Joshua Brandhoff (45.), 3:2 Joshua Brandhoff (67.), 3:3 Leon Behrami (81.)