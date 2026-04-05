Spektakel ohne Sieger: Bramsche und Rulle teilen sich acht Tore Achterbahnspiel mit offenem Ausgang von Michael Eggert · Gestern, 00:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Bezirksliga-Partie mit sieben Treffern vor der Pause offenbart große Defensivprobleme auf beiden Seiten. In einer torreichen und von zahlreichen Fehlern geprägten Begegnung der Bezirksliga trennten sich der FCR Bramsche und TuS Eintracht Rulle mit 4:4 (4:3). Bereits vor der Pause fielen sieben Treffer in einer Partie, die weniger durch defensive Stabilität als durch offensive Effizienz und individuelle Aussetzer geprägt war.

Der Aufsteiger aus Bramsche erwischte den besseren Start und führte nach elf Minuten bereits mit 2:0. Die frühe Dominanz ließ zunächst auf eine klare Angelegenheit schließen. Doch die Gäste aus Rulle reagierten: Kord Langemeyer verkürzte, ehe Justin van den Berg nur wenig später den alten Abstand zum 3:1 wiederherstellte (18.). Rulle zeigte sich jedoch unbeeindruckt. Simon Schulte glich mit einem Doppelpack innerhalb weniger Minuten zum 3:3 aus (30.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte Elias Wolf die Gastgeber erneut in Führung und stellte den 4:3-Pausenstand her.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie turbulent. Ein unglückliches Eigentor der Bramscher Defensive führte unmittelbar nach Wiederanpfiff zum 4:4, das zugleich den Endstand markierte. In der Folgezeit verpassten es beide Mannschaften trotz weiterer Möglichkeiten, die Partie für sich zu entscheiden. Rulles Trainer Benny Hettwer zeigte sich nach dem Spiel unzufrieden mit dem Punktgewinn: