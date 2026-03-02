Spektakel ohne Sieger: Bersenbrück und Wolfenbüttel trennen sich 4:4

– Foto: Rein

In einem torreichen Spiel trennten sich der Tabellendritte TuS Bersenbrück und der auf Rang 13 stehende MTV Wolfenbüttel mit 4:4. Während Bersenbrück im Rennen um die Spitzengruppe Punkte einbüßt, verschafft sich Wolfenbüttel im Abstiegskampf zumindest einen Achtungserfolg.

Wolfenbüttel verbessert sich auf 16 Punkte und bleibt Tabellen-13., verkürzt jedoch den Abstand auf das gesicherte Mittelfeld leicht. Angesichts der schwierigen Ausgangslage ist der Punktgewinn von hoher Bedeutung.

Bersenbrück ging nach der Niederlage am vorherigen Spieltag unter Druck in die Partie, behauptet mit nun 32 Punkten aus 18 Spielen aber weiterhin Rang drei. Der Rückstand auf Spitzenreiter Germania Egestorf-Langreder beträgt sechs Zähler.

Frühe Dramatik: Elfmeter vergeben, Führung erzielt

Bereits in der Anfangsphase bot sich Bersenbrück die Chance zur Führung, doch Alvarez scheiterte in der 6. Minute mit einem Foulelfmeter an Torhüter Güzel.

Die Gastgeber gingen dennoch in der 35. Minute in Führung: Manneh traf zum 1:0. Die Antwort der Gäste folgte prompt. Göwecke glich nur fünf Minuten später aus (40.), ehe Joppich kurz vor der Pause die Partie drehte (45.). Noch in der Nachspielzeit stellte Eickschläger den Ausgleich zum 2:2 her (45.+1).

Offener Schlagabtausch nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung intensiv. Könnecker brachte Wolfenbüttel in der 54. Minute erneut in Führung, doch Alvarez glich in der 65. Minute zum 3:3 aus.

In der Schlussphase schien Joppich mit seinem zweiten Treffer (84.) den Auswärtssieg zu sichern. Bersenbrück antwortete jedoch umgehend: Manneh erzielte nur zwei Minuten später den 4:4-Endstand (86.) und bewahrte seine Mannschaft vor einer weiteren Heimniederlage.

Für TuS Bersenbrück bedeutet das Unentschieden einen weiteren Punktverlust im Rennen um die Spitzenplätze. Nach nur einem Zähler aus den letzten beiden Spielen ist die Konstanz der Hinrunde derzeit nicht erreicht.

Der MTV Wolfenbüttel hingegen zeigt trotz schwieriger personeller Voraussetzungen Moral und Offensivqualität. Der Punktgewinn beim Tabellendritten könnte sich im weiteren Verlauf des Abstiegskampfes als wertvoll erweisen.