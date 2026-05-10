Spektakel ohne Ertrag: Babelsberg 03 verliert Torfestival in Magdeburg

Früher Schock für die Babelsberger Defensive

Der Start in diesen 33. Spieltag verlief für die Filmstädter denkbar unglücklich. Bereits in der 3. Spielminute geriet die Hintermannschaft unter Druck, als Magnus Baars die frühe Führung für den 1. FC Magdeburg II erzielte. Die Babelsberger schienen noch nicht vollständig auf dem Platz zu sein, als nur vier Minuten später der nächste Rückschlag folgte. In der 7. Minute erhöhte Elisio Widmann auf 2:0 für den Aufsteiger. Die emotionale Belastung eines solch frühen Doppelschlags war den Spielern anzumerken, die sichtlich um Ordnung bemüht waren, aber gegen die spielfreudigen Magdeburger zunächst kein Mittel fanden.

Magdeburger Effizienz sorgt für klare Verhältnisse

Die Gastgeber ließen nicht locker und nutzten die Lücken im Babelsberger Verbund konsequent aus. In der 18. Minute schraubte Marcel Zajusch das Ergebnis auf 3:0 hoch. Es drohte ein Debakel für das Team von Johannes Lau, doch ein erster Hoffnungsschimmer blitzte in der 23. Minute auf. Linus Queißer markierte den Treffer zum 3:1 und sendete damit ein wichtiges Lebenszeichen. Die Freude währte jedoch nur kurz, da die Magdeburger Offensive an diesem Tag kaum zu bremsen war. Leon Mergner stellte in der 32. Minute den alten Abstand wieder her und traf zum 4:1.

Ein bitterer Gang in die Halbzeitpause

Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam es noch dicker für den SV Babelsberg 03. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) war es erneut Leon Mergner, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 5:1 erhöhte. Mit diesem deutlichen Rückstand ging es in die Kabinen. Die Atmosphäre war angespannt, da eine solche Hypothek normalerweise kaum noch wettzumachen ist. In der Kabine galt es, die richtigen Worte zu finden, um den Stolz für den zweiten Durchgang zu wecken.

Babelsberger Aufholjagd nach dem Seitenwechsel

Was nach dem Wiederanpfiff folgte, war eine Demonstration des Babelsberger Willens. Die Mannschaft gab sich keineswegs auf und suchte trotz des aussichtslosen Spielstandes den Weg nach vorne. In der 55. Minute belohnte Jakob Wiehe die Bemühungen mit dem Tor zum 5:2. Plötzlich kehrte der Glaube zurück in die Köpfe der Akteure. Die Defensive der Magdeburger wirkte nun verwundbarer, während die Babelsberger mutiger agierten. In der 68. Minute war es der erfahrene Philipp Zeiger, der auf 5:3 verkürzte und die Spannung weiter anheizte.

Dramatik pur in der Schlussviertelstunde

Die Schlussphase entwickelte sich zu einem regelrechten Krimi. Der SV Babelsberg 03 drängte mit aller Macht auf den Anschluss und wurde in der 83. Minute tatsächlich belohnt. Linus Queißer schnürte seinen Doppelpack und markierte das 5:4. Ein Punkt lag in der Luft, und die Gastgeber gerieten sichtlich ins Schwimmen. In diesen emotionalen Minuten warfen die Filmstädter alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen. Doch das Risiko wurde letztlich nicht belohnt. In der 89. Minute erzielte Hector Hink den 6:4-Endstand, der die Hoffnungen der Babelsberger jäh beendete.

Ein Blick auf die aktuelle Tabellensituation

Nach dieser Niederlage belegt der SV Babelsberg 03 mit 38 Punkten den 14. Tabellenplatz. Das Torverhältnis ist mit 64:64 Treffern nun exakt ausgeglichen. An der Spitze der Regionalliga Nordost liefern sich der 1. FC Lokomotive Leipzig und der FC Carl Zeiss Jena mit jeweils 69 Punkten ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft.

Vorbereitung auf das Saisonfinale im Karli

Trotz der sechs Gegentore in einem Spiel bleibt keine Zeit für langes Hadern. Am kommenden Samstag, 16.05.2026, steht um 14 Uhr das letzte Saisonspiel auf dem Programm. Dann empfängt der SV Babelsberg 03 im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion die Mannschaft von Hertha BSC II. Ziel wird es sein, die Spielzeit mit einem positiven Erlebnis vor den eigenen Fans zu beenden und die defensive Ordnung wiederzufinden, die in Magdeburg verloren ging. Trainer Johannes Lau wird die kommenden Tage nutzen, um die Fehler zu analysieren und das Team auf den versöhnlichen Saisonausklang einzuschwören.