Spektakel oder Abwehrriegel? Tor-Könige und Minimalisten der Top-Ligen Das packende 3:2 zwischen Arsenal und Manchester United am Sonntag im Emirates Stadium hat Sportingpedia dazu angeregt, über die Tabellen hinauszublicken und eine einfache Frage für neutrale Fans zu stellen: Welche Vereine liefern regelmäßig Spiele, in denen tatsächlich viel passiert?

Die Analyse umfasst alle Teams der Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie und Liga Portugal und verwendet eine einfache Kennzahl: die Gesamtzahl der Tore (erzielt und kassiert) in den Ligaspielen, geteilt durch die Anzahl der gespielten Spiele.

Die Daten zeigen Bayern München an der Spitze der europäischen „Unterhaltungstabelle“ mit 4,63 Toren pro Spiel, gefolgt von einem starken Aufwärtstrend in der Eredivisie mit NEC, PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam und Heracles, die alle vier oder mehr Tore pro Spiel erzielen.



In England führen Bournemouth und Manchester United die Liste der torreichen Partien an, während Sunderland und Everton am anderen Ende der Skala einige der ereignisärmsten Premier-League-Spiele liefern. Barcelona und Inter Mailand sind die einzigen Teams in La Liga und Serie A, deren Spiele im Schnitt mehr als drei Tore aufweisen. Insgesamt befinden sich fünf Teams am anderen Ende des Spektrums: vier aus Italien (Lecce, AS Rom, Lazio Rom und Parma) sowie Santa Clara aus der portugiesischen Liga, deren Spiele im Schnitt weniger als zwei Tore pro Spiel verzeichnen. Das Muster ist eindeutig: Bundesliga und Eredivisie bieten die spannendsten Fußballumgebungen, während die Serie A und die portugiesische Liga die meisten Spiele mit wirklich wenigen Toren liefern.

Der FC Bayern München führt Europas Unterhaltungsranking an. In seinen Bundesliga-Spielen fallen durchschnittlich 4,63 Tore – der höchste Wert im Datensatz. Die einzigen Teams mit Spielen, in denen 4 oder mehr Tore fallen, sind: FC Bayern München (4,63), NEC (4,32), PSV Eindhoven (4,3), Eintracht Frankfurt (4,26), Feyenoord Rotterdam (4) und Hearcles (4). Die Mannschaften, deren Spiele weniger als 2 Tore aufweisen, sind: Parma (1,82), Lazio Rom (1,82), AS Rom (1,82), Santa Clara (1,84) und Lecce (1,91). In der Premier League fallen in den Spielen von Bournemouth durchschnittlich 3,52 Tore pro Spiel. Manchester United (3,26) und West Ham United (3,13) gehören ebenfalls zu den unterhaltsamen Vereinen, während Sunderland (2,17), Everton (2,23) und Crystal Palace (2,26) mit den wenigsten Toren am anderen Ende der Torschützenliste stehen. Torreiche Spiele von Tabellenführer Arsenal und Manchester City, Aston Villa und Liverpool bewegen sich alle in einem kontrollierteren Bereich zwischen 2,57 und 2,96 Toren pro Spiel. Das bedeutet, dass der Titelkampf in Spielen ausgetragen wird, die zwar für neutrale Zuschauer unterhaltsam, aber weniger torreich sind als die Partien mit Beteiligung von Bournemouth oder Manchester United. La Liga: Barcelona (3,76) führt die Tabelle mit deutlichem Abstand vor Real Madrid (2,95) und einer Gruppe von 2,90 an, angeführt von Betis. Getafe (2,05), Alavés (2,10) und Rayo Vallecano/Oviedo (beide 2,14) bilden das Schlusslicht.