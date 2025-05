Spektakel mit zwölf Treffern in Breinig

Es lief bereits die sechste Minute der Nachspielzeit. Den Gästen aus Düren wurde noch einmal ein Freistoß zugesprochen. Cayan Baysan schnappte sich den Ball und beförderte ihn mit voller Wucht in Richtung Breiniger Tor. Wenige Sekunden später zappelte die abgefälschte Kugel im Netz. Es war der Schlusspunkt eines wahren Spektakels auf dem Kunstrasen an der Breiniger Schützheide. 6:6 (3:1) endete das Aufeinandertreffen in der Fußball-Landesliga zwischen dem SVB und den Sportfreunden aus Düren.