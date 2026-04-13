Spektakel mit überraschendem Ausgang: Leiferde schlägt Tabellenführer

Pospiech glich zunächst aus (16.), ehe er nur eine Minute später zur Führung traf. Kaupert erhöhte unmittelbar darauf (18.) auf 3:1 für die Gäste. Innerhalb von drei Minuten hatte sich die Partie damit komplett gedreht.

Der Tabellenführer aus Lehndorf (52 Punkte) erwischte zunächst den besseren Start. Herzig brachte die Gastgeber bereits in der 8. Minute in Führung. Die Antwort des Tabellen­sechsten aus Leiferde (30 Punkte) folgte jedoch prompt – und mit Wucht.

Nach der Pause stabilisierte sich der Spitzenreiter und verkürzte durch Höhl in der 57. Minute auf 2:3. Doch erneut zeigte Leiferde seine Offensivqualität: Kaupert stellte in der 64. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her.

Lehndorf gab sich dennoch nicht geschlagen. Höhl traf ein zweites Mal (77.), ehe Kruschke kurz vor Schluss der Ausgleich gelang (87.). Zu diesem Zeitpunkt schien der Tabellenführer zumindest einen Punkt gerettet zu haben.

In der Schlussminute kippte die Partie endgültig zugunsten der Gäste. Kaupert erzielte mit seinem dritten Treffer das 5:4 (90.), ehe Pospiech mit seinem ebenfalls dritten Tor zum 6:4-Endstand erhöhte (90.).

Die Gelb-Rote Karte gegen John in der Nachspielzeit hatte auf den Ausgang keinen Einfluss mehr.

Tabellenbild bleibt stabil – Signalwirkung für beide Teams

Trotz der Niederlage bleibt der Lehndorfer TSV mit 52 Punkten an der Tabellenspitze, büßt jedoch an Souveränität ein. Verfolger TSV Wendezelle verkürzt den Rückstand auf sieben Punkte.

Der VfL Leiferde festigt mit nun 30 Punkten seinen Platz im oberen Mittelfeld und unterstreicht mit dem Auswärtssieg beim Spitzenreiter seine Entwicklung. Besonders die dreifachen Torschützen Kaupert und Pospiech prägten die Partie entscheidend.

Ein ungewöhnlich torreiches Spiel liefert damit ein klares Ergebnis: Der Tabellenführer ist verwundbar, und der VfL Leiferde setzt ein deutliches Ausrufezeichen.