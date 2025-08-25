Spektakel mit Traumtor

– Foto: Thomas Rinke

Ein Treffer der Marke „Tor des Monats“ hat dem HSC BW Schwalbe Tündern den ersten Saisonsieg beschert. Gegen den SV Newroz Hildesheim setzte sich die Mannschaft von Trainer Rik Balk mit 3:2 durch und sammelte damit wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Tündern erwischte einen Start nach Maß: Bereits in der vierten Minute traf Luca-Nils Kleinschmidt per Kopf nach einem Freistoß zum 1:0. „Wir hatten in der Anfangsphase richtig Zug drin, das hat uns in die Spur gebracht“, sagte Vereins-Sprecher Rudi Sonnemann. Wenig später erhöhte Bartosz Palm nach einem starken Solo auf 2:0. „Da hätten wir sogar schon das 3:0 nachlegen können“, meinte Sonnemann, „aber stattdessen kam Newroz zurück.“ Tatsächlich verkürzte Ibrahim Houban in der 23. Minute für die Gäste. Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr HSC BW Schwalbe Tündern BW Tündern SV Newroz Hildesheim SV Newroz H 3 2 Abpfiff

Nach der Pause erhöhte Hildesheim den Druck, doch die Schwalben hielten stand. „Kämpferisch und auch in der Abwehr war das richtig stark von uns. Niklas Berndt und Jaden Geschle haben das hinten sehr gut gemacht“, lobte Sonnemann. In der 80. Minute fiel dennoch der Ausgleich durch Justin Eilers. Dann kam der große Auftritt von Ugur Aydin: In der 87. Minute zog er aus über 60 Metern ab und traf über den aufgerückten Keeper hinweg zum 3:2. „Das kann nur unser Chef Ugur Aydin – ein echtes Tor des Monats“, schwärmte Sonnemann.