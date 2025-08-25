Spektakel mit Traumtor

Ein Treffer der Marke „Tor des Monats“ hat dem HSC BW Schwalbe Tündern den ersten Saisonsieg beschert. Gegen den SV Newroz Hildesheim setzte sich die Mannschaft von Trainer Rik Balk mit 3:2 durch und sammelte damit wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.
Tündern erwischte einen Start nach Maß: Bereits in der vierten Minute traf Luca-Nils Kleinschmidt per Kopf nach einem Freistoß zum 1:0. „Wir hatten in der Anfangsphase richtig Zug drin, das hat uns in die Spur gebracht“, sagte Vereins-Sprecher Rudi Sonnemann. Wenig später erhöhte Bartosz Palm nach einem starken Solo auf 2:0. „Da hätten wir sogar schon das 3:0 nachlegen können“, meinte Sonnemann, „aber stattdessen kam Newroz zurück.“ Tatsächlich verkürzte Ibrahim Houban in der 23. Minute für die Gäste.
Nach der Pause erhöhte Hildesheim den Druck, doch die Schwalben hielten stand. „Kämpferisch und auch in der Abwehr war das richtig stark von uns. Niklas Berndt und Jaden Geschle haben das hinten sehr gut gemacht“, lobte Sonnemann. In der 80. Minute fiel dennoch der Ausgleich durch Justin Eilers.
Dann kam der große Auftritt von Ugur Aydin: In der 87. Minute zog er aus über 60 Metern ab und traf über den aufgerückten Keeper hinweg zum 3:2. „Das kann nur unser Chef Ugur Aydin – ein echtes Tor des Monats“, schwärmte Sonnemann.
In der hektischen Schlussphase schwächten sich die Gäste mit zwei Gelb-Roten Karten selbst, während Tündern den Vorsprung über die Zeit brachte. „Am Ende haben wir uns für unseren Einsatz belohnt. Danach ging es für uns nach Salzhemmendorf in die Therme – ein entspannter Ausklang nach so einem intensiven Spiel“, sagte Sonnemann mit einem Schmunzeln.
Mit dem Erfolg klettert Tündern in der Tabelle auf Rang fünfzehn (3 Punkte), während Newroz mit drei Zählern auf Platz zehn verharrt.
HSC BW Schwalbe Tündern – SV Newroz Hildesheim 3:2
HSC BW Schwalbe Tündern: Kolja Kowalski, Robin Hanus, Dogukan Aksu, Jaden Jerome Geschle, Bartosz Palm, Alen Kestic, Sinan Korkmaz, Yekta Berk Kahraman (60. Lorenco Rebic), Julian David (94. Abdulqader Aljashi), Luca-Nils Kleinschmidt (74. Ugur Aydin) (91. Christiano Figueiredo Santos), Niklas Berndt - Trainer: Rik Balk - Trainer: René Hau
SV Newroz Hildesheim: Pascal Frank Mitros, Daniel Rotenberg, Abdul Samed Oumaron, Niclas Treu, Sebastian Emmert, Moritz Gollmer (74. Lucien Marcel Jimenez Tejeda), Amadou Sesay, Arda Özdemir (44. Jannis-Finn Kniepen), Ibrahim Houban (55. Retwan Defli), Kamil Jermakowicz, Justin Eilers - Trainer: Maximilian Dentz - Trainer: Mustafa Cinibulak
Schiedsrichter: Yannik Meier (Georgsmarienhütte)
Tore: 1:0 Luca-Nils Kleinschmidt (4.), 2:0 Bartosz Palm (16.), 2:1 Ibrahim Houban (23.), 2:2 Justin Eilers (80.), 3:2 Ugur Aydin (87.)
Gelb-Rot: Justin Eilers (91./SV Newroz Hildesheim/)
Gelb-Rot: Daniel Rotenberg (99./SV Newroz Hildesheim/)