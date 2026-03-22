Spektakel mit spätem Happy End: SG Lahn erkämpft sich ein 3:3 von P. M. · Heute, 07:41 Uhr · 0 Leser

– Foto: Drenth

Sechs Tore, eine Rote Karte und ein kurioses Eigentor: Die SG Lahn / Wieste und der SV DJK Breddenberg-Heidbrücken liefern sich ein wildes Duell, in dem die Gastgeber einen Zwei-Tore-Rückstand noch aufholen.

Breddenberg dreht die Partie vor und nach der Pause Die SG Lahn erwischte den besseren Start: Mathis Flint brachte die Hausherren bereits in der 14. Minute mit seinem dritten Saisontor in Führung. Doch Breddenberg schlug zurück – und das eindrucksvoll.

Jan-Hendrik Hanekamp glich in der 40. Minute per direktem Freistoß aus, ehe Julien Köß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) die Führung für die Gäste erzielte. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Ben Grefer (49.) sogar das 1:3 nach. Rote Karte als Wendepunkt - Lahn kommt zurück

Das Spiel kippte in der 67. Minute: Mouctar Kaba sah nach einer Notbremse die Rote Karte. In Überzahl nutzte die SG Lahn ihre Chance sofort. Nur eine Minute später verkürzte Gerrit Pohl (68.) auf 2:3. Der Druck der Gastgeber nahm weiter zu und wurde belohnt: In der 77. Minute unterlief Breddenberg ein Eigentor durch Lukas Lindemann zum 3:3-Ausgleich. Weitere Treffer fielen in der Schlussphase nicht mehr, sodass es beim turbulenten Remis blieb. So., 15.03.2026, 14:00 Uhr SG Lahn / Wieste SG Lahn SV DJK Breddenberg-Heidbrücken Breddenberg 3 3 📸 Hinweis: Ein besonderer Blick lohnt sich auf die fabelhafte Bildergalerie von Sascha Drenth, die dieses torreiche Spiel eindrucksvoll einfängt.