Spektakel mit spätem Happy End Die VfL-Frauen retten beim 3:3 gegen den 1. FC Union Berlin in letzter Minute einen Punkt. von red · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben sich in einem turbulenten Bundesliga-Heimspiel ein spätes Unentschieden gesichert. Gegen den 1. FC Union Berlin Frauen erkämpften sich die Wölfinnen nach zwischenzeitlichem Zwei-Tore-Rückstand ein 3:3. Den umjubelten Ausgleich erzielte Judit Pujols tief in der Nachspielzeit.

Späte Tore vor der Pause Lange Zeit blieb die Partie im AOK Stadion taktisch geprägt. Beide Mannschaften standen defensiv kompakt, Torchancen waren zunächst Mangelware. Erst in der Schlussphase des ersten Durchgangs nahm das Spiel Fahrt auf: Nach einem Wolfsburger Fehler ging Union durch Hanna Eurlings in Führung (43.). Die Antwort der Gastgeberinnen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Janina Minge traf mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 1:1 (45.+1) und stellte den Spielverlauf noch vor der Pause auf Anfang.

Rückschläge und Aufholjagd Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine zunehmend hektische Begegnung. Ein unglückliches Eigentor von Camilla Küver brachte Wolfsburg erneut ins Hintertreffen (62.). Als Union wenig später nach einer direkt verwandelten Ecke auf 3:1 erhöhte, schien die Partie zugunsten der Gäste entschieden. Doch die Wölfinnen zeigten Moral: Küver korrigierte ihren Fehler und verkürzte per Kopf auf 2:3 (84.). Die Schlussphase wurde zusätzlich durch eine Rote Karte gegen Torhüterin Stina Johannes (87.) geprägt – Feldspielerin Minge musste zwischen die Pfosten.