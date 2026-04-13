Spektakel mit sechs Treffern

Topspiel drauf, Topspiel drin: Der SC Baccum und der SV Listrup spielen sich durch 90 Minuten wie zwei Teams, die wissen, dass Tabellenplätze manchmal auch nur eine Frage der Nerven sind. Am Ende steht ein 3:3 und das fühlt sich irgendwie genau richtig an.

Der SV Listrup kam mit der Effizienz eines Taschenrechners: Erst trifft Gerrit Feldmann nach 17 Minuten, dann legt Michael Bünker nur vier Minuten später das 0:2 nach, sein 16. Saisontor, gnadenlos verwandelt. Während Baccum noch sortiert, nutzt Listrup jede sich bietende Gelegenheit und hätte sogar höher führen können.

Doch kurz vor der Pause meldet sich Luca Kroner mit einem wuchtigen Abschluss zurück (44.). Ein Tor, das so ein Spiel braucht, um nicht schon zur Halbzeit entschieden zu sein.

Kroner, Eigentor und Grothaus mit dem letzten Wort

Nach der Pause kommt Baccum mit mehr Wucht aus der Kabine und Kroner macht einfach weiter. Erst zwingt er den Ausgleich zum 2:2 (55.), dann kippt das Spiel komplett: Eine Flanke von Kroner sorgt für ein Eigentor und plötzlich führt der Gastgeber (63.).

Aber wer dachte, das war’s, hat dieses Spiel nicht gesehen: Paul Grothaus nimmt sich in der 78. Minute ein Herz, zieht in den Strafraum und schiebt trocken zum 3:3 ein. Danach liegt der „Lucky Punch“ in der Luft, fällt aber nicht mehr.

Ein Spiel, das genau so enden musste

In der Schlussphase verteidigen beide Teams konzentriert, die letzten Chancen verpuffen, auch ein Eckball in der Nachspielzeit bringt keine Entscheidung mehr.

Was bleibt, ist ein 3:3, das nach 90 Minuten eher wie ein Versprechen wirkt: Diese beiden Teams gehören zurecht zur Spitzengruppe der Kreisliga.

Und irgendwo am Spielfeldrand lehnt sich einer zufrieden zurück: Andreas Nai, der diesen wilden Ritt im FuPa-Liveticker festgehalten hat - inklusive Manta-Platten-Pause und allem, was dazugehört.