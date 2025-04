Spektakel mit bitterem Ende – SG Hungerbach unterliegt Kreuth

Sie hatten ein Spektakel abgeliefert, saßen aber am Ende mit leeren Blicken vor dem Sportheim in Huglfing. Die SG Hungerbach degradierte auf ihrer Abschiedstournee in der Kreisliga 1 die Gäste vom FC Real Kreuth für die Dauer von knapp der Hälfte der Spielzeit zu Randfiguren. Selbst ein Torhüterfehler kurz vor Seitenwechsel deutete nicht zwingend auf eine Volte im Spielgeschehen hin, die zu einer 3:4-Niederlage führte.