Spektakel mit 11 Toren: "Als Trainer emotional grenzwertig"

Der SV Frielingsdorf hat bei seiner Rückkehr in die Bezirksliga gleich ein Ausrufezeichen gesetzt. In einem spektakulären Spiel gewann der Aufsteiger mit 6:5 beim SC Schwarz-Weiß Köln – ein Auftakt, der den rund 100 Zuschauern an der Venloer Straße lange in Erinnerung bleiben dürfte.

In dieser turbulenten Phase gelang Samare erneut der Ausgleich (58.), ehe Philipp Schmidt mit einem späten Doppelpack (75., 90.+3, Foulelfmeter) die Partie entschied. Zwar verkürzte Giuliano Antonucci in der Nachspielzeit noch auf 5:6 (90.+6), doch mehr war für SW Köln nicht drin. Hinzu kam die Rote Karte für Giovanni Valerio Carrieri in der 78. Minute, die die Gastgeber zusätzlich schwächte.

Die Gastgeber starteten stark in die Partie und gingen früh durch Abdoul-Salam Samare in Führung (10.). Zwar glich Niklas Yegin nach einem kuriosen Treffer aus (19.), doch Antonino Castro brachte SW per Strafstoß wieder nach vorne (38.). Direkt nach der Pause drehte Frielingsdorf die Begegnung: Joker Marvin Bieg (46.) und Justin Ufer (47.) trafen binnen zwei Minuten zum 3:2 für den Aufsteiger. Giuliano Antonucci antwortete postwendend (52.), doch erneut Ufer stellte auf 4:3 für die Gäste (55.).

Trainer Sven Müller haderte nach der Achterbahnfahrt mit den vielen Fehlern seiner Mannschaft: "In der ersten Halbzeit haben wir eigentlich nichts zugelassen, das Gegentor war ein absolutes Zufallsprodukt. Wir hatten das Spiel im ersten Durchgang auf jeden Fall unter Kontrolle. Direkt nach der Pause setzte es zwei Nackenschläge durch individuelle Fehler im Spielaufbau und schon lagen wir 2:3 im Rückstand. Wir kommen dann zwar immer wieder mit gut rausgespielten Toren zurück, aber ohne das Spiel im Griff zu haben.“

Nach dem 4:4 schien das Momentum in Richtung SW Köln zu kippen, doch es kam anders. "Wir hatten das Gefühl hatten, dass dem Gegner die Körner ausgehen und hatte auch ein oder zwei Chancen zum 5:4 – bekommen dann aber das Gegentor zum 4:5", so Müller. Nach dem Platzverweis und einem "klaren Elfmeter", der das 4:6 nach sich zog, schien die Partie eigentlich gelaufen. "In den letzten 15 Minuten war es gefühlt Spiel auf ein Tor. Am Ende des Tages machen wir einfach zu viele einfache Fehler, die zu Gegentoren führen. Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, wird es gegen jeden Gegner schwer. Wer zuhause fünf Tore schießt, muss als Gewinner vom Platz gehen.“

Dreiner: "Uns hat der Zugriff gefehlt"

Andreas Dreiner, Coach des Aufsteigers, war trotz der Achterbahnfahrt zufrieden: „Ein absolut wildes Spiel zum Auftakt! Für die Zuschauer hat sich die Reise in die Venloer Straße definitiv gelohnt, für mich als Trainer war es emotional grenzwertig. Es war wie erwartet ein unangenehmer Gegner, der gerade in der ersten Halbzeit einen Großteil der direkten Duelle für sich entscheiden konnte. Uns hat der Zugriff gefehlt. Wir haben dann in der Halbzeit ein wenig angepasst, was dann auch zu Beginn der zweiten Halbzeit Früchte getragen hat.“

Am Ende überwog die Freude über den erfolgreichen Start: „Mit dem 5:4 und der Roten Karte für den Gegner lief das Spiel dann in unsere Richtung. Wir sind einfach froh, dass wir positiv in die Bezirksliga gestartet sind und drei Punkte mit nach Frielingsdorf nehmen konnten.“

Ein Auftakt, der beide Seiten nachdenklich zurücklässt: Schwarz-Weiß Köln mit einer Offensivshow, aber ohne Punkte – und Frielingsdorf mit einem perfekten Einstand in das Abenteuer Bezirksliga.