Spektakel in Wasserburg: Erlbach holt 2:2 in Unterzahl

Tommy Winklbauer traf zweimal per Kopf für den SVE – Foto: Charly Becherer

Ungerath Doppelpack zum 2:0

Die Wasserburger erwischten den besseren Start, waren deutlich bissiger und legten mit hohem Tempo los. Folgerichtig ging die Elf von Trainer Florian Heller durch ein Tor von Robin Ungerath, der bei einem Freistoß von rechts goldrichtig stand, mit 1:0 in Führung. Im Anschluss hatte Thomas Winklbauer die Riesenchance zum Ausgleich: Der Stürmer wurde von Milos Lukic fein in Szene gesetzt, scheiterte aber im eins gegen eins an Torwart Lars Lewerenz. Erlbach war im ersten Durchgang vielfach zu ungenau und in den Zweikämpfen oft nur zweiter Sieger. Das 2:0 erzielte wieder Ungerath nach einem starken Solo von Dominik Köck, der Torschütze startete allerdings aus stark abseitsverdächtiger Position. Verdient war die Führung zu diesem Zeitpunkt aber allemal. Kurz vor der Halbzeitpause jubelten die Erlbacher, nach einem Freistoß von Maximilian Sammereier köpfte Pascal Linhart ein, dieser Treffer wurde jedoch wegen einer Abseitsposition aberkannt. Doch das Anschlusstor sollte noch gelingen, Christoph Schulz brachte eine Ecke und dieses Mal zählte der Kopfballtreffer von Winklbauer.

Starkes SVE-Comeback in Unterzahl

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie hitzig. Erlbach steigerte sich zunehmend und spielte teilweise Powerplay am Wasserburger Strafraum, ohne sich dabei zwingende Chancen zu erarbeiten. Wasserburg agierte nur noch mit langen Bällen, was auf dem kaum bayernligatauglichen Platz an der Landwehrstraße ein probates Mittel war. In der 84. Minute sah Sammereier nach Reklamieren die gelb-rote Karte, Erlbach musste die Schlussphase in Unterzahl bestreiten. Doch auch mit einem Mann weniger drückte der SVE weiter auf den Ausgleich und wurde belohnt: Erneut war es Winklbauer, der nach einer Flanke von Sebastian Spinner per Kopf zum vielumjubelten 2:2-Endstand traf und damit seinen zweiten Treffer des Abends markierte.