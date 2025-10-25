– Foto: FuPa Lüneburg

Spektakel in Wanna: "Wegen solcher Spiele liebe ich Fußball" Mit Videos: Aufsteiger dreht frühen Rückstand und verliert doch 4:5 +++ Zehn Verwarnungen und drei Feldverweise Verlinkte Inhalte Kreisliga Cuxhaven Duhnen FC Wa-Lü

Der Duhner SC wird auch nach diesem Spieltag die Tabelle in der Kreisliga anführen. Dafür musste das Team beim Aufsteiger FC Wanna-Lüdingworth alle Kräfte bündeln. Die Hausherren führten zwischenzeitlich mit 4:2 und es hagelte Verwarnungen und Feldverweise. Die Videohighlights seht ihr hier:

Am Freitagabend erlebten die rund 100 Zuschauer auf dem Sportplatz in Wanna ein packendes Duell zwischen dem FC Wanna-Lüdingworth und Spitzenreiter Duhner SC. Der Favorit begann stürmisch und bereits in der 5. Minute brachte Denes Brüning die Gäste in Führung. Nur zwei Minuten später legte Damian Curras Fonseca nach und erhöhte auf 0:2. "Ich dachte wir bekommen heute zehn Stück und werden hier heute seziert", befürchtete Wannas Coach Frank Zietelmann, doch seine Mannschaft zeigte eine bärenstarke Reaktion. In der 16. Minute verkürzte Jannik Offermann auf 1:2, Niklas Schult glich in der 34. Minute aus und Rene Beyer drehte kurz vor der Halbzeit die Partie komplett. Und es wurde noch wilder: Jannik Offermann erhöhte kurz darauf auf 4:2 und Marcel Kolberg gelang der 4:3-Anschlusstreffer.

Dann pfiff der Unparteiische zur Pause und die Zuschauer konnten kurz durchatmen. Die Pause war auch dringend nötig, denn nach Wiederanpfiff ging das Spektakel weiter. Zunächst glich Hakar Abdo für die Gäste in der 48. Minute aus, dann sah FC-Akteur Jannis Horeis die Rote Karte (54.) und auch Bruno da Silva Oliveira auf Seiten der Duhner musste in der 62. Minute das Feld vorzeitig verlassen. In der Schlussphase markierte Damian Curras Fonseca den Siegtreffer für den Favoriten. Denes Brüning sah kurz darauf die Gelb-Rote Karte, doch das änderte nichts mehr am Ausgang dieses aufregenden Spiels.