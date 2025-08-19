Spektakel in Wagenfeld

Der TuS Wagenfeld hat zum Saisonauftakt in der Bezirksliga ein torreiches Spektakel geboten, musste sich jedoch dem SC Twistringen am Ende mit 4:5 geschlagen geben. „Was soll ich sagen zu dem Spiel gestern? Feuer frei, die Saison ist eröffnet“, kommentierte Wagenfelds Trainer Michael Hohnstedt direkt nach Abpfiff. Für ihn war die Begegnung „schon Werbung für den Bezirksliga-Fußball Hannover“, geprägt von Offensivfußball und zahlreichen Torchancen.

Ein Schlagabtausch mit offenem Visier Dabei hatte die Partie für Wagenfeld vielversprechend begonnen. Bereits in der dritten Minute brachte Alexander Nandzik sein Team mit einem sehenswerten Freistoß in Führung. „Ein Traumfreistoß, der dir eigentlich Ruhe geben sollte“, erklärte Hohnstedt. Doch die Sicherheit währte nicht lange. Innerhalb von acht Minuten drehten Christoph Harms und Beytullah Sengönül die Partie zugunsten der Gäste. „Da sehen wir nicht gut aus, die Bälle gehen durch die Schnittstellen, und Twistringen nutzt das sofort“, so der Trainer.

Brüggemann als Fixpunkt – junges Talent glänzt Wagenfeld zeigte jedoch Moral. Der erst 17-jähriger Nikolaus Marten bereitete mustergültig den Ausgleich durch Chris Brüggemann vor. Der Torjäger avancierte anschließend mit einem Doppelpack zur prägenden Figur der ersten Halbzeit. „Für mich ist Chris Brüggemann weiterhin der beste Stürmer der Liga“, lobte Hohnstedt. „Unfassbar, wie er die Tore macht.“ Mit der 3:2-Führung ging es in die Pause – „zu diesem Zeitpunkt verdient“, wie der Coach betonte.

Auch Twistringens Co-Trainer sprach von einem „sehr wilden Spiel, wie es auch das Ergebnis schon beschreibt – geprägt von Offensivaktionen“. Er zollte ebenfalls Respekt für den Freistoß zur Führung. „Der Ball ging mit dem linken Außenriss über die Mauer in den Winkel – ein Traumtor“, so der Gasttrainer.

Doch nach dem Seitenwechsel leisteten sich die Gastgeber erneut einfache Fehler. Twistringen schlug eiskalt zu: Sengönül traf zum 3:3, kurz darauf köpfte Dean Nobis nach einer Standardsituation das 3:4. „Wir wussten, dass noch alles möglich war. Wir waren grundsätzlich gut im Spiel, mussten nur unsere Fehler abstellen und vorne konsequenter sein – das haben wir dann getan“, so die Analyse aus Twistringen. „Das ist Qualität, die Twistringen hat. Sie bestrafen jeden Fehler“, bilanzierte Hohnstedt. Als Jonas Wilkens nach einem Ballverlust im Spielaufbau das 5:3 erzielte, schien die Partie entschieden. „Da war es eine Phase, in der wir fünf Minuten brauchten, um uns wieder zu sammeln“, räumte der Trainer ein.

Spannung bis in die Schlussminute

Wagenfeld gab sich jedoch nicht auf. Chris Brüggemann vergab zunächst eine Großchance, ehe er in der 89. Minute per Strafstoß auf 4:5 verkürzte. „Dann war es Powerplay. Wir hatten Riesenchancen, aber uns fehlte das Quäntchen Glück“, schilderte Hohnstedt. Besonders bitter: In der Nachspielzeit lief Felicien Günther frei aufs Tor zu, wurde jedoch wegen Abseits zurückgepfiffen – eine Entscheidung, die für Diskussionen sorgte. „Es gab große Zweifel, ob das wirklich Abseits war“, so der Coach.

Am Ende blieb es beim 4:5. „Für die Zuschauer war es ein Highlight. Für uns war es sehr hart, gefühlsmäßig sehr hart“, fasste Hohnstedt zusammen. Trotz der Niederlage zeigte er sich kämpferisch: „Wir müssen den Mund abwischen und wieder aufstehen. Twistringen ist eine Top-Mannschaft, aber wir müssen uns nicht verstecken.“

„Letztes Jahr haben wir sechs Spiele gebraucht, um überhaupt auf sechs Punkte zu kommen. Deshalb sind wir natürlich super happy“, resümierte Simoncelli den Traumstart der Twistringern.

Bereits am Dienstagabend wartet für Wagenfeld im Pokalspiel gegen Bruchhausen-Vilsen die nächste Herausforderung, ehe mit dem Duell gegen Neuenkirchen ein weiterer „Kracher“ in der Liga folgt. „Jetzt tut es weh, aber wir werden wieder aufstehen“, versprach der Wagenfelder Trainer.