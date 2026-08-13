Spektakel in Upo: 9 Tore, ein Viererpacker und zwei 40 Meter-Hammer Bezirksliga Nord, der Donnerstag: Nikolai Seidel führt die Sportfreunde mit vier Toren zum 6:3-Heimsieg gegen Auerbach von Florian Würthele · Heute, 20:43 Uhr · 0 Leser

Upo-Angreifer Nikolai Seidel war mit vier Toren der Mann des Tages. – Foto: Jonas Löffler

„Erneute Upo-Furore?“, hatte FuPa in seiner Vorschau getitelt. Zu Recht, wie sich herausstellen sollte. Wenige Tage nach dem 5:4-Sieg in Nabburg waren die Sportfreunde Ursulapoppenricht gleich am nächsten Torspektakel beteiligt. Am Donnerstagabend gewann die Mannschaft von Trainer Andreas Scheler ihr Heimspiel in der Bezirksliga Nord gegen den SV 08 Auerbach mit 6:3 (3:0). Mann des Abends war Nikolai Seidel. Der Upo-Stürmer erzielte vier Tore selbst und legte ein weiteres vor.



Nein, die rund 150 Zuschauer brauchten ihr Kommen wahrlich nicht zu bereuen. Dabei hatte das Spiel eher gemächlich begonnen und das erste Tor fiel erst in der 38. Minute. Nikolai Seidels Abschluss wurde unhaltbar abgefälscht zum 1:0 für Upo. Bis zur Halbzeitpause legten die Gastgeber zwei weitere Treffer nach. Benedikt Herbrich nach einer flachen Eckenvariante (41.) und erneut Seidel mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck (45.+1) stellten auf 3:0. Bitter für Auerbach, das in der ersten halben Stunde eigentlich selbst in Führung hätten gehen können!



So ärgerlich die erste Halbzeit aus Sicht des Aufsteigers endete, so ärgerlich begann auch die zweite. Zwei Minuten waren gespielt, als Seidel den Ball im Getümmel nach einer Ecke zum 4:0 über die Linie stocherte. Kurz darauf hatte Seidel auch bei seinem vierten Tor leichtes Spiel. Er musste nach Götz' Vorlage von der Grundlinie nur noch den Schlappen hinhalten (56.). Die Gäste hatten jetzt natürlich nichts mehr zu verlieren, schmissen alles nach vorne – und sollten tatsächlich nochmal auf zwei Tore herankommen.





Es wurde kurios: Zwei Mal stand Upo-Keeper Wolfgang zu weit vor seinem Kasten, beide Male überlistete ihn Marcel Meyer aus 35 bis 40 Metern. Und das binnen weniger Minuten (70., 73.)! Kurz darauf schlug Auerbach durch ein Elfmetertor von Matthias Förster (75.) erneut zu und es wurde nochmal richtig spannend. Bis zur 85. Minute, als Pascal Behringer mit dem 6:3 für die Blau-Weißen endgültig den Deckel drauf machte. Im Anschluss brannten Auerbachs Ouissam Laabarta die Sicherungen durch und er sah die Rote Karte.



„Nach den ersten 30 Minuten könnten wir schon 3:0 in Führung gehen. Wir waren bis dahin auch kompakt in der Defensive gestanden. Danach haben wir leider den Faden verloren und die Gegentore zu leicht zugelassen. Wir sind zwar am Ende nochmal rangekommen, dennoch hat heute die abgezocktere Mannschaft gewonnen“, so das Resümee von Auerbachs Trainer Daniel Maier. „Mit der Anfangsphase war ich nicht zufrieden. Da waren wir nicht im Spiel und dürfen uns nicht beklagen, wenn wir mit 0:1 oder 0:2 in Rückstand geraten. Wir haben uns dann gestrafft und das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Aus welchem Grund auch immer, ist nach unserem fünften Tor der Faden gerissen. Wir machten zwei, drei Lapsus-Fehler und haben es ein bisschen spannend gemacht. Gott sei Dank haben wir uns nochmal straffen können und mit dem Sechsten den Deckel drauf gemacht. Unterm Strich war ich mit zwei Dritteln des Spiels sehr zufrieden. Wichtig waren die drei Punkte in dieser englischen Woche“, erklärte sein Gegenüber Andreas Scheler.



