Spektakel in Unterstedt: Uphusen verspielt 4:1-Führung

Mit der SG Unterstedt und dem TB Uphusen trafen zwei hoch eingeschätzte Teams aufeinander. Sie sorgten für beste Unterhaltung, wobei die ambitionierten Gäste in der Schlussphase einen klaren Vorsprung aus der Hand gaben und den nächsten Rückschlag erlitten.
Den besseren Start erwischte die SGU. Ein wunderbarerer Spielzug brachte das 1:0 durch Gian-Carlo Enna (13.). Doch auch der TBU wies seine fußballerischen Fähigkeiten nach und glich keine fünf Zeigerumdrehungen später durch Patrick Hirsch aus. Jener Hirsch war in Minute 27 erneut zur Stelle und erzielte das 1:2. Die Gäste hatten das Geschehen in der Folge unter Kontrolle. Nach dem Seitenwechsel verbuchte erst Hirsch den Dreierpack, ehe Terje Dziubinski nach einer knappen Stunde auf 1:4 stellte. Die Begegnung schien gelaufen. Unterstedt fand jedoch Wege zurück ins Spiel. Zudem rückte Schiedsrichter Carl von Plüskow in den Blickpunkt. Er sprach den Hausherren gleich zwei Strafstöße zu, die Daniel Moderau jeweils souverän verwandelte. Die Mannschaft von Patrick Werna witterte in der Endphase ihre Chance und ging ins Risiko. Bei einem Eckball rückte sogar Keeper Phillip Krüger mit auf. Über Umwege fiel der Ball vor die Füße von Mika Bacinovic, der in der Nachspielzeit per Flachschuss zum umjubelten 4:4-Endstand traf.
Die SG Unterstedt verhinderte durch die denkwürdige Aufholjagd die zweite Niederlage am Stück. Am Samstag tritt sie bei der TuSG Ritterhude an. Der TB Uphusen kommt dagegen weiter nicht ins Rollen und steht bei nur zwei Siegen aus sechs Partien. Am Freitag wartet beim aktuell von der Spitze grüßenden SV Vorwärts Hülsen die nächste schwierige Aufgabe.