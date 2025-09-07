Spektakel in Unterstedt: Uphusen verspielt 4:1-Führung

Den besseren Start erwischte die SGU. Ein wunderbarerer Spielzug brachte das 1:0 durch Gian-Carlo Enna (13.). Doch auch der TBU wies seine fußballerischen Fähigkeiten nach und glich keine fünf Zeigerumdrehungen später durch Patrick Hirsch aus. Jener Hirsch war in Minute 27 erneut zur Stelle und erzielte das 1:2. Die Gäste hatten das Geschehen in der Folge unter Kontrolle. Nach dem Seitenwechsel verbuchte erst Hirsch den Dreierpack, ehe Terje Dziubinski nach einer knappen Stunde auf 1:4 stellte. Die Begegnung schien gelaufen. Unterstedt fand jedoch Wege zurück ins Spiel. Zudem rückte Schiedsrichter Carl von Plüskow in den Blickpunkt. Er sprach den Hausherren gleich zwei Strafstöße zu, die Daniel Moderau jeweils souverän verwandelte. Die Mannschaft von Patrick Werna witterte in der Endphase ihre Chance und ging ins Risiko. Bei einem Eckball rückte sogar Keeper Phillip Krüger mit auf. Über Umwege fiel der Ball vor die Füße von Mika Bacinovic, der in der Nachspielzeit per Flachschuss zum umjubelten 4:4-Endstand traf.