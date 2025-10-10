 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Der SV Wersten hat unter Flutlich ein Spektakel gezeigt.
Der SV Wersten hat unter Flutlich ein Spektakel gezeigt. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Spektakel in Tiefenbroich - Topspiel Sonntag

Zwischen dem ASV Tiefenbroich und SV Wersten wird Donnerstagabend der Kreisliga-Spieltag eröffnet, Sonntag stehen sich die Topteams direkt gegenüber.

KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Mit dem Mittelfeld-Duell zwischen dem ASV Tiefenbroich und dem SV Wersten startete die Kreisliga A Düsseldorf am Donnerstagabend in den 9. Spieltag. Beide Teams zeigten ein echtes Spektakel in der Anfangsphase. Zum absoluten Spitzenspiel kommt es zwischen dem VfL Benrath und dem SC Unterbach. Wer hier gewinnt führt die Liga an. Diese Begegnungen stehen außerdem auf dem Plan.

So läuft Spieltag 9

Gestern, 20:00 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
1
4
Abpfiff

Der SV Wersten hat das Duell der Tabellennachbarn gegen den ASV Tiefenbroich für sich entschieden und ist im Klassement am Konkurrenten vorbeigezogen. Die rund 70 Zuschauer erlebten besonders in der Anfangsphase der Partie ein echtes Spektakel. Vier Tore fielen in den ersten 16 Minuten. Daniel Keßler sorgte nach neun Zeigerumdrehungen für die Führung der Gäste. Das konnte Tiefenbroich gleich parieren und in Person von Alexandros Kiprizlis ausgleichen (11.). Mit einem Doppelschlag von Dylan Wackes (14.) und Dustin Hammes (16.) war die Vorentscheidung kurz darauf gefallen. Dann passierte lange Zeit wenig, ehe Bastian Adoma in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit den 4:1-Endstand markierte (90.+3).

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
15:00live

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
15:30

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
15:00

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
15:30

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
15:30

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
15:00

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
13:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

10. Spieltag
So., 19.10.25 12:45 Uhr FC Büderich II - FC Bosporus Düsseldorf
So., 19.10.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - ASV Tiefenbroich
So., 19.10.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 19.10.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - AC Italia Hilden
So., 19.10.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - TSV Urdenbach
So., 19.10.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - VfL Benrath
So., 19.10.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - Türkgücü Ratingen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf
So., 19.10.25 17:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Unterbach

11. Spieltag
So., 26.10.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - FC Büderich II
So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 26.10.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - KSC Tesla 07
So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 26.10.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Sportfreunde Gerresheim
So., 26.10.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Unterbach - SC Düsseldorf-West
So., 26.10.25 15:30 Uhr VfL Benrath - SV Wersten 04

