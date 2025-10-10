Spektakel in Tiefenbroich - Topspiel Sonntag

Mit dem Mittelfeld-Duell zwischen dem ASV Tiefenbroich und dem SV Wersten startete die Kreisliga A Düsseldorf am Donnerstagabend in den 9. Spieltag. Beide Teams zeigten ein echtes Spektakel in der Anfangsphase. Zum absoluten Spitzenspiel kommt es zwischen dem VfL Benrath und dem SC Unterbach. Wer hier gewinnt führt die Liga an. Diese Begegnungen stehen außerdem auf dem Plan.

Der SV Wersten hat das Duell der Tabellennachbarn gegen den ASV Tiefenbroich für sich entschieden und ist im Klassement am Konkurrenten vorbeigezogen. Die rund 70 Zuschauer erlebten besonders in der Anfangsphase der Partie ein echtes Spektakel. Vier Tore fielen in den ersten 16 Minuten. Daniel Keßler sorgte nach neun Zeigerumdrehungen für die Führung der Gäste. Das konnte Tiefenbroich gleich parieren und in Person von Alexandros Kiprizlis ausgleichen (11.). Mit einem Doppelschlag von Dylan Wackes (14.) und Dustin Hammes (16.) war die Vorentscheidung kurz darauf gefallen. Dann passierte lange Zeit wenig, ehe Bastian Adoma in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit den 4:1-Endstand markierte (90.+3).