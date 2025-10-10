Spektakel in Tiefenbroich - Topspiel Sonntag

Mit dem Mittelfeld-Duell zwischen dem ASV Tiefenbroich und dem SV Wersten startete die Kreisliga A Düsseldorf am Donnerstagabend in den 9. Spieltag. Beide Teams zeigten ein echtes Spektakel in der Anfangsphase. Zum absoluten Spitzenspiel kommt es zwischen dem VfL Benrath und dem SC Unterbach. Wer hier gewinnt führt die Liga an. Diese Begegnungen stehen außerdem auf dem Plan.
Der SV Wersten hat das Duell der Tabellennachbarn gegen den ASV Tiefenbroich für sich entschieden und ist im Klassement am Konkurrenten vorbeigezogen. Die rund 70 Zuschauer erlebten besonders in der Anfangsphase der Partie ein echtes Spektakel. Vier Tore fielen in den ersten 16 Minuten. Daniel Keßler sorgte nach neun Zeigerumdrehungen für die Führung der Gäste. Das konnte Tiefenbroich gleich parieren und in Person von Alexandros Kiprizlis ausgleichen (11.). Mit einem Doppelschlag von Dylan Wackes (14.) und Dustin Hammes (16.) war die Vorentscheidung kurz darauf gefallen. Dann passierte lange Zeit wenig, ehe Bastian Adoma in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit den 4:1-Endstand markierte (90.+3).
________________
10. Spieltag
So., 19.10.25 12:45 Uhr FC Büderich II - FC Bosporus Düsseldorf
So., 19.10.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - ASV Tiefenbroich
So., 19.10.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 19.10.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - AC Italia Hilden
So., 19.10.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - TSV Urdenbach
So., 19.10.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - VfL Benrath
So., 19.10.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - Türkgücü Ratingen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf
So., 19.10.25 17:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Unterbach
11. Spieltag
So., 26.10.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - FC Büderich II
So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 26.10.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - KSC Tesla 07
So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 26.10.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Sportfreunde Gerresheim
So., 26.10.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Unterbach - SC Düsseldorf-West
So., 26.10.25 15:30 Uhr VfL Benrath - SV Wersten 04