Spektakel in Sulz und ein Baiersbronner Kantersieg Bezirksliga Nordschwarzwald: Der VfR Sulz behauptet die Tabellenführung in einem torreichen Schlagabtausch, während die Konkurrenz aus Gechingen und Altburg souverän nachzieht. von LS · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Nordschwarzwald bot der 22. Spieltag sportliche Dramatik auf allen Plätzen. Während an der Tabellenspitze ein wahres Torfestival die Nerven der Zuschauer strapazierte, festigten die direkten Verfolger mit konzentrierten Leistungen ihre Ambitionen. Im Tabellenkeller hingegen verschärfte sich die Lage für die gefährdeten Teams zusehends, wobei deutliche Ergebnisse und knappe Entscheidungen das Klassement prägten. Die sportliche Intensität spiegelte die Bedeutung jedes einzelnen Zählers im Kampf um den Aufstieg und gegen den Abstieg wider.

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In einer richtungsweisenden Partie im unteren Tabellendrittel musste sich die Reserve des VfL Nagold knapp geschlagen geben. Zunächst brachte Ibrahim Büyükköse die Hausherren in der 32. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste das Spiel jedoch innerhalb weniger Augenblicke. Cagdas Günes erzielte in der 65. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Visar Behrami bereits in der 67. Minute den Siegtreffer zum 1:2 markierte. Durch diesen Erfolg klettert Althengstett mit 26 Punkten auf Rang zwölf, während Nagold II mit 25 Zählern auf den 13. Platz abrutscht.

Ein außergewöhnliches Spiel erlebten die Fans beim Spitzenreiter in Sulz. Domenico Mosca eröffnete in der 8. Minute den Torreigen zum 1:0, und Lukas Plocher erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Das Schlusslicht aus Möttlingen bewies jedoch Moral und kam durch Ömer Uzun in der 31. Minute auf 2:1 heran. Unmittelbar nach der Pause stellte Moritz Haible in der 47. Minute auf 3:1, doch ein Hattrick von Abdurrahman Alkan in der 48., 53. und 70. Minute hielt die Gäste im Spiel, während zwischenzeitlich Moritz Haible in der 57. Minute das 4:3 erzielte. In der Schlussphase setzte sich die individuelle Klasse des Tabellenführers durch: Lukas Plocher (76. Minute, 5:4), Ozan Güler (80. Minute, 6:4) und Dennis Mutschler Jr. in der Nachspielzeit (90'+4, 7:4) besiegelten den Sieg. Sulz bleibt damit mit 50 Punkten Erster.

Die Sportfreunde Gechingen hielten den Druck auf den Spitzenreiter mit einer souveränen Vorstellung hoch. Andreas Kiwranoglou brachte die Gechinger bereits in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit sorgte Edison Behramaj in der 63. Minute mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte erneut Andreas Kiwranoglou in der Nachspielzeit (90'+2) mit dem Treffer zum 3:0-Endstand. Gechingen rangiert mit 48 Punkten weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz.

Der 1. FC Altburg festigte seinen dritten Tabellenplatz durch einen konzentrierten Auswärtserfolg in Ottenbronn. Matchwinner der Partie war Luca Malandra, der beide Treffer für die Gäste erzielte. In der 24. Minute markierte er die 0:1-Führung, bevor er in der 77. Minute mit seinem zweiten Tor zum 0:2 den Sack endgültig zumachte. Altburg steht nun bei 40 Punkten, während Ottenbronn mit 27 Zählern auf Platz zehn verweilt.

In Dornhan kam es zu einem regelrechten Debakel für die Gastgeber. Zwar brachte Jan Link die TSF in der 6. Minute zunächst mit 1:0 in Führung, doch was folgte, war eine offensive Machtdemonstration des SV Baiersbronn. Timm Schuler (14. Minute, 1:1) und Kai Sattelberger (18. Minute, 1:2) drehten die Partie früh. In der Folge schraubten Lukas Gaiser (47. Minute, 1:3), Kevin Schlotter mit einem Doppelpack (66. Minute, 1:4; 80. Minute, 1:5), Kai Sattelberger(88. Minute, 1:6), Kai Kneissler (89. Minute, 1:7) und erneut Lukas Gaiser (90. Minute, 1:8) das Ergebnis in die Höhe. Baiersbronn belegt mit 37 Punkten Rang vier.

In einer ausgeglichenen Begegnung teilten sich Ahldorf/Mühlen und Gültlingen die Punkte. Philipp Schweitzer brachte die Gäste in der 8. Minute mit 0:1 in Führung. Die Hausherren reagierten jedoch stark und drehten das Spiel durch Tore von Maik Guhl (18. Minute, 1:1) und Matthias Thomas (25. Minute, 2:1). Gültlingen gab sich nicht geschlagen und kam durch Marcus Pflieger in der 68. Minute zum 2:2-Ausgleich. Gültlingen steht damit bei 33 Punkten auf Rang sechs.

Die SG Dornstetten sicherte sich drei immens wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Den entscheidenden Treffer des Tages erzielte David Odenbach bereits in der 10. Minute zum 1:0. Dornstetten verteidigte diesen knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und klettert mit 26 Punkten auf den elften Tabellenplatz.