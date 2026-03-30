Spektakel in Sulingen: "Wahnsinnige Partie" endet ohne Sieger

Was sich zwischen dem FC Sulingen und TuS Wagenfeld 1908 entwickelte, war genau das, was beide Trainer erwartet hatten – und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. „Das war eine wahnsinnige Partie – ultraintensiv, genau so, wie es auch Gästetrainer Michael Hohnstedt im Vorfeld prognostiziert hatte“, erklärte Stefan Rosenthal später. Zwei Teams auf Augenhöhe, „die sich nichts geschenkt haben und mit enormer Intensität zu Werke gingen“.
Dabei begann alles klar zugunsten der Gastgeber. „Wir haben in der ersten halben Stunde überragend gespielt. Taktisch und spielerisch hatten wir einen klaren Plan gegen dieses Top-Team und das Spiel komplett im Griff“, so Rosenthal. Seine Mannschaft dominierte, „Wagenfeld wusste in dieser Phase nicht so recht, was passiert“, und folgerichtig fielen die Tore zur 2:0-Führung.
Auch Michael Hohnstedt musste anerkennen: „Die ersten 35 Minuten haben sie uns komplett den Schneid abgekauft, waren giftiger, galliger, sind mehr gelaufen und haben unsere Schwachstellen perfekt ausgespielt.“ Zwei einfache Gegentore – „eine Flanke auf den zweiten Pfosten und eine Standardsituation“ – brachten Wagenfeld früh ins Hintertreffen.
Doch noch vor der Pause kippte das Spiel komplett. „Komischerweise sind wir in einer Phase, wo uns keiner mehr was zugetraut hat, extrem gut zurückgekommen“, schilderte Hohnstedt. Nach dem Anschlusstreffer sei „auf einmal Sulingen wieder ins Denken gekommen“, ehe nur drei Minuten später der Ausgleich fiel. „Und dann hatten wir sogar noch 200-prozentige Chancen – da hätten wir die erste Halbzeit komplett auf links ziehen können.“
Rosenthal sah genau diese Phase kritisch: „Nach der Umstellung von Wagenfeld hatten wir Probleme, machen zu einfache Fehler und kassieren das 2:1. Beim 2:2 ist es die einzige Szene, in der ich meiner Mannschaft einen Vorwurf mache – da müssen wir früher in den Zweikampf kommen.“
Nach der wilden ersten Hälfte beruhigte sich die Partie spürbar. „In der zweiten Halbzeit ging es deutlich kontrollierter zu, beide Teams wollten Fehler vermeiden“, sagte Rosenthal. Großchancen wurden seltener, auch wenn Sulingen „noch eine richtig gute Möglichkeit“ hatte.
Hohnstedt bestätigte den Eindruck: „In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel mit unfassbar viel Intensität, aber keiner wollte verlieren. Das Quäntchen Risiko hat bei beiden gefehlt.“ Der offene Schlagabtausch wich taktischer Disziplin.
Am Ende stand ein Remis, das beide Trainer als gerecht einordneten. „Unterm Strich ist das Ergebnis leistungsgerecht“, meinte Rosenthal, der dennoch leichte Vorteile für sein Team sah. Gleichzeitig zeigte er sich zufrieden mit der Reaktion: „Wenn ich letzte Woche Kritik geübt habe, dann muss ich jetzt auch loben: Das war eine großartige Leistung.“
Auch Hohnstedt zog ein positives Fazit: „Wir können glücklich sein, dass wir mit dem 2:2 in die Halbzeit gegangen sind, und haben uns dann ein verdientes 2:2 erarbeitet.“ Besonders wichtig sei die Erkenntnis gewesen, „dass wir nur bestehen können, wenn wir von der ersten Minute Leidenschaft, Einstellung und Mentalität auf den Platz bringen“.
So blieb am Ende ein intensives, emotionales Spiel – und zwei Trainer, die sich trotz aller Unterschiede in einem Punkt einig waren: „Ein Spiel auf Augenhöhe.“
FC Sulingen – TuS Wagenfeld 1908 2:2
FC Sulingen: Daniel Poda, Bennet Könker, Dennis Könker, Lukas Lohmeyer, Jonas Lengauer, Luca Robin Rosenthal, Marvin Zawodny (58. Alper Yildirim), Rico Lüllmann (87. Hugo Noske), Bennet Grunert (80. Ricardo Scholtes), Maksim Ditmann, Frithjof Lohmeier (80. Josia Krüger) - Trainer: Stefan Rosenthal
TuS Wagenfeld 1908: Mario Nolting, Alexander Nandzik, Tamme Alscher (54. Philipp Nüsmann), Ole Fortkamp, Maximilian Michael Steiner, Andre Krause, Felician Günther, Finn-Arne Plümer, Giorgio Ronzetti, Luca Storck, Chris Brüggemann - Trainer: Michael Hohnstedt
Schiedsrichter: Alexander Puchinger
Tore: 1:0 Rico Lüllmann (11.), 2:0 Dennis Könker (32.), 2:1 Chris Brüggemann (41.), 2:2 Luca Storck (44.)