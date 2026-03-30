Spektakel in Sulingen: "Wahnsinnige Partie" endet ohne Sieger Rosenthal lobt „großartige Leistung“, Hohnstedt spricht von „verdientem 2:2“ nach wildem Comeback von ck · Heute, 07:56 Uhr · 0 Leser

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Was sich zwischen dem FC Sulingen und TuS Wagenfeld 1908 entwickelte, war genau das, was beide Trainer erwartet hatten – und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. „Das war eine wahnsinnige Partie – ultraintensiv, genau so, wie es auch Gästetrainer Michael Hohnstedt im Vorfeld prognostiziert hatte“, erklärte Stefan Rosenthal später. Zwei Teams auf Augenhöhe, „die sich nichts geschenkt haben und mit enormer Intensität zu Werke gingen“.

Dabei begann alles klar zugunsten der Gastgeber. „Wir haben in der ersten halben Stunde überragend gespielt. Taktisch und spielerisch hatten wir einen klaren Plan gegen dieses Top-Team und das Spiel komplett im Griff“, so Rosenthal. Seine Mannschaft dominierte, „Wagenfeld wusste in dieser Phase nicht so recht, was passiert“, und folgerichtig fielen die Tore zur 2:0-Führung. Auch Michael Hohnstedt musste anerkennen: „Die ersten 35 Minuten haben sie uns komplett den Schneid abgekauft, waren giftiger, galliger, sind mehr gelaufen und haben unsere Schwachstellen perfekt ausgespielt.“ Zwei einfache Gegentore – „eine Flanke auf den zweiten Pfosten und eine Standardsituation“ – brachten Wagenfeld früh ins Hintertreffen.

Doch noch vor der Pause kippte das Spiel komplett. „Komischerweise sind wir in einer Phase, wo uns keiner mehr was zugetraut hat, extrem gut zurückgekommen“, schilderte Hohnstedt. Nach dem Anschlusstreffer sei „auf einmal Sulingen wieder ins Denken gekommen“, ehe nur drei Minuten später der Ausgleich fiel. „Und dann hatten wir sogar noch 200-prozentige Chancen – da hätten wir die erste Halbzeit komplett auf links ziehen können.“ Rosenthal sah genau diese Phase kritisch: „Nach der Umstellung von Wagenfeld hatten wir Probleme, machen zu einfache Fehler und kassieren das 2:1. Beim 2:2 ist es die einzige Szene, in der ich meiner Mannschaft einen Vorwurf mache – da müssen wir früher in den Zweikampf kommen.“