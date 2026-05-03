Spektakel in Süchteln und Budberg, Unterrath & Mülheim stark

Spieltag am Niederrhein! – Foto: Marcel Eichholz

Süchteln dreht auf, Unterrath eiskalt Das spektakulärste Spiel lieferte der ASV Einigkeit Süchteln, der sich in einem offenen Schlagabtausch mit 5:3 gegen den 1. FC Wülfrath durchsetzte. Dreimal gingen die Gäste in Führung, doch Süchteln antwortete jeweils und drehte die Partie in der Schlussphase endgültig. Besonders auffällig: Paul Fröhling mit zwei Treffern sowie die späten Tore von Finn Theißen und Malte Thesenvitz, die den Unterschied machten. Ähnlich torreich präsentierte sich die SG Unterrath, die beim 5:2 gegen DV Solingen ihre Offensivstärke unter Beweis stellte. Antonio Munoz-Bonilla ragte mit drei Treffern heraus, während Unterrath nach zwischenzeitlichen Anschlusstreffern der Gäste konsequent nachlegte. Die Rote Karte gegen DV-Spieler Samir Azirar unterstrich die zunehmende Überlegenheit der Gastgeber. Last-Minute-Drama und klare Siege Für ein echtes Drama sorgte das 4:4 zwischen SV Budberg und VfB Speldorf. Budberg schien beim Stand von 4:2 bereits auf der Siegerstraße, doch Speldorf kämpfte sich zurück und glich in der 88. Minute durch Yassin Merzagua aus. Ein Spiel, das in beide Richtungen hätte kippen können und vor allem durch seine Dynamik beeindruckte. Einen deutlichen Auftritt legte hingegen der Mülheimer FC 97 hin. Beim 6:0 gegen Rhenania Bottrop dominierte die Mannschaft von Beginn an, wobei Oben Robert Molango mit einem Dreierpack bereits vor der Pause für klare Verhältnisse sorgte. Auch Viktoria Goch wusste zu überzeugen und setzte sich mit 5:2 gegen SG Essen-Schönebeck durch. Levon Kürkciyan avancierte mit drei Treffern zum entscheidenden Mann, während Goch nach ausgeglichener Anfangsphase das Spiel zunehmend kontrollierte. Neben diesen torreichen Begegnungen gab es auch enge und späte Entscheidungen: SC Kapellen-Erft gewann bei Victoria Mennrath erst in der Nachspielzeit, SC Velbert sicherte sich den Sieg in Gnadental ebenfalls ganz spät. Der Spieltag zeigte damit eindrucksvoll, wie eng und gleichzeitig spektakulär diese Liga aktuell ist.

SC Union Nettetal – FC Remscheid 0:0

SC Union Nettetal: Tobias Schriddels, Florian Wilhelm Wolters, Florian Heise, Maurits Kerkman, Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum, Chisato Suda, Tom Gray, Anastasios Koutras, Tomi Alexandrov, Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc

FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer (46. Koya Shirahata), Eliot Cakolli, Michele Buscemi, Daniel Saibert, Dominik Heinen, Dimitrios Papadopoulos (88. Luka Ojleski), Ramzi Ben Hamada (91. Jan Nsu Kayala), Vittorio Di Mari, Timo Leber (75. Andrii Pedchenko), Leonhard Fronia - Trainer: Nermin Jonuzi

Schiedsrichter: Christoph Persch (Oberhausen) - Zuschauer: 100

Tore: keine Tore



ASV Einigkeit Süchteln – 1. FC Wülfrath 5:3

ASV Einigkeit Süchteln: Elias Wilms, Maurice Bock, Toni Weis, Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Timur Enes, Bora Nurettin Kat (68. Malte Thesenvitz), Felipe Burkhardt, Finn Theißen (86. Batuhan Arslanoglu), Leo Heinrich Rennett - Trainer: Volker Hansen

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Alex Fagasinski, Robin Köhler (81. Ebrahim Omayrat), Florian Schikowski, Daniel Ivezic (44. Gian-Luca Bühring), Ryo Matsutaka, Youssef El Boudihi, Toni Zupo, Athanasios Xiros, Timo Conde - Trainer: Joscha Weber

Schiedsrichter: Richard Barkoczi (Duisburg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Timo Conde (12.), 1:1 Paul Fröhling (13.), 1:2 Daniel Ivezic (35.), 2:2 Bora Nurettin Kat (44.), 2:3 Timo Conde (55.), 3:3 Paul Fröhling (74.), 4:3 Finn Theißen (75.), 5:3 Malte Thesenvitz (90.+3)



VSF Amern – TuRU Düsseldorf 2:2

VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Hajime Yokota, Louis Uhling, Hiromasa Sato (46. Malte Knop), Kaiya Otsu, Maximilian Gotzen (35. Shogo Taniguchi), Kouki Ozawa (81. Tolga Arslan), Johannes Hamacher, Luca Dorsch (86. Lamin Fuchs), Toya Okada (90. Adam El Edghiri) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

TuRU Düsseldorf: Daniel Schäfer, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Nico Wehner, Amin Saouti (61. Sahin Ayas), Maurice Kouendjin Bankoue (83. Liridon Salihu), Emirhan Bülbül, Frederik Brünen (67. Tsikwo Mankefor), Macaulay Onyedikachi Nwulu, Selcuk Yavuz (75. Melva Luzalunga), Mohamed Darwish - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

Schiedsrichter: Tom Nesselhauf (Essen) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Louis Uhling (9.), 2:0 Kouki Ozawa (22.), 2:1 Mohamed Darwish (37.), 2:2 Mohamed Darwish (44.)



SSV Bergisch Born – TSV Solingen 4:1

SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Anouar Isaoui, Gloire Sunda (81. Gael Ntolo), Maikel Klein, Tarik Makkaoui, Julian Bernhard, Marvin Brüggehoff, Marvin Pak (83. Raul-Antonio Berrocal Fernandez), Germano Bonanno (87. Falk Simon Jorch) - Trainer: Gennaro Buonocoro

TSV Solingen: Luca Novodomsky, Marcel Gerasch, Armando Ciavarella (81. Leon Musial), Kai Stanzick, Christian Krone, Alexander Klatt (46. Moritz Krause), Tim Schwarz (46. Elias Dittmann), Jan Niklas Tkacik, Bohdan Melnyk (46. Torben Rüdingloh), Jasper Teske, Justin Gregor Niedworok (62. Jannik Weber) - Trainer: Nils Esslinger - Co-Trainer: David Inden

Schiedsrichter: Loreen Mählitz - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Anouar Isaoui (5.), 2:0 Marvin Pak (27.), 2:1 Torben Rüdingloh (67.), 3:1 Germano Bonanno (69.), 4:1 Gael Ntolo (90.+3)

Besondere Vorkommnisse: Jan Niklas Tkacik (TSV Solingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Gian-Luca Musset (51.).



SG Unterrath – DV Solingen 5:2

SG Unterrath: Max Möllemann, Ayoub Ben Haddaj, Michael Blum, Dustin Hörz (90. Basiru-Zachari Umaru), Nicholas Horn (90. Ionas-Apostolos Frantzozas), Bünyamin Dogan, Antonio Munoz-Bonilla, Ahmad Ali, Christian Bus (72. Soru Iwanaga), Shunya Hashimoto (89. Aleksandr Rybakov), Shuki Hamanosono - Trainer: Daniel Beine - Co-Trainer: Tarek Idris

DV Solingen: Vladyslav Maslovskyi, Rafu Numakunai, Samir Azirar, Ilias El Joudi (90. Mikail Aksoy), Mohamed Aaross (71. Maksym Romanchuk), Ali-Can Ilbay, Furkan Sagman, Salim El Fahmi, Gabriel Binga Pemba (66. Baran Aka), Bilal El Ouamari, Eray Yigiter - Trainer: Abdelkarim Ifrassen

Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Antonio Munoz-Bonilla (35.), 2:0 Shuki Hamanosono (42.), 2:1 Bilal El Ouamari (47.), 3:1 Antonio Munoz-Bonilla (64.), 3:2 Ali-Can Ilbay (68. Foulelfmeter), 4:2 Nicholas Horn (84.), 5:2 Antonio Munoz-Bonilla (90.+2)

Rot: Samir Azirar (80./DV Solingen/Notbremse)



Victoria Mennrath – SC Kapellen-Erft 0:1

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Philipp Preckel, Maurice Passage (68. Paul Trützschler), Noah Kubawitz (86. Nasser El Aboussi), Wadim Kuliew, Marko Mitrasinovic (79. Alex Alexandrov), Erjon Duriqi, Oliver Krüppel (71. Miguel Werner), Paul Szymanski, Johannes Minkiti - Trainer: Simon Netten

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert (79. Efe Özen), Lorenz Kowalle (66. Yamato Aoki), Luca Tim Jerz, Bryan Schomann, Luis Giesen, Nils Mäker, Alexander Fuchs, Hiroya Suguro (74. Jonas Giesen), Kazuki Hayashi (79. Dennis Höfling), Janis Waffenschmidt - Trainer: Lennart Ingmann

Schiedsrichter: Jan Bongartz - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Alexander Fuchs (90.+3)



DJK Gnadental – SC Velbert 1:2

DJK Gnadental: Nico Bayer, Fatih Ferhat Sakar (83. Steven Dyla), Felix Dannenberg, Sebastian Spinrath, Oluremi Martins Williams, Necirwan Khalil Mohammad, Carl Mergenthal (91. Tarik Mavili), Anas Lambrabti (60. Nico Kaufmann), Denis Massold (67. Oliver Wargalla), Malte Hauenstein, Ibrahima Traoré (42. Luca Save Spasovski) - Trainer: Sebastian Michalsky

SC Velbert: Joel Lanz, Albin Rec, Niklas Strauch, Tobias Doil, Naoufal El Hamdani (92. Sandro Dückers), Phil Pape, Moritz Overfeld (83. Prosper Malua-Kikangila), Mariano-Valerio Manno, Jovan Gudalovic (66. Laurens Bock), Laurenz Schott, Julian Kray (62. John-Max Kowalski) - Co-Trainer: Martin Ruffert - Trainer: Christian Britscho

Schiedsrichter: Theo Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Julian Kray (33. Foulelfmeter), 1:1 Oluremi Martins Williams (86. Foulelfmeter), 1:2 Albin Rec (90.+3)



FC Kosova Düsseldorf – VfB 03 Hilden II 3:0

FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Taira Tomita, Besim Fazlija, Blerton Muharremi, Eureljo Gjoni, Lejs Zenuni (57. Leon Azemi), Shkelqim Hyseni (64. Aulon Kurtishi), Ishaq Khalil (57. Agan Ljeza), Roman William Callan, Kaito Kajitani (64. Besim Fazlija), Joel Konadu (46. Fatlum Ahmeti) - Trainer: Rudi Istenic

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Fabio Bachmann, Koray Temiz, Azad Sari, Yavuz Erdogan, Chahir Abu Khorma (78. Mohammed Abunajie), Abdelilah Zarok, Tarique Maurice Hurd, Amine Feldaoui, Nabil Abdoun, Marvin Michell Theis - Trainer: Koray Sakacali

Schiedsrichter: Oktay Sarier (Dormagen) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Besim Fazlija (22. Foulelfmeter), 2:0 Roman William Callan (41.), 3:0 Joel Konadu (45.)

Das ist der nächste Spieltag



31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SG Unterrath

So., 10.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - ASV Einigkeit Süchteln

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - VSF Amern

So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SSV Bergisch Born

So., 10.05.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Union Nettetal

So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Kosova Düsseldorf

So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - DJK Gnadental

So., 10.05.26 15:30 Uhr DV Solingen - Victoria Mennrath

Viktoria Goch – SG Essen-Schönebeck 5:2

Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß (70. Luca Plum), Maximilian Fuchs (69. Jan Wilbers), Jonathan Brilski, Alexander Möller, Malte Baumeister, Luca Palla, Levon Kürkciyan (69. Marvin Hitzek), Elias Koenen (74. Arne Quernhorst), Jacob Falkhofen, Ilias El Moumen - Trainer: Kevin Wolze - Co-Trainer: Florian Voss

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Dennis Czok, Julius Nosal, Hakan Terzi (61. Bryan Asagwara), Erion Abazi (61. Fabio Theisen), David Lenze, Yassine Bentaleb, Volodymyr Honcharov (61. Yasar Cakir), Siegfried Kalonda (46. Niklas Parsch), Henri Kvesa (85. Sebastian Neusser), Luiz-Simon Kreisköther - Trainer: Olaf Rehmann

Schiedsrichter: Lars Norta - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Elias Koenen (20.), 1:1 Luiz-Simon Kreisköther (22.), 2:1 Levon Kürkciyan (50.), 3:1 Levon Kürkciyan (62.), 4:1 Levon Kürkciyan (65.), 5:1 Luca Palla (72.), 5:2 Dennis Czok (80.)



SV Budberg – VfB Speldorf 4:4

SV Budberg: Marc Anders, Tim Beerenberg, Laurin Severith, Lennart Hahn, Fynn Leon Eckhardt, Mike Terfloth (74. Florian Mordt), Ole Egging, Alessandro Hochbaum (74. Benedict Vana), Felix Weyhofen (86. Jonas Twardzik), Moritz Paul, Oliver Nowak (86. Fynn Jansen) - Co-Trainer: Matthias Prinz - Trainer: Tim Wilke - Co-Trainer: Andre Schulte

VfB Speldorf: Stefan Hüpen, Gabriel Heckerott (73. Athanasios Tsourakis), Florian Meyer, Robin Tschierske (54. Constantin Redeker), Dominic Miller, Karim El Moumen, Maximilian Fritzsche, Mertcan Akdeniz (81. Janis Timm), Yassin Merzagua, Calvin Küper (73. Bennet Schlie), Bradley Asoh (81. Destine Onyemere) - Trainer: Dimitri Steininger

Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve) - Zuschauer: 350

Tore: 0:1 Yassin Merzagua (16.), 1:1 Ole Egging (28.), 2:1 Lennart Hahn (41.), 3:1 Felix Weyhofen (51.), 3:2 Bradley Asoh (63.), 4:2 Moritz Paul (70.), 4:3 Destine Onyemere (84.), 4:4 Yassin Merzagua (88.)



SV Scherpenberg – 1. FC Lintfort 2:1

SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Stefan Kapuscinski, Folarin Ibigoni Williams, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Ömer Akbel (67. Robin Fuhrmann), Marcel Kretschmer (81. Vedad Music), Emirhan Karaca (71. Nils Christian Werner), Gabriel Derikx (84. Luca Grillemeier), Kaan Terzi, Baha Arslanboga (90. Nick Noah Redam) - Trainer: Sven Schützek

1. FC Lintfort: Jan Philip Roolfs, Rafael Vizuete Mora, Julian Klement (74. Robin Van Radecke), Jonas Haub, Ouassim El Abdouni, Jan Ziebell, Princely Ngangjoh, Simon Schwarz, Yassine Riad, Abdoulaye Sall, Thorsten Kogel - Trainer: Meik Bodden

Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Ömer Akbel (5.), 1:1 Ouassim El Abdouni (14.), 2:1 Gabriel Derikx (61.)

Rot: Simon Schwarz (79./1. FC Lintfort/)



Mülheimer FC 97 – Rhenania Bottrop 6:0

Mülheimer FC 97: Tugay Ayasli, Kakeru Akasaka, Howon Ryu, Eun-seok Ko, Emre Gözen (72. Naim El Barkani), Elmin Mujezinovic, Montana Kuba, Tunahan Yardimci (46. Sihun Kim), Mert Kefeli (46. Selim Enes Aydogdu), Koki Okamura (64. Lorik Peshku), Oben Robert Molango (64. Ava Kader) - Trainer: Engin Tuncay

Rhenania Bottrop: Settar Han Demirci, Emircan Temel (51. Marc - Aime Rigione), Jan Nübel, Hendrik Laakmann, Samuel Kahnert, Ensar Demircan, Jonas Kimbesi (74. Jan Niklas Schröer), Cem Sakız, Felix Gatner, Talip Dikyologlu (46. Canel Kaya), Deniz Erdem - Trainer: Stefan Thiele

Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Oben Robert Molango (15.), 2:0 Oben Robert Molango (37.), 3:0 Oben Robert Molango (45.), 4:0 Selim Enes Aydogdu (62.), 5:0 Ava Kader (70.), 6:0 Naim El Barkani (87.)



FC Kray – DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 3:1

FC Kray: Raphael Koczor, Semih Köse, Djibril Tamsir Camara, Elvis Fioklou-Toulan, Raul Sossong Bautista, Edmond Kadrijaj, Juri Korte (46. Luca Kazelis), Estevan Rascho (78. Petros Galatidis), Milot Ademi (78. Anis El Ghiat), Danilo Settimio Curaba (87. Elias Kraaß), Benludvig Elad (85. Mohammed El Zein) - Trainer: Dimitrios Pappas

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Dominik Hendricks, Nils Unger, Kerron Oteng-Adjei, Luca Campe (78. Alharth Aljassem), Marcel Welscher, Melih Bulut, Yves Busch, Nick Hillmann, Jeremy Metzler (71. Bright John Essien), Timm Florian Bungert (59. Maurice Tavio Y Huete) - Trainer: Sascha Hense

Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Raul Sossong Bautista (17.), 2:0 Benludvig Elad (59.), 3:0 Luca Kazelis (85.), 3:1 Marcel Welscher (90.+1)

Rot: Yves Busch (45./DJK Sportfreunde Katernberg 13/19/Notbremse)



Sportfreunde Hamborn 07 – ESC Rellinghausen 1:1

Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Petros Tzikas, Noah Gabriel Herrmann, Nico Kuipers (73. Teoman Moustafa), Talha Evler (79. Yusa Sentürk), Max Werner, Julian Keibel, Alexandros Chassanidis, Mohammad Bitar, Arda Bozkurt, Pascal Spors - Trainer: Soumiya Bouhadi

ESC Rellinghausen: Louis Lennard Schmidt, Niklas Piljic, Erik May, Leon Lieske, Bünyamin Sahin (31. Tristan Richter) (84. Joshua Yeboah), Malick-Montell Mourtala, Kamil Poznanski, Simon Neuse (67. Yaw Osei Awuah), Malik Tchalawou (77. Edisher Ugrekhelidze), Luka Bosnjak, Can Funke (60. Berkan Eken) - Trainer: Sascha Behnke

Schiedsrichter: Niklas Peuten (Tönisvorst) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Julian Keibel (53.), 1:1 Malik Tchalawou (61.)



Sportfreunde Niederwenigern – PSV Wesel 5:0

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Marvin Schurig, Robin Duesmann, Finn Luca Baartz, Marc Geißler, Florian Machtemes, Marc Fabian Rapka (85. Fabian Lümmer), Paul Anton Renneberg (72. Niklas Nadolny), Finn Dorka (69. Linus Julius Hirsch), Sekvan Azad Rascho, Moreno Mandel (72. Hendrik Maximilian Fülber) (76. Marlon Anthony Williams JR) - Trainer: Marcel Kraushaar

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Stephan Sanders, Timo Giese, Marvin Nunnendorf, Dustin Heveling, Nico Giese, Luis Jakob Blaswich, Oliver Dryka, Jost Gerards (26. Denys Ovsiannikov), Max Mahn, Jan Gehrmann (74. Yannik Oenning) - Trainer: Björn Assfelder

Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Sekvan Azad Rascho (4.), 2:0 Sekvan Azad Rascho (11.), 3:0 Finn Dorka (52.), 4:0 Florian Machtemes (57.), 5:0 Robin Duesmann (66.)



SC Werden-Heidhausen – VfB Bottrop 2:4

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Jakob Schneider, Niklas Cirkovic (87. Nils Hetkamp), Lennart Paul Richard Konietzko, Björn Homberg, Tobias Alexander Jerghoff (67. Gianluca Carlo Nava), Linus Thamm, Moritz Alexander Stöber (67. Jacob Hans Mertes), Antoine Pierre Feld (76. Padra Peyvandi), Jamal Daniel Werner, Justus Morten Becker (77. Jamal Daniel Werner) - Trainer: Danny Konietzko

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Frederick Owusu Ansah, Alexander Beloshapkin, Nico Petritt, Niklas Böhm (77. Lasse Schraven), Ahmed Jemaiel (82. Nana Kwame Appiah), Raphael Steinmetz (82. René Biskup), Lasse Dittner, Bjarne Neumann (73. Mick Matthes), Anil Özgen, Mirac Özgen (77. Oleksandr Petrov) - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Pascal Thielking

Schiedsrichter: Torben Eickhoff (Solingen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jamal Daniel Werner (8.), 1:1 Niklas Böhm (32.), 1:2 Nico Petritt (48.), 1:3 Raphael Steinmetz (60.), 1:4 Ahmed Jemaiel (71.), 2:4 Jamal Daniel Werner (86.)

Rot: Frederick Owusu Ansah (27./VfB Bottrop/Notbremse)

Das ist der nächste Spieltag

31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Scherpenberg

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr PSV Wesel - SC Werden-Heidhausen

So., 10.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Budberg

So., 10.05.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Niederwenigern

So., 10.05.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Mülheimer FC 97

So., 10.05.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Viktoria Goch

So., 10.05.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - FC Kray

So., 10.05.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Sportfreunde Hamborn 07

