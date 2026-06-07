 2026-06-03T09:07:03.210Z

Ligabericht

Spektakel in Staaken, Polar Pinguin steigt mit Derby-Niederlage ab

33. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
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Archiv – Foto: Olaf Kapell

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Der vorletzte Spieltag der Berlin-Liga stand an.

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Fr., 05.06.2026, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
1
4
Abpfiff

Der Frohnauer SC hat sich im Kampf um den Klassenerhalt drei wichtige Punkte gesichert. Die Führung der Gäste konnte Südwest zunächst noch kontern, doch Charlie Werner, Mike Ryberg und Buba Ceesay entschieden die Partie zugunsten des FSC, der damit vorerst auf Platz 15 springt. Für Südwest bedeutet das gleichzeitig den Abstieg. Vier Punkte auf Frohnau sind mit nur noch einem Spiel in der Hand nicht mehr aufzuholen.

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Fr., 05.06.2026, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
4
2
Abpfiff

Für Blau Weiß 90 geht es um nichts mehr. Platz zwei ist den Mariendorfern nicht mehr zu nehmen. Auch Türkspor kann die Saison ausklingen lassen, hat sich für das letzte Heimspiel aber durchaus nochmal etwas Spektakuläres einfallen lassen. Das Team von Tuli Zazai drehte gegen BW einen 0:2-Rückstand nach dem ersten Durchgang und gewann per Doppelschlag in der Nachspielzeit mit 4:2.

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Fr., 05.06.2026, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
3
1
Abpfiff

Auch Rudow und der Berliner SC müssen sich keine Sorgen mehr machen. Lediglich die Endplatzierung unter den Top 10 oder Top 5 dürfte noch als Ziel gesetzt werden. Am Freitagabend setzte sich der Aufsteiger zu Hause mit 3:1 durch. Für Rudow tragen Matteo Günther, Leonard Kirschner und Merdan Baba. Der Berliner SC glich zwischenzeitlich durch Stephan Ngah aus.

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Gestern, 14:00 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
0
0

Die Siegesserie der Füchse ist am Samstagnachmittag gerissen. In Steglitz kamen die bereits als Meister feststehenden Reinickendorfer "nur" zu einem 0:0-Unentschieden. Dabei retteten ihnen der Pfosten und Torhüter Nils Lox den einen Punkt in einem ausgeglichenen, aber eher chancenarmen Spiel.

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Heute, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
3
0
Abpfiff

Nach drei Niederlagen in Folge haben sich die Spandauer Kickers im letzten Heimspiel der Saison vernünftig verabschiedet. Jack Krumnow und Okan Tastan sorgten für einen Blitzstart und brachten SpaKi schon nach zehn Minuten mit 2:0 in Front. Im zweiten Durchgang legte Malick Fall nach. Trotz Niederlage bleibt Empor Dritter.

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Heute, 13:00 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
2
4
Abpfiff

Der SC Charlottenburg hat den 1. FC Wilmersdorf im direkten Duell abgeschüttelt. Zwar konnten die Hausherren die 0:1-Führung des SCC noch ausgleichen, doch anschließend entschieden Janos Löbe und Patrick Maykowski die Partie zugunsten der Gäste.

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Heute, 13:00 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
1
2
Abpfiff

Die VSG Altglienicke hat sich erneut von den Abstiegsplätzen befreit. Dank des knappen 1:2-Erfolges in Hohen Neuendorf springt die Regionalliga-Reserve auf Platz 14 und setzt den Frohnauer SC für die kommende Woche mächtig unter Druck. Moritz Tomczak drehte die Partie in der Schlussviertelstunde per Doppelpack. Ebenfalls klar: Neben dem SSC Südwest steht somit auch Polar Pinguin als Absteiger fest.

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Heute, 14:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
4
4
Abpfiff

Staaken und Biesdorf lieferten sich am Sonntagnachmittag einen Schlagabtausch. Dabei führte Biesdorf 0:1, 1:3 und 2:4 und holte letztlich trotzdem nur einen Zähler, weil Staakens Finn Walter in der 90. Minute ausglich. Biesdorf jetzt zwei Punkte vor Frohnau. Am Dienstag steht der Nachholer gegen Türkspor an.

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Heute, 15:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
0
4
Abpfiff

Schon vor Anpfiff stand der Abstieg von Polar Pinguin fest. Im letzten Heimspiel verlor das Tabellenschlusslicht dann das Derby gegen den TSV Mariendorf klar. Die Gäste bestraften die wacklige Defensive der Pinguine eiskalt und sicherten sich so einen Platz unter den Top 9.

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