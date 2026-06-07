Spektakel in Staaken, Polar Pinguin steigt mit Derby-Niederlage ab

Archiv – Foto: Olaf Kapell

Der Frohnauer SC hat sich im Kampf um den Klassenerhalt drei wichtige Punkte gesichert. Die Führung der Gäste konnte Südwest zunächst noch kontern, doch Charlie Werner, Mike Ryberg und Buba Ceesay entschieden die Partie zugunsten des FSC, der damit vorerst auf Platz 15 springt. Für Südwest bedeutet das gleichzeitig den Abstieg. Vier Punkte auf Frohnau sind mit nur noch einem Spiel in der Hand nicht mehr aufzuholen.

Für Blau Weiß 90 geht es um nichts mehr. Platz zwei ist den Mariendorfern nicht mehr zu nehmen. Auch Türkspor kann die Saison ausklingen lassen, hat sich für das letzte Heimspiel aber durchaus nochmal etwas Spektakuläres einfallen lassen. Das Team von Tuli Zazai drehte gegen BW einen 0:2-Rückstand nach dem ersten Durchgang und gewann per Doppelschlag in der Nachspielzeit mit 4:2. ---

Auch Rudow und der Berliner SC müssen sich keine Sorgen mehr machen. Lediglich die Endplatzierung unter den Top 10 oder Top 5 dürfte noch als Ziel gesetzt werden. Am Freitagabend setzte sich der Aufsteiger zu Hause mit 3:1 durch. Für Rudow tragen Matteo Günther, Leonard Kirschner und Merdan Baba. Der Berliner SC glich zwischenzeitlich durch Stephan Ngah aus. ---

Die Siegesserie der Füchse ist am Samstagnachmittag gerissen. In Steglitz kamen die bereits als Meister feststehenden Reinickendorfer "nur" zu einem 0:0-Unentschieden. Dabei retteten ihnen der Pfosten und Torhüter Nils Lox den einen Punkt in einem ausgeglichenen, aber eher chancenarmen Spiel. ---

Nach drei Niederlagen in Folge haben sich die Spandauer Kickers im letzten Heimspiel der Saison vernünftig verabschiedet. Jack Krumnow und Okan Tastan sorgten für einen Blitzstart und brachten SpaKi schon nach zehn Minuten mit 2:0 in Front. Im zweiten Durchgang legte Malick Fall nach. Trotz Niederlage bleibt Empor Dritter. ---

Der SC Charlottenburg hat den 1. FC Wilmersdorf im direkten Duell abgeschüttelt. Zwar konnten die Hausherren die 0:1-Führung des SCC noch ausgleichen, doch anschließend entschieden Janos Löbe und Patrick Maykowski die Partie zugunsten der Gäste. ---

Die VSG Altglienicke hat sich erneut von den Abstiegsplätzen befreit. Dank des knappen 1:2-Erfolges in Hohen Neuendorf springt die Regionalliga-Reserve auf Platz 14 und setzt den Frohnauer SC für die kommende Woche mächtig unter Druck. Moritz Tomczak drehte die Partie in der Schlussviertelstunde per Doppelpack. Ebenfalls klar: Neben dem SSC Südwest steht somit auch Polar Pinguin als Absteiger fest. ---

Staaken und Biesdorf lieferten sich am Sonntagnachmittag einen Schlagabtausch. Dabei führte Biesdorf 0:1, 1:3 und 2:4 und holte letztlich trotzdem nur einen Zähler, weil Staakens Finn Walter in der 90. Minute ausglich. Biesdorf jetzt zwei Punkte vor Frohnau. Am Dienstag steht der Nachholer gegen Türkspor an. ---

Schon vor Anpfiff stand der Abstieg von Polar Pinguin fest. Im letzten Heimspiel verlor das Tabellenschlusslicht dann das Derby gegen den TSV Mariendorf klar. Die Gäste bestraften die wacklige Defensive der Pinguine eiskalt und sicherten sich so einen Platz unter den Top 9.

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