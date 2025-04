Spektakel in Seuzach - Debakel in Herrliberg

Bassersdorf und Embrach trennen sich torlos. – Foto: Christian Mathea

Bei hochsommerlichen Temperaturen kam es in der 16. Runde der Zweitliga-Gruppe 2 zu folgenden Resultaten: Bassersdorf und Embrach trennen sich 0:0, Seuzach gewinnt 5:4 gegen Stäfa, Greifensee besiegt Gossau ZH mit 2:0, Thayngen unterliegt Brüttisellen 0:2, Wiesendangen schlägt Seen 2:1 und Herrliberg demontiert Glattbrugg 10:1.

Nullnummer der Tabellennachbarn

Das Derby zwischen dem FC Bassersdorf und dem FC Embrach endete torlos. Damit konnte sich keins der beiden Teams einen Vorteil im Strichkampf verschaffen. Auch an der Tabellenkonstellation ändert sich vorerst nichts. Embrach bleibt auf dem 9. Zwischenrang und Bassersdorf steht auf der Zehn. Der Abstand auf den Strich beträgt zwei (Bassersdorf) respektive vier (Embrach) Zähler.

Nullnummer zwischen Bassersdorf und Embrach. – Foto: Christian Mathea

Mehr Bilder zum Spiel in unserer Galerie.

Hochkarätiger Spitzenkampf

Der FC Seuzach setzt sich in einem spektakulären Topspiel gegen den FC Stäfa mit 5:4 durch. Dem Heimteam gelang mit dem Treffer von Thomas Hobel in der 6. Minute der optimale Start in die Partie. Der Gast hielt mit einem Doppelschlag binnen einer Minute und dem zweifachen Torschützen Marco Ruckstuhl (25. und 26. Minute) dagegen. Seuzach antwortete postwendend mit dem Ausgleichstreffer durch Gabriel Auer und konnte noch vor der Pause erneut in Führung gehen. Patrice Eigenheer traf zum 3:2-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel gelang es den Gästen in der 60. Minute, die Partie durch eine Treffer von Marc Eichenberger auszugleichen. Das 4:3 für Seuzach in der 73. Minute wird unter der Rubrik "Traumtor" geführt. Mit einem sehenswerten Seitfallzieher kürte sich Patrice Eigenheer zum Doppelschützen und Anwärter auf das Tor des Monats.



Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FuPa ZH / regional-fussball.ch (@fupa_zuerich) Mit dem 5:3 in der 84. Minute durch Auers zweiten Treffer schien die Messe gelesen zu sein. Weil sich Gästetorhüter Dennis Brecher in der Folge unglücklich verletzte und das Wechselkontigent bereits erschöpft war, musste Stäfa die Partie zu zehnt beenden. Doch der FCS machte es auch in Unterzahl nochmals spannend und verkürzte in der Nachspielzeit tatsächlich auf 4:5. Marco Ruckstuhl traf zum dritten Mal für die Stäfner. Zu mehr reichte es dann aber nicht und das Spektakel wurde nach 95 Minuten abgepfiffen. Ein grossartiges Spitzenspiel und beste Werbung für den Regionalfussball. Seuzach bleibt zur Rückrunde ungeschlagen, hält Anschluss an die Spitze und distanziert die Stäfner vorerst um drei Zähler.

Die beiden Teams lieferten sich ein Spektakel mit insgesamt 9 Treffern. – Foto: ZVG

Seuzach gewinnt im Spitzenspiel gegen Stäfa mit 5:4. – Foto: ZVG

Greifensee setzt sich im FCG-Derby gegen Gossau ZH mit 2:0 durch. – Foto: Doris Studer

Weitere Bilder in unserer Galerie. Stängeli in Herrliberg

Debakel für den FC Glattbrugg beim Auswärts-Spiel gegen den FC Herrliberg: Die Zürcher Unterländer werden nach allen Regeln der Kunst vorgeführt und gehen brutal mit 1:10 unter. Für den Kantersieg zeichneten sich übrigens neun verschiedene Schützen verantwortlich. Einzig Abdulah Al Abbadie traf zweimal. Es war bereits das vierte Mal in dieser Saison, dass Herrliberg einen Gegner mit mehr als einem halben Dutzend Treffern nach Hause geschickt hat, aber zweistellig ist ein Novum und gleichzeitig das höchste Liga-Resultat der laufenden Saison. Natürlich grüsst das Heimteam weiterhin als Leader und kommt nach 16 Spieltagen auf ein überragendes Torverhältnis von 60:12. Die Krise in Glattbrugg hingegen spitzt sich nach der Kanterniederlage weiter zu.



Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Herrliberg (@fc_herrliberg) Dritter Sieg in Folge

Der FC Wiesendangen bleibt dran: dritter Erfolg in Serie und nur noch drei Zähler Rückstand auf das drittplatzierte Stäfa. Im Derby gegen den FC Phönix Seen gelingt ein knapper 2:1-Sieg. Schon das Hinspiel konnte der FCW mit dem gleichen Resultat für sich entscheiden. Tobias Meli traf nach einer Viertelstunde fürs Heimteam per Penalty zur Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel glich Tobias Von Arx für Seen aus. Die erneute Führung durch Deny Huber nach einer Stunde bedeutete zugleich das Schlussresultat. Während Wiesendangen weiterhin still und leise in Richtung Spitze aufsteigt, bleibt die Tabellensituation in Seen prekär. Drei Niederlagen und ein Torverhältnis von 2:11 stehen in der Rückrunde bisher zu Buche. Mit 14 Punkten bleibt man vorerst unter dem Strich.