Spektakel in Schwarzhofen – Wenzenbach dreht 0:2 – BSC überrascht

29 Einschüsse in 6 Spielen: Die Mannschaften der Bezirksliga Süd geizten nicht mit Toren an diesem Sonntagnachmittag. Dauerregen und matschige Plätze sorgten dafür, dass Kampf Trumpf war. Höhepunkt: Das Neun-Tore-Spektakel am Schwarzhofener Kaplanacker. Dort gingen die Gäste aus Bach mehrmals in Führung, doch der SVS schlug immer wieder zurück und gewann am Ende 5:4. Ein Sieg des Willens! In der Zwischenzeit erledigten die Spitzenteams SV Wenzenbach und TB/ASV Regenstauf ihre Hausaufgaben. Die Brandl-Elf machte gegen Hainsacker auf Kunstrasen aus einem 0:2-Rückstand einen 4:2-Sieg, die Blitzer behaupteten sich in Schwarzenfeld mit 4:1. Wichtige Punkte im Abstiegskampf fuhren der weiter aufstrebende FC Pielenhofen-Adlersberg, der BSC Regensburg und der FC Thalmassing, der endlich seine Ergebniskrise überwunden hat, ein. In Prüfening und Parsberg konnte nicht gespielt werden. Die Stimmen.



Matthias Beier (Sportlicher Leiter SV Wenzenbach): „Auf Kunstrasen entwickelte sich ein ansehnliches Bezirksliga-Spiel. Beide Mannschaften waren gut eingestellt und agierten bissig. Durch einen abgefälschten Schuss sowie einen unstrittigen Elfmeter sind wir in Rückstand geraten. Wir haben uns noch in der ersten Halbzeit aufgerafft, schafften durch einen Abstauber nach einem Freistoß und einen Elfmeter den Ausgleich. Verdient haben wir nach einem Freistoß das 3:2 erzielt. Das 4:2 fiel von kurz hinter der Mittellinie ins verwaiste Tor. Zwar ist das Ergebnis gerechtfertigt, trotzdem Respekt an den Gegner. Auch der Schiedsrichter hat in einem recht hitzigen Spiel eine gute Leistung gebracht.“









Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Ein vogelwildes Spiel mündete am Ende in einem Handballergebnis. Wir waren in der ersten Phase des Spiels gefühlt noch im Feiertag, lagen nach 20 Minuten und zwei schläfrigen Abwehrfehlern mit 0:2 hinten. Wir haben uns aber wieder rangekämpft, erzielten den Ausgleich und gerieten erneut in Rückstand. Insgesamt war Bach der erwartet schwere Gegner. Wir lagen fast über das gesamte Spiel in Rückstand, haben aber Mentalität bewiesen und immer wieder durch 'Tore des Willens' den Ausgleich geschafft. Final haben wir einen Elfmeter bekommen und sind so als Sieger vom Platz gegangen. Heute hat die glücklichere Mannschaft gewonnen. Allerdings waren wir in dieser Saison oft genug die bessere Mannschaft und haben nicht gepunktet. Das hat sich heute wieder ausgeglichen. Hut ab vor der Mannschaft, vor ihrer Resilienz und dem unbedingten Willen was mitzunehmen.“









Robert Huber (Sportlicher Leiter FC Pielenhofen-Adlersberg): „Ein sehr intensives und kampfbetontes, aber faires Spiel. Den Töginger Führungstreffer konnten wir kurz vor der Halbzeit egalisieren. Töging verlangte von uns über die 90 Minuten alles ab und zeigte eine couragierte Leistung. Die 2:1-Führung nach einem Konter konnten wir dann über die Ziellinie retten.“









Sven Hofmann (Co-Spielertrainer TB/ASV Regenstauf): „In einer kontrollierter Anfangsphase unserer Mannschaft gingen wir völlig verdient mit 2:0 in Führung. Auf unerklärliche Weise verloren wir den Faden und machten es unnötig spannend. Dadurch kassierten wir den Anschlusstreffer. Daraufhin haben wir aber wieder den Fokus gefunden und nachgelegt. Somit geht der Sieg absolut in Ordnung.“









Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Wir waren die klare bessere Mannschaft und wollten den Sieg mehr. Das einzige was wir uns vorwerfen müssen, dass wir acht Torchancen für zwei Tore brauchen. Das war heute eines unserer stärksten Spiele in dieser Saison.“













