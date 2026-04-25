 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Spektakel in Schönebeck, Thale legt nach, Preußen mit Lebenszeichen

Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Möller

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LL Sachs-Anhalt Nord
Staßfurt
Gardelegen
Fortuna MD II
Ottersleben

Während die Zuschauer beim Duell zwischen Union Schönebeck und dem Osterburger FC ein absolutes Spektakel zu sehen bekamen, holten der SV Stahl Thale und der SV Preußen Schönhausen im Tabellenkeller wichtige Zähler. Der Spitzenreiter bleibt in der LOTTO-Landesliga Nord indes nicht zu stoppen.

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Gestern, 19:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
1
1

Das Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten und dem Tabellenvierten endete am Freitagabend ohne einen Sieger. Mit einem 1:1-Unentschieden teilten sich der SV 09 Staßfurt und der Oscherslebener SC die Zähler. Mykola Rus brachte die Gäste in Front, Nick Pumptow glich für die Gastgeber aus.

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
4
3

In einem offensiven Schlagabtausch hat sich der SSV 80 Gardelegen am Samstag mit 4:3 gegen den SV Fortuna Magdeburg II durchgesetzt. Nach der schnellen 2:0-Führung durch Mika Helmuth (5.) und Maksym Berezovskyi (6.) antworteten Joshua Steinbach und Domenic Garz für die Gäste. Beat Schilling und Xaver-Dan Haak brachten den SSV erneut mit zwei Toren in Front, die erneute Antwort der Gäste durch Garz kam zu spät (90.+1).

Heute, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
1
1
Abpfiff

In der zwölften Minute der Nachspielzeit hat Florian Köhler dem Ummendorfer SV am Sonnabend noch einen Punkt gesichert. Bis dahin führte der FSV Grün-Weiß Ilsenburg im Heimspiel durch einen Treffer von Noel Schelenz. Doch Köhler bescherte dem USV mit dem 1:1-Ausgleich noch das ganz späte Remis.

Heute, 15:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
5
1
Abpfiff

Der SV Stahl Thale hat seinen Aufschwung im Abstiegskampf fortgesetzt. Mit einem 5:1-Heimerfolg über Schlusslicht SV Irxleben landete die Stahl-Elf ihren dritten Dreier in Folge - und baute sich ein Drei-Punkte-Polster zur Abstiegszone auf. Doppelpacker Steffen Hägemann, die Brasilianer Elizandro Bruno Ferreira Lopes und Yuri dos Santos sowie Glebs Zavjalovs trafen dabei für Thale.

Heute, 15:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
5
5
Abpfiff

Im Hinspiel war Union Schönebeck bei der 0:2-Niederlage beim Osterburger FC zum einzigen Mal in dieser Saison ohne eigenen Treffer geblieben. Im Rückspiel gab es dafür das Spektakel, für das die Schönebecker stehen. Mit einem 5:5-Unentschieden wurden sich am Ende die Punkte geteilt. Durch Dreierpacker Jan Niklas Frenkel, Jonathan Schäfer und Tami Joris Stephan hatten die Unioner bereits mit 5:2 in Führung gelegen (75.). Doch Lennart Müller, der insgesamt dreifach erfolgreiche Phillip Magerin und Konrad Sperling sicherten dem OFC mit einem Comeback in der Schlussviertelstunde noch ein Remis.

Heute, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
1
3

Nach sechs Niederlagen in Folge hat der SV Preußen Schönhausen am Sonnabend ein Lebenszeichen gesendet - und den SV Arminia Magdeburg wieder voll in den Abstiegsstrudel mit hineingezogen. Alec Pumptow, Martin Braunschweig und Deniz Tomru trafen zum 3:1-Erfolg in der Landeshauptstadt - dem vierten Saisonsieg des Aufsteigers.

Heute, 15:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
4
0
Abpfiff

Der VfB Ottersleben bleibt an der Spitze der LOTTO-Landesliga Nord nicht zu stoppen. Am Sonnabend landete der Tabellenführer - nur wenige Tage nachdem der Abschied zweier Leistungsträger zum Saisonende bekannt wurde - gegen den SV 08 Baalberge einen ungefährdeten 4:0. Der doppelte Anton Fink, Paul Wolter und Ermin Berishaj waren beim 20. Saisonsieg erfolgreich.

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
14:00live

Zum Altmark-Duell hat der TuS Schwarz-Weiß Bismark am Sonntag den FSV Saxonia Tangermünde zu Gast. Während die Bismarker mit zuletzt sechs Partien ohne Niederlage wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt verbuchten, fliegt der "Rote Adler" als Tabellensiebter im Niemandsland des Tableaus.