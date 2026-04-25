Spektakel in Schönebeck, Thale legt nach, Preußen mit Lebenszeichen Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes von Kevin Gehring · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Frank Möller

Während die Zuschauer beim Duell zwischen Union Schönebeck und dem Osterburger FC ein absolutes Spektakel zu sehen bekamen, holten der SV Stahl Thale und der SV Preußen Schönhausen im Tabellenkeller wichtige Zähler. Der Spitzenreiter bleibt in der LOTTO-Landesliga Nord indes nicht zu stoppen.

Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Das Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten und dem Tabellenvierten endete am Freitagabend ohne einen Sieger. Mit einem 1:1-Unentschieden teilten sich der SV 09 Staßfurt und der Oscherslebener SC die Zähler. Mykola Rus brachte die Gäste in Front, Nick Pumptow glich für die Gastgeber aus.

In einem offensiven Schlagabtausch hat sich der SSV 80 Gardelegen am Samstag mit 4:3 gegen den SV Fortuna Magdeburg II durchgesetzt. Nach der schnellen 2:0-Führung durch Mika Helmuth (5.) und Maksym Berezovskyi (6.) antworteten Joshua Steinbach und Domenic Garz für die Gäste. Beat Schilling und Xaver-Dan Haak brachten den SSV erneut mit zwei Toren in Front, die erneute Antwort der Gäste durch Garz kam zu spät (90.+1).

In der zwölften Minute der Nachspielzeit hat Florian Köhler dem Ummendorfer SV am Sonnabend noch einen Punkt gesichert. Bis dahin führte der FSV Grün-Weiß Ilsenburg im Heimspiel durch einen Treffer von Noel Schelenz. Doch Köhler bescherte dem USV mit dem 1:1-Ausgleich noch das ganz späte Remis.

Der SV Stahl Thale hat seinen Aufschwung im Abstiegskampf fortgesetzt. Mit einem 5:1-Heimerfolg über Schlusslicht SV Irxleben landete die Stahl-Elf ihren dritten Dreier in Folge - und baute sich ein Drei-Punkte-Polster zur Abstiegszone auf. Doppelpacker Steffen Hägemann, die Brasilianer Elizandro Bruno Ferreira Lopes und Yuri dos Santos sowie Glebs Zavjalovs trafen dabei für Thale.

Im Hinspiel war Union Schönebeck bei der 0:2-Niederlage beim Osterburger FC zum einzigen Mal in dieser Saison ohne eigenen Treffer geblieben. Im Rückspiel gab es dafür das Spektakel, für das die Schönebecker stehen. Mit einem 5:5-Unentschieden wurden sich am Ende die Punkte geteilt. Durch Dreierpacker Jan Niklas Frenkel, Jonathan Schäfer und Tami Joris Stephan hatten die Unioner bereits mit 5:2 in Führung gelegen (75.). Doch Lennart Müller, der insgesamt dreifach erfolgreiche Phillip Magerin und Konrad Sperling sicherten dem OFC mit einem Comeback in der Schlussviertelstunde noch ein Remis.