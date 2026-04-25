Spektakel in Schönebeck, Thale legt nach, Preußen mit Lebenszeichen

Während die Zuschauer beim Duell zwischen Union Schönebeck und dem Osterburger FC ein absolutes Spektakel zu sehen bekamen, holten der SV Stahl Thale und der SV Preußen Schönhausen im Tabellenkeller wichtige Zähler. Der Spitzenreiter bleibt in der LOTTO-Landesliga Nord indes nicht zu stoppen.
Das Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten und dem Tabellenvierten endete am Freitagabend ohne einen Sieger. Mit einem 1:1-Unentschieden teilten sich der SV 09 Staßfurt und der Oscherslebener SC die Zähler. Mykola Rus brachte die Gäste in Front, Nick Pumptow glich für die Gastgeber aus.
In einem offensiven Schlagabtausch hat sich der SSV 80 Gardelegen am Samstag mit 4:3 gegen den SV Fortuna Magdeburg II durchgesetzt. Nach der schnellen 2:0-Führung durch Mika Helmuth (5.) und Maksym Berezovskyi (6.) antworteten Joshua Steinbach und Domenic Garz für die Gäste. Beat Schilling und Xaver-Dan Haak brachten den SSV erneut mit zwei Toren in Front, die erneute Antwort der Gäste durch Garz kam zu spät (90.+1).
In der zwölften Minute der Nachspielzeit hat Florian Köhler dem Ummendorfer SV am Sonnabend noch einen Punkt gesichert. Bis dahin führte der FSV Grün-Weiß Ilsenburg im Heimspiel durch einen Treffer von Noel Schelenz. Doch Köhler bescherte dem USV mit dem 1:1-Ausgleich noch das ganz späte Remis.
Der SV Stahl Thale hat seinen Aufschwung im Abstiegskampf fortgesetzt. Mit einem 5:1-Heimerfolg über Schlusslicht SV Irxleben landete die Stahl-Elf ihren dritten Dreier in Folge - und baute sich ein Drei-Punkte-Polster zur Abstiegszone auf. Doppelpacker Steffen Hägemann, die Brasilianer Elizandro Bruno Ferreira Lopes und Yuri dos Santos sowie Glebs Zavjalovs trafen dabei für Thale.
Im Hinspiel war Union Schönebeck bei der 0:2-Niederlage beim Osterburger FC zum einzigen Mal in dieser Saison ohne eigenen Treffer geblieben. Im Rückspiel gab es dafür das Spektakel, für das die Schönebecker stehen. Mit einem 5:5-Unentschieden wurden sich am Ende die Punkte geteilt. Durch Dreierpacker Jan Niklas Frenkel, Jonathan Schäfer und Tami Joris Stephan hatten die Unioner bereits mit 5:2 in Führung gelegen (75.). Doch Lennart Müller, der insgesamt dreifach erfolgreiche Phillip Magerin und Konrad Sperling sicherten dem OFC mit einem Comeback in der Schlussviertelstunde noch ein Remis.
Nach sechs Niederlagen in Folge hat der SV Preußen Schönhausen am Sonnabend ein Lebenszeichen gesendet - und den SV Arminia Magdeburg wieder voll in den Abstiegsstrudel mit hineingezogen. Alec Pumptow, Martin Braunschweig und Deniz Tomru trafen zum 3:1-Erfolg in der Landeshauptstadt - dem vierten Saisonsieg des Aufsteigers.
Der VfB Ottersleben bleibt an der Spitze der LOTTO-Landesliga Nord nicht zu stoppen. Am Sonnabend landete der Tabellenführer - nur wenige Tage nachdem der Abschied zweier Leistungsträger zum Saisonende bekannt wurde - gegen den SV 08 Baalberge einen ungefährdeten 4:0. Der doppelte Anton Fink, Paul Wolter und Ermin Berishaj waren beim 20. Saisonsieg erfolgreich.
Zum Altmark-Duell hat der TuS Schwarz-Weiß Bismark am Sonntag den FSV Saxonia Tangermünde zu Gast. Während die Bismarker mit zuletzt sechs Partien ohne Niederlage wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt verbuchten, fliegt der "Rote Adler" als Tabellensiebter im Niemandsland des Tableaus.