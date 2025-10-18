 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines

Spektakel in Schambachtal

6. Spieltag

Verlinkte Inhalte

U19 (A-Jun.) Qual KL
TSV Etting
SV Haunwöhr
Türk Ingolst
SG SV Buxheim

Die aktuellen Spieltage boten spannende Duelle mit zahlreichen Toren und Überraschungen. Besonders FC Hitzhofen-Oberzell und FSV Pfaffenhofen/Ilm zeigten beeindruckende Offensivleistungen. Die Tabelle verdichtet sich im Mittelfeld, während sich an der Spitze und am Tabellenende klare Trends abzeichnen.

Gestern, 18:30 Uhr
JFG Schambachtal
JFG SchambachtalJFG Schambac
FC Hitzhofen-Oberzell
FC Hitzhofen-OberzellFC Hitzhofen
3
5
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SG SV Buxheim / Eitensheim
SG SV Buxheim / EitensheimSG SV Buxheim
TSV Kösching
TSV KöschingKösching
0
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
Türkischer SV 1972 Ingolstadt
Türkischer SV 1972 IngolstadtTürk Ingolst
6
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
SV Ingolstadt-Haunwöhr
SV Ingolstadt-HaunwöhrSV Haunwöhr
SG Marienstein
SG MariensteinSG Marienstein II
1
1
Abpfiff

Mi., 22.10.2025, 19:00 Uhr
DJK Ingolstadt
DJK IngolstadtDJK Ingolsta II
SV Manching
SV ManchingManching
19:00

Gestern, 19:30 Uhr
TV Vohburg
TV VohburgTV Vohburg
TSV Ingolstadt-Etting
TSV Ingolstadt-EttingTSV Etting
3
1
Abpfiff

An der Tabellenspitze thront FC Hitzhofen-Oberzell souverän mit 19 Punkten aus sieben Spielen. Ihre beeindruckende Tordifferenz von 37:11 spiegelt die starke Offensive wider. Dicht dahinter folgt TV Vohburg mit 15 Punkten und einem soliden Torverhältnis von 15:7, das ihre defensive Stabilität untermauert.

DJK Ingolstadt II behauptet sich auf Rang drei mit 12 Punkten und einer starken Trefferquote von 21:7, während FSV Pfaffenhofen/Ilm mit 17:3 Toren und 10 Punkten auf Platz vier ein deutliches Zeichen setzte.

Das Mittelfeld ist ausgeglichen: TSV Kösching und TSV Ingolstadt-Etting teilen sich je 9 Punkte, unterscheiden sich jedoch in der Tordifferenz. Spannend bleibt es auch am Tabellenende, wo SG SV Buxheim/Eitensheim und SG Marienstein II mit je einem Punkt um den Klassenerhalt kämpfen. Der Türkischer SV 1972 Ingolstadt ist aktuell noch punktlos.

Aufrufe: 018.10.2025, 21:29 Uhr
Helmut KampaAutor