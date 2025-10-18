Spektakel in Schambachtal

An der Tabellenspitze thront FC Hitzhofen-Oberzell souverän mit 19 Punkten aus sieben Spielen. Ihre beeindruckende Tordifferenz von 37:11 spiegelt die starke Offensive wider. Dicht dahinter folgt TV Vohburg mit 15 Punkten und einem soliden Torverhältnis von 15:7, das ihre defensive Stabilität untermauert.

DJK Ingolstadt II behauptet sich auf Rang drei mit 12 Punkten und einer starken Trefferquote von 21:7, während FSV Pfaffenhofen/Ilm mit 17:3 Toren und 10 Punkten auf Platz vier ein deutliches Zeichen setzte.

Das Mittelfeld ist ausgeglichen: TSV Kösching und TSV Ingolstadt-Etting teilen sich je 9 Punkte, unterscheiden sich jedoch in der Tordifferenz. Spannend bleibt es auch am Tabellenende, wo SG SV Buxheim/Eitensheim und SG Marienstein II mit je einem Punkt um den Klassenerhalt kämpfen. Der Türkischer SV 1972 Ingolstadt ist aktuell noch punktlos.