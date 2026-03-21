Spektakel in Rüdinghausen: Starke Aufholjagd bleibt unbelohnt

Der TuS Blankenstein geht weiter große Schritte gen Aufstieg. – Foto: Thorsten Wiethege (Archivfoto)

In einer intensiven und torreichen Begegnung der Kreisliga B3 Bochum musste sich TuRa Rüdinghausen II dem TuS Blankenstein am Ende knapp mit 3:4 geschlagen geben. Nach einem deutlichen Rückstand kämpfte sich die Heimelf eindrucksvoll zurück, stand am Ende aber ohne Punkte da.

Kurz vor der Pause folgte der nächste Nackenschlag: Erneut war es Juliano Bschorr Guedes, der in der 45. Minute auf 0:3 stellte und damit für eine scheinbar klare Ausgangslage zur Halbzeit sorgte.

Die Gäste erwischten einen perfekten Start. Bereits in der 10. Minute brachte Pascal Korbel Blankenstein mit 0:1 in Führung. Nur kurze Zeit später erhöhte Juliano Bschorr Guedes in der 18. Minute per Strafstoß auf 0:2. Rüdinghausen fand in der Anfangsphase kaum Zugriff, wirkte defensiv unsortiert und kam in den Zweikämpfen oft zu spät.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Rüdinghausen II jedoch ein völlig anderes Gesicht. Mit deutlich mehr Tempo und Einsatz gelang es nun, die Gäste unter Druck zu setzen. In der 59. Minute verkürzte Marco Wodrich auf 1:3 und brachte sein Team zurück ins Spiel.

Die Partie kippte zunehmend zugunsten der Hausherren. In der 70. Minute war es Nicolas Salice, der den Anschluss zum 2:3 erzielte und die Begegnung wieder völlig offen gestaltete.

Doch in der Drangphase der Gastgeber schlug Blankenstein erneut zu: In der 76. Minute stellte Noah Zielinski auf 2:4und sorgte damit für einen erneuten Rückschlag.

Rüdinghausen gab sich dennoch nicht auf und spielte weiter nach vorne. In der 90. Minute gelang Jaimy Adrian Düsterwald noch der Treffer zum 3:4, der die Schlussphase noch einmal spannend machte.

Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr – trotz einer starken zweiten Halbzeit blieb die Aufholjagd am Ende ohne Ertrag.