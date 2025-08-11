Spektakel in Reiffelbach, nächstes Sponheimer Torfestival

Bad Kreuznach. Zur Eröffnung des zweiten Spieltags spielten der FC Schmittweiler/Callbach II und die FV Kreuznacher Kickers bereits am Samstag 2:2-Unentschieden.
Auch der TSV Hargesheim II und TSV Langenlonsheim teilten sich beim 1:1 die Punkte. Keinen Sieger gab es ebenfalls zwischen dem FSV 1928 Rehborn und der SG Waldlaubersheim/Gutenberg (3:3).
Dem FSV Bretzenheim gelang beim 4:3 in FSV Reiffelbach ein Sieg. Der TuS Gangloff feierte indes einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen die SG Nordpfalz II. Wie schon am vorherigen Spieltag zeigte sich der VfL Sponheim extrem torhungrig und besiegte die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III mit 12:2.
Die Partie der SG Disibodenberg gegen den FC Bad Sobernheim II wurde abgesetzt.
In einer Partie, die von Beginn an von hohem Tempo und vielen Offensivaktionen geprägt war, entwickelte sich ein Schlagabtausch, der in alle Richtungen hätte kippen können. „Wenn das Spiel 8:2 für uns oder auch 4:4 ausgeht, hätte sich niemand beschweren dürfen“, meinte FSV-Sportleiter Matthias Münch nach dem Abpfiff.
Die Gäste erwischten den besseren Start und nutzten ihre spielerische Überlegenheit über die Außenbahnen zu zwei sehenswert herausgespielten Treffern (4., 11.). Reiffelbach hielt dagegen und suchte immer wieder mit langen Bällen den Weg nach vorne – ein Mittel, das den Hausherren dreimal zum Torerfolg verhelfen sollte, erstmals in Spielminute neun zum zwischenzeitlich Ausgleich.
Bretzenheim stellte nach einem schnellen Umschalten, ausgelöst durch einen Einwurf im Mittelfeld in Minute 13, auf 3:1. Doch Reiffelbach blieb gefährlich und weil die Defensive der Gäste bei hohen Bällen nicht immer sattelfest wirkte, blieb es spannend, kurz nach der Pause stand es nur noch 2:3 (48.). Das 4:2 für Bretzenheim fiel nach einer einstudierten Eckballvariante (72.) – ein Treffer, der am Ende Gold wert war. Denn Reiffelbach verkürzte fünf Minuten vor Abpfiff noch einmal.
In einer intensiven Partie, in der die Heimelf in Minute 55 nach einer "Gelben Karte plus" wegen Blockens eines Freistoßes für zehn Minuten in Unterzahl agierte, verteidigte Bretzenheim jedoch den knappen Vorsprung. Mit nun sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen spricht für den FSV ein optimaler Start, auch wenn Münch betonte, „dass wir bei den langen Bällen deutlich aufmerksamer werden müssen“.
Der Spielfilm: 0:1 Bischof (4.), 1:1 Schiffler (9.), 1:2 Wolf (11.), 1:3 Hoseini (13.), 2:3 Weingärtner (48. Eigentor), 2:4 Münch (70.), 3:4 Suayyiplar (85.)
Die weiteren Spiele im Steno:
Tore: 1:0 Gros (10.), 1:1 Armbrüster (29.), 1:2 Büttenbender (57.), 2:2 Yasar (90.)
Tore: 0:1 Wingenter (35.), 1:1 Kihm (48.)
Tore: 1:0 Rahn (14.), 1:1 Eid (20. Foulelfmeter), 2:1 Rahn (34.), 3:1 Rahn (36.), 4:1 Edinger (47.), 5:1 Rahn (68.)
Tore: 1:0 Schmitt (10.), 1:1 Dressler (17.), 2:1 Schmitt (28.), 3:1 Mahmoudi (38.), 3:2 Schön (65.), 3:3 Schön (68.)
Tore: 1:0 Schauß (11.), 2:0 Mate (13.), 3:0 Schauß (15.), 4:0 Schauß (16.), 4:1 Michel (32.), 5:1 Ok (36.), 6:1 Mehler (39.), 7:1 Ok (41.), 7:2 Kercher (46.), 8:2 Schauß (51.), 9:2 Ueyduel (61. Foulelfmeter), 10:2 Zimmermann (78.), 11:2 Ok (87.), 12:2 Reinhardt (90.)