Spektakel in Reiffelbach, nächstes Sponheimer Torfestival

Maurice Wingenter, vom TSV Lalo-Laubenheim (hier am Ball gegen die SG Gräfenbachtal in der abgelaufenen Spielzeit), brachte seine Farben in Front. Für einen Sieg sollte es schließlich jedoch nicht reichen. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bad Kreuznach. Zur Eröffnung des zweiten Spieltags spielten der FC Schmittweiler/Callbach II und die FV Kreuznacher Kickers bereits am Samstag 2:2-Unentschieden. Auch der TSV Hargesheim II und TSV Langenlonsheim teilten sich beim 1:1 die Punkte. Keinen Sieger gab es ebenfalls zwischen dem FSV 1928 Rehborn und der SG Waldlaubersheim/Gutenberg (3:3). Dem FSV Bretzenheim gelang beim 4:3 in FSV Reiffelbach ein Sieg. Der TuS Gangloff feierte indes einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen die SG Nordpfalz II. Wie schon am vorherigen Spieltag zeigte sich der VfL Sponheim extrem torhungrig und besiegte die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III mit 12:2. Die Partie der SG Disibodenberg gegen den FC Bad Sobernheim II wurde abgesetzt.

