Spektakel in Pfaffenthal, knappe Nummer in Lintgen

In Pfaffenthal herrschte gute Stimmung – Foto: privat

Ergebnisse der Halbfinals

Remich-Bous kann weiter vom Double träumen: nachdem man am Wochenende die Meisterschaft im 2.Bezirk der 1.Division unter Dach und Fach bringen konnte, erreichte man am Mittwochabend durch einen knappen 1:0-Sieg in Lintgen (D1S1) das Endspiel um die „Coupe FLF“. Es wird damit auch vorläufig die letzte Chance für die URB sein, diese zu gewinnen, da man als künftiger Ehrenpromotionär von der Teilnahme des Pokals der unteren Divisionen ausgeschlossen ist.

Die Gelb-Schwarzen begannen furios, als Ibrahimovic nach kaum 2 Minuten die Latte beben ließ. In der 37.‘ hatte er per Kopf dann mehr Glück, als er eine von Dervisevic getretene Ecke zum 0:1 in die Maschen beförderte. Nennenswerte Lintgener Aktion ließen lange auf sich warten, dies sollte auch nach dem Seitenwechsel mit einer Ausnahme so bleiben. Am Ende fiel der Gästesieg auch aufgrund einer starken Leistung des Minerva-Torwarts mit dem 1:0 nur knapp aus, war aber wohl verdient.

👉 Video-Highlights der Partie Red Black - Harlingen

Red Black Luxemburg war für die Green Boys Harlingen-Ischpelt die Endstation der „Hauptstadt-Wochen“ im kleinen Pokal. In einer ansehnlichen und temporeichen Partie setzte sich die Mannschaft von Trainer Nilton Rocha mit 3:2 durch und erreicht nach diesem Duell der Zweitdivisionäre das Finale. Daran sollte auch Mhibiks Traumtor aus über vierzig Metern zum zwischenzeitlichen 1:1 nichts nützen.

Doch auch einige der anderen Treffer waren durchaus sehenswert. Dreimal gerieten die Gäste, die einen gepflegten Aufbau versuchten während Red Black eher mit langen Bällen agierte, in Rückstand, zweimal kamen sie zurück. Das tolle 3:2 via Unterkante der Latte von Tormaschine Saez Patiño kurz vor Schluss war aus Harlinger Sicht dann des Guten zu viel.

Rocha (Red Black): „haben uns viel mehr Torchancen heraus gespielt“

Constantino: „haben das alles genossen“

Harlingen-Trainer Filipe Constantino: „Red Black spielte direkt von ihrem Sechzehner auf den anderen Sechzehner. Wir haben versucht, mehr aus dem Spiel heraus aufzubauen. Das sind wir, wir wollen Fußball spielen. Wir sagten von Anfang an, egal ob wir gewinnen oder verlieren würden, dass das unsere Art und Weise ist, wie wir spielen. Wir kommen durch die Mitte und über die individuelle Qualität, die wir auf den Platz bringen müssen.

Wenn ich den Jungs, die gut im Dribbling, Verteidigen und Abschluss sind, sagen würde, sie müssten mit langen Bällen nach vorne spielen, dann hätten wir nichts vom Fußball. Natürlich muss man das manchmal auch machen, doch wir versuchen Spaß zu haben. Wir hatten Schönes erreicht, in dem wir auch gegen Beggen und Merl gewonnen hatten. Bereits vor dem Elfmeterschießen gegen Beggen sagten wir uns, wir hätten bereits gewonnen. Wir haben das alles genossen, auch gegen Merl und jetzt gegen Red Black. Ich denke, die Jungs haben sich gut verkauft. So ist der Fußball, das nächste Mal läuft es dann besser.“

Das Finale

Laut Generalkalender der FLF wird das Endspiel der „Coupe FLF“ an einem der Daten zwischen dem 6. und 9.Juni stattfinden. Der genaue Termin sowie der Austragungsort standen wenige Stunden nach Abpfiff der Halbfinals noch nicht fest.