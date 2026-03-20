Spektakel in Pasing endet 4:4

Ein torreiches Kreisklassen-Duell zwischen DJK Pasing II und dem FC Posavina München endete nach packenden 90 Minuten 4:4. Beide Teams zeigten große Moral, die Partie wogte bis zum Schlusspfiff hin und her.
Die Gäste starteten stark und gingen früh durch Mato Topalovic (4.) und Daniel Cicak (27.) mit 2:0 in Führung. Pasing fand jedoch schnell ins Spiel zurück und verkürzte durch Nicolas Kuttruff (28.). Direkt nach der Pause sorgte Johannes Fenzl (46.) für den Ausgleich. Doch Daniel Cicak (48.) brachte Posavina wieder in Front. In einer turbulenten Schlussphase drehte Nicolas Kuttruff mit zwei weiteren Treffern (54., 70.) die Partie zugunsten der Hausherren, ehe Stefan Gojanovic (90.) den Gästen doch noch den Punkt rettete.
Aufstellungen
DJK Pasing II: Amar Jahic, Vincent Wanninger (66. Ivan Kuzmin), Amar Jado, Lukas Sterner, Trion Musliji (46. Quirin Wanninger), Noah Eckert (81. Paul Odunlade), Hassan Vizeh, Nicolas Kuttruff (86. Robin Bräckle), Kujtim Mucoli, Muhamet Mucoli, Johannes Fenzl (54. Jannik Nachtsheim)
Spielender Co-Trainer: Kujtim Mucoli
Trainer: Sascha Kammerer
FC Posavina München: Mato Masic, Ivan Hren, Jozo Coric (46. David Jovanovic), Ajnur Gluhic, Daniel Cicak, Stefan Gojanovic, Josip Bagaric, Luka Popic, Danijel Filipovic (71. Josip Anic), Mato Topalovic (73. Kristian Maric), Dejan Oreskovic (46. Fabijan Pejic)
Trainer: Marko Kobas
Schiedsrichter: Stuart Bailey – Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Mato Topalovic (4.), 0:2 Daniel Cicak (27.), 1:2 Nicolas Kuttruff (28.), 2:2 Johannes Fenzl (46.), 2:3 Daniel Cicak (48.), 3:3 Nicolas Kuttruff (54.), 4:3 Nicolas Kuttruff (70.), 4:4 Stefan Gojanovic (90.)