Spektakel in Ohlstadt: Drei Tore in fünf Minuten entscheiden Kreisliga-Spitzenspiel

Der Irrsinn hat einen Namen: SV Ohlstadt! In der 89. Minute fing sich der SVO den vermeintlich entscheidenden Treffer zum 2:3. Der TuS Geretsried II sah wie der Sieger dieses Verfolger-Duells in der Fußball-Kreisliga aus. Doch dann folgte eine Nachspielzeit, bei der man live vor Ort gewesen sein muss, um sie wirklich glauben zu können. Denn die Kicker vom Boschet verließen den Platz noch als Sieger.

Man muss etwas ausholen, um die Entstehung dieses außergewöhnlichen Spätnachmittags begreiflich zu machen. Kurz vor Spielende stand es 2:2. Hätte beiden Teams im Aufstiegsrennen wenig genutzt. Der SVO begann nervös, lag durch vermeidbare Gegentreffer zweimal im Rückstand, glich aber durch wachsende Entschlossenheit vor der Pause aus. Was folgte, war eine zähe, kaum von Akzenten geprägte zweite Spielhälfte. Wenn es gefährlich wurde, dann aber richtig. So benötigte SVO-Schlussmann Jonas Fuhrmann eine Glanztat gegen Marc Thiess. Auf der anderen Seite wähnten Zuschauer und Mitspieler den Kopfball von Jonas Thümmler bereits im Kasten, den er um fünf Zentimeter verfehlte. Und nach rasanter Vorarbeit von Luis Steffl bekam Maximilian Schwinghammer seine Beine im Zentrum nicht rechtzeitig sortiert.

Ein Freistoß von der Mittellinie segelte in den Strafraum, wurde dort zur Seite auf Nicolas Hornacek abgelegt – 2:3 (89.). Katerstimmung? Nein. Coach Anton Geiger brachte Simon Nutzinger als Kandidaten für die letzte Idee, den Rest des Teams schickte er nach vorne. „Er hat die Mannschaft nochmal total angezündet“, lobt Rudi Schedler Nutzingers Willensstärke. Menschenleer war es in der SVO-Hälfte, Nutzinger schickte den ruhenden Ball auf Thümmler, der erst wie beim Üben gegen eine Wand immer wieder geblockt wurde, ehe der Ball doch im Netz zappelte – 3:3.

Gefeiert haben zu diesem Zeitpunkt allein die Aufstiegshelden der SG Farchant/Oberau an der Seitenlinie. Ohlstadts Fußballer hatten derweil auf Funktions-Modus umgeschaltet. Plötzlich war Energie für drei Spiele vorhanden. Adrenalin, dem die Gäste nicht wehrhaft wurden. Wieder segelte der Ball an den Fünfer, wo vielbeinig nach ihm gestochert wurde. Bis er zu Schwinghammer kam, der aus zwei Metern vollstreckte und damit die vielen Fans vor dem Sportheim in Ekstase versetzte. Für Schwinghammer schloss sich damit der Kreis und der SV Ohlstadt hat weiter den Aufstiegsrelegationsplatz im Visier. Da musste selbst der Trainer erst mal innehalten: „Bei so einem Spielverlauf war ich jetzt auch noch nie dabei.“