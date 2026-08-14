Spektakel in Ofterdingen: Altingen/Entringen stürmt auf Rang 1

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der heutige Auftakt des 2. Spieltags in der Bezirksliga Alb bot ein wahres Torspektakel voller Leidenschaft und rasanter Wendungen. Während die Gäste einen hart erkämpften Auswärtserfolg bejubeln durften und sich vorerst an die Spitze der Tabelle setzen, herrscht bei den Hausherren nach einem emotionalen Spielverlauf und der zweiten Saisonniederlage tiefe Enttäuschung.

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Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! --- Heute, 19:00 Uhr TSV Ofterdingen Ofterdingen SGM Altingen/Entringen SGM Altingen/Entringen 3 4 Abpfiff In einem packenden Schlagabtausch unterlag der TSV Ofterdingen der SGM Altingen/Entringen am Ende denkbar knapp mit 3:4. Die Hausherren erwischten zunächst den besseren Start in die Begegnung, als Joannis Lazaridis in der 18. Minute das 1:0 für Ofterdingen erzielte. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Timo Kircher glich in der 39. Minute zum 1:1 aus, ehe Kevin Hermenau in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) die SGM mit 1:2 in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel schienen die Gäste zunächst für klare Verhältnisse zu sorgen, als Felix Seibold den Vorsprung in der 59. Minute auf 1:3 ausbaute. Die Ofterdinger bewiesen jedoch enorme Moral und kämpften sich eindrucksvoll in die Partie zurück. In der 62. Minute verkürzten die Gastgeber durch einen Foulelfmeter auf 2:3, bevor Marcel Eiband in der 69. Minute den umjubelten Ausgleich zum 3:3 markierte. Das letzte Wort in diesem intensiven Duell hatten allerdings die Gäste: Arif Özgül traf in der 72. Minute zum 3:4 und sicherte seinem Team den Sieg. ---

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TSV Holzelfingen Holzelfingen TSV Sondelfingen Sondelfingen 15:00 PUSH

Ein echtes Aufsteiger-Duell mit gegensätzlichen Vorzeichen bietet die Partie zwischen dem TSV Holzelfingen und dem TSV Sondelfingen. Holzelfingen erwischte beim 2:6 einen denkbar schwierigen Start und muss defensiv dringend nachbessern – zwei eigene Treffer stimmen aber immerhin etwas versöhnlich. Sondelfingen ist dagegen der einzige Aufsteiger mit vollem Punktekonto: Ein knapper, aber verdienter 1:0-Erfolg zeigte, dass man sich in der neuen Liga nicht verstecken muss. Für Holzelfingen ist die Partie fast schon ein Sechs-Punkte-Spiel – nach der Klatsche zum Auftakt braucht es dringend eine Reaktion. Sondelfingen kann dagegen befreit aufspielen und hat die Chance, sich mit einem weiteren Dreier früh im gesicherten Bereich zu positionieren.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TSV Sickenhausen Sickenhausen VfL Pfullingen VfL Pfullingen II 15:00 PUSH

Der TSV Sickenhausen empfängt mit dem VfL Pfullingen II einen echten Prüfstein. Sickenhausen ging beim 0:1 leer aus, hielt die Partie durch eine kompakte Defensive aber lange offen. Pfullingens Reserve unterstrich beim 4:1-Auftaktsieg dagegen ihre Offensivpower und dürfte auch auswärts giftig auftreten. Sickenhausen muss die gezeigte defensive Stabilität bestätigen und gleichzeitig mutiger nach vorne spielen. Angesichts der Offensivqualität der Gäste ist der VfL favorisiert, doch ein couragiert verteidigender Gastgeber kann auch einer torgefährlichen Mannschaft das Leben schwer machen.

In der Partie zwischen dem TSV Gomaringen und der SG Reutlingen treffen zwei Mannschaften ohne Auftaktsieg aufeinander. Gomaringen holte beim 1:1 immerhin einen Punkt und zeigte mit dem eigenen Treffer Offensivgefahr. Reutlingen ging dagegen beim 0:2 leer aus und blieb dabei auch selbst torlos. Die Ausgangslage spricht leicht für die Gastgeber, die zuhause den ersten Dreier holen wollen. Reutlingen muss dagegen zeigen, dass die torlose Auftaktvorstellung eine Ausnahme war und nicht der Maßstab für die Saison.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TSG Upfingen TSG Upfingen SV Walddorf SV Walddorf 15:00 PUSH

Auch die TSG Upfingen ist nach ihrem 2:3 noch ohne Punkte und trifft auf den bislang makellosen SV Walddorf. Upfingen zeigte sich mit zwei erzielten Toren offensivfreudig, leistete sich defensiv aber Nachlässigkeiten, die zur knappen Niederlage führten. Walddorf gewann dagegen zu null mit 2:0 – ein Zeichen für eine gut organisierte, kompakte Mannschaft. Mit dieser Stabilität im Rücken reist Walddorf als klarer Favorit an. Upfingen muss die offensiven Ansätze bestätigen und gleichzeitig die Defensivfehler abstellen – gegen eine so abgeklärte Mannschaft keine leichte Aufgabe.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TSV Genkingen Genkingen SV Pfrondorf SV Pfrondorf 15:00 PUSH

Ein echtes Verfolgerduell steigt zwischen dem TSV Genkingen und dem SV Pfrondorf – beide siegten zum Auftakt und stehen dicht hinter der Spitzengruppe. Genkingen gewann torreich mit 3:2, was auf eine offensiv gefährliche, defensiv aber nicht ganz sattelfeste Mannschaft schließen lässt. Pfrondorf siegte etwas nüchterner mit 2:1. Zwischen zwei formstarken Teams verspricht die Partie einen offenen Schlagabtausch um die Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Wer gewinnt, hält den Anschluss an SSC Tübingen und Co. – ein Remis würde dagegen nur bedingt weiterhelfen.

So., 16.08.2026, 13:15 Uhr TSG Tübingen TSG Tübingen II SSC Tübingen SSC Tübingen 13:15 PUSH

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt im Tübinger Lokalderby zwischen der TSG Tübingen II und Tabellenführer SSC Tübingen. Der SSC geht nach seinem furiosen 6:0-Auftaktsieg als klarer Favorit ins Duell und untermauert damit den Anspruch, als Absteiger schnell wieder um die Landesliga mitspielen zu wollen. Die TSG-Reserve dagegen kämpft nach einer 1:2-Niederlage bereits um die ersten Punkte, zeigte dabei aber durchaus Ansätze. Die Rollen sind vor der Partie klar verteilt, doch Stadtderbys folgen bekanntlich eigenen Gesetzen: Zusatzmotivation und der Reiz, dem übermächtigen Absteiger ein Bein zu stellen, könnten die TSG beflügeln. Der SSC muss dagegen auch gegen einen giftigen Lokalrivalen die Konzentration hochhalten, um die Tabellenführung zu verteidigen.