Spektakel in Oelsnitz und Zwickau – Schöneck wahrt die Spitzenposition

– Foto: Carsten Molch

Die Sachsenklasse West hat am 21. Spieltag ihren Ruf als torreiche und unberechenbare Liga eindrucksvoll untermauert. Während der Spitzenreiter VfB Schöneck 1912 einen frühen Schock gegen Reichenbrand verdaute und am Ende die Tabellenführung festigte, lieferten sich die Verfolger wahre Offensivschlachten. In Oelsnitz und Zwickau fielen insgesamt 14 Tore, wobei die Heimmannschaften jeweils mit 4:3 das glücklichere Ende für sich verbuchten. Durch diese Ergebnisse schob sich Lokomotive Zwickau auf den dritten Rang vor, während der SSV Fortschritt Lichtenstein nach einem deutlichen Heimsieg nun auf Platz vier rangiert. Am Tabellenende konnte der BSV 53 Irfersgrün das direkte Duell gegen die Reserve von Fortuna Chemnitz gewinnen.

Der FSV Motor Marienberg erfüllte seine Pflichtaufgabe beim Tabellenvierzehnten ohne große Glanzlichter, aber mit höchster Effizienz. Kevin Matthes erzielte in der 25. Minute die Führung für den Absteiger aus Marienberg. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Max Martin in der 44. Minute auf 0:2. In der zweiten Halbzeit verwaltete Marienberg den Vorsprung geschickt. Marienberg verbessert sich damit auf den sechsten Tabellenplatz, während die Sorgen beim Aufsteiger aus Oelsnitz nach der 15. Saisonniederlage weiter wachsen.

Was für ein Drama im Oelsnitzer Elstertalstadion. 156 Zuschauer wurden Zeugen eines der packendsten Spiele der bisherigen Saison. Die Gäste aus Oberlungwitz gingen bereits in der 8. Minute durch Stefan Rücker in Führung. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem Anthony Liebich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleich markierte. Nach der Pause brachte Rücker mit seinem zweiten Tor in der 53. Minute den OSV erneut in Front, doch Oelsnitz schlug binnen zehn Minuten dreifach zurück. Liebich in der 59. Minute sowie ein Doppelpack von Toni Döge in der 62. Minute und 69. Minute drehten die Partie zum 4:2. Der Anschlusstreffer von Ilirjan Tavani in der 70. Minute läutete eine dramatische Schlussphase ein, in der Merkur den Sieg jedoch über die Zeit rettete und damit den zweiten Tabellenplatz festigte. ---

Der Spitzenreiter aus Schöneck bewies gegen Reichenbrand Moral und Nervenstärke. Phillip Wanzek brachte die Gäste in der 16. Minute überraschend in Führung und sorgte kurzzeitig für Unruhe beim Aufsteiger. Doch Schöneck antwortete prompt: Jan Luderer glich in der 23. Minute aus, und Tim Müller drehte die Partie noch vor der Pause in der 37. Minute zum 2:1. Es blieb lange Zeit spannend. Erst in der 89. Minute erlöste Jan Luderer mit seinem zweiten Treffer des Tages die 100 Zuschauer im Vogtland. Schöneck bleibt damit mit zwei Punkten Vorsprung an der Spitze, während Reichenbrand auf den zehnten Platz abrutscht. ---

Die Gastgeber zeigten sich vor allem in der Schlussphase der ersten Halbzeit eiskalt. Lucas René Hanitsch brach in der 44. Minute den Bann, ehe Rico Thomas nur zwei Minuten später in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0 erhöhte. Die Gäste aus Mülsen kamen zwar unmittelbar nach dem Seitenwechsel durch Willi Papsdorf in der 46. Minute zum Anschlusstreffer, doch Freiberg blieb stabil. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Mohammad Ali Al Salti Al Krad in der 84. Minute mit dem Treffer zum 3:1. Während Freiberg auf den siebten Platz klettert, verharrt Mülsen auf Rang elf. ---

Auch in Zwickau bekamen die Fans ein Torfestival geboten, das erst in der Schlussminute entschieden wurde. Florian Weiß brachte Annaberg bereits in der 5. Minute in Führung, doch Theo Turbanisch glich nur fünf Minuten später aus. Nach dem erneuten Rückstand durch Lucas Walther in der 40. Minute drehte Zwickau im zweiten Durchgang auf. Pascal Hirschmann in der 58. Minute und erneut Turbanisch in der 66. Minute sorgten für die erstmalige Führung der Loksche. Annaberg gab nicht auf und kam durch Devon Klitzke in der 80. Minute zum 3:3. Als sich alle bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, erzielte der eingewechselte Philipp Mitzscherling in der 89. Minute den umjubelten Siegtreffer zum 4:3. Zwickau springt damit auf den dritten Tabellenplatz. ---

Vor 80 Zuschauern brachte Lennard Ernst Löbner die Heimelf in der 18. Minute in Führung. Die Entscheidung fiel erst tief in der Nachspielzeit, als der eingewechselte Nicolas Förster in der 90. Minute zum Endstand vollendete. Stollberg schiebt sich durch diesen Erfolg auf den neunten Platz vor, während Syrau auf Rang zwölf stagniert und den Blick weiter nach unten richten muss. ---

Lichtenstein untermauerte seine starke Form und schob sich durch einen souveränen Heimsieg auf den vierten Tabellenplatz vor. Josias Günnel war der Mann des Tages und erzielte in der 28. Minute die Führung. Zwar konnte Joe Müller für den Aufsteiger aus Meerane in der 56. Minute zwischenzeitlich ausgleichen, doch in der Schlussphase spielte nur noch der SSV. Erneut Günnel in der 70. Minute, Max Gehrmann in der 76. Minute und Dominik Viertel in der 80. Minute schraubten das Ergebnis auf 4:1 in die Höhe. Für Meerane wird die Situation auf dem 13. Platz zunehmend ungemütlich. ---

Im Kellerduell der Sachsenklasse West feierte der BSV 53 Irfersgrün einen Heimsieg. Dabei begann die Partie für die Gastgeber denkbar schlecht, als Max Starke die Chemnitzer Reserve in der 15. Minute in Front brachte. Irfersgrün zeigte jedoch Kämpferherz und drehte das Spiel nach dem Seitenwechsel. David Landmesser erzielte in der 50. Minute den Ausgleich, ehe Ashraf Fahmi Ahmed Mohammed in der 68. Minute für die Führung sorgte. Den Schlusspunkt setzte erneut Landmesser in der 84. Minute zum 3:1. Während Irfersgrün damit auf zwölf Punkte kommt und Platz 14 belegt, bleibt die Fortuna-Reserve mit nur sechs Zählern abgeschlagen am Tabellenende.

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