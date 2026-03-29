Spektakel in Lübeck: Hagen beweist Moral nach wildem Schlagabtausch

Zunächst brachte Hannes Gregor Kretzschmar die Gäste in Führung (28.), ehe der Eichholzer SV direkt nach Wiederbeginn durch Niklas Hamer (47.) und Morten Rüdiger (59.) das Spiel drehte. Doch Hagen antwortete eindrucksvoll: Jakob Heinrich Bier traf doppelt (65., 72.) und stellte die Partie erneut auf den Kopf. Dass es am Ende dennoch „nur“ zu einem Punkt reichte, lag am späten Ausgleich durch Alex Hammerschmidt (86.). „Ich kann nur schwärmen“ – Taneli begeistert Trainer Aydin Taneli fand nach Abpfiff kaum genug Worte für die Leistung seiner Mannschaft – und ließ seiner Begeisterung freien Lauf: „Ein super Landesligaspiel, ein Kraftakt von beiden Teams. Hoch und runter ging das Spiel, erst recht in der zweiten Halbzeit.“

Vor allem die Spielanlage imponierte ihm: „Das Schöne war, nicht nur im Defensivverbund zu arbeiten, sondern auch, wie wir zielstrebig nach vorne gespielt haben. Das war wirklich extra klasse – vom ersten Gebilde bis zur vordersten Front.“ Auch die Intensität und Mentalität hob Taneli hervor: „Meine Jungs haben sich wirklich reingebissen. Ich bin extrem stolz auf meine Jungs, die diesen Kampf so angenommen haben.“