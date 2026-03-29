Spektakel in Lübeck: Hagen beweist Moral nach wildem Schlagabtausch

Zunächst brachte Hannes Gregor Kretzschmar die Gäste in Führung (28.), ehe der Eichholzer SV direkt nach Wiederbeginn durch Niklas Hamer (47.) und Morten Rüdiger (59.) das Spiel drehte. Doch Hagen antwortete eindrucksvoll: Jakob Heinrich Bier traf doppelt (65., 72.) und stellte die Partie erneut auf den Kopf. Dass es am Ende dennoch „nur“ zu einem Punkt reichte, lag am späten Ausgleich durch Alex Hammerschmidt (86.).
„Ich kann nur schwärmen“ – Taneli begeistert
Trainer Aydin Taneli fand nach Abpfiff kaum genug Worte für die Leistung seiner Mannschaft – und ließ seiner Begeisterung freien Lauf: „Ein super Landesligaspiel, ein Kraftakt von beiden Teams. Hoch und runter ging das Spiel, erst recht in der zweiten Halbzeit.“
Vor allem die Spielanlage imponierte ihm: „Das Schöne war, nicht nur im Defensivverbund zu arbeiten, sondern auch, wie wir zielstrebig nach vorne gespielt haben. Das war wirklich extra klasse – vom ersten Gebilde bis zur vordersten Front.“
Auch die Intensität und Mentalität hob Taneli hervor: „Meine Jungs haben sich wirklich reingebissen. Ich bin extrem stolz auf meine Jungs, die diesen Kampf so angenommen haben.“
Dabei ging der Blick des Trainers tief ins Detail: „Ob in den zentralen Zonen, auf den Außen oder in den hinteren Bereichen – aber auch vorne im Pressing, das hat alles gut funktioniert.“
Selbst die schwierigen Platzverhältnisse nahm er in seine Analyse auf: „Mit dem Platz war es so, dass auch mal ein Pressschlag dabei war oder ein Ball über den Spann rutscht. Das gehört dazu.“
Am Ende bleibt für Taneli vor allem eines hängen: „Ich kann nur gerade schwärmen. Es war wirklich ein bombastisches Spiel von unserer Seite aus – aber auch ein Spiel auf Augenhöhe. Das war wirklich sehr schön zu sehen.“
Mit dem Punkt bestätigt der SSC Hagen Ahrensburg seinen Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld – und nimmt vor allem viel Selbstvertrauen aus einem denkwürdigen Fußballabend mit.
Eichholzer SV – SSC Hagen Ahrensburg 3:3
Eichholzer SV: Jonas Marschner, Alex Hammerschmidt, Morten Rüdiger (76. Tom Meier), Lukas Alexander Görlitz (73. Joshua Lee-Allan Pekrun), Yasin Varol, Hannes Bruhn, Niklas Hamer (73. Dominik Möller), Jermaine Jenaro de Guzman, Jannis Herzog (84. Ramazan Acer), David Bany (73. Jarno Krahl), Jan Luca Holst - Trainer: Denny Skwierczynski - Trainer: Rene Sternberg
SSC Hagen Ahrensburg: Henrik Dierk, Christopher Herklotz, Alexander Kordys, Hannes Gregor Kretzschmar (86. Finn Rost), Jakob Heinrich Bier, Marc Misselhorn, Leo Zerbe, Kent Wienholtz, Tolga Can James Dogan (46. Julius Frederic Daniel Schneider), Rico Pohlmann (69. Raphael Reifschneider), Niklas Broszio - Trainer: Aydin Taneli
Schiedsrichter: Maik Tams - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Hannes Gregor Kretzschmar (28.), 1:1 Niklas Hamer (47.), 2:1 Morten Rüdiger (59.), 2:2 Jakob Heinrich Bier (65.), 2:3 Jakob Heinrich Bier (72.), 3:3 Alex Hammerschmidt (86.)