– Foto: Florian Egbers

Spektakel in Laxten: Concordia Emsbüren gewinnt Zehn-Tore-Torfestival Emsbüren mit sechs Treffern zur Pause – Olympia startet zu spät die Aufholjagd Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 3 Emsbüren Laxten

Zehn Tore, ein Hattrick, eine denkwürdige erste Halbzeit – das Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Olympia Laxten und dem SV Concordia Emsbüren bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt. Die Gäste siegten am Ende mit 6:4 (6:1) und schoben sich damit auf den vierten Tabellenplatz vor.

Bereits nach 43 Minuten war das Spiel praktisch entschieden. Concordia Emsbüren agierte in der Anfangsphase gnadenlos effizient und bestrafte jeden Fehler der Gastgeber eiskalt. Bernhard Haarmann (4., 34., 43.) erzielte einen lupenreinen Hattrick, Hendrik Lohaus traf doppelt (11., 40.) und auch Sven Wulkotte (30.) trug sich in die Torschützenliste ein – 6:0 nach nicht einmal einer Halbzeitstunde. Erst in der 45. Minute gelang Finn Wilbers der erste Treffer für Laxten. Laxten zeigt Moral – aber zu spät

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Holtgers stark verbessert. Marvin Schmökel (56.), Sebastian Ricke (71.) und Julian Hermet (79.) sorgten für ein respektables Ergebnis – mehr als Ergebniskosmetik war nach der verschlafenen ersten Halbzeit aber nicht mehr möglich. Daniel Holtgers sprach nach dem Spiel von einer "komplett verpennten ersten Halbzeit", in der Emsbüren "quasi mit jedem Schuss aufs Tor traf". Zugleich lobte er die Reaktion seiner Mannschaft nach der Pause: "Die Jungs haben richtig gefightet. Leider war das Spiel schon nach 35 Minuten entschieden."