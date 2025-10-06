Spektakel in Laxten: Concordia Emsbüren gewinnt Zehn-Tore-Torfestival

Zehn Tore, ein Hattrick, eine denkwürdige erste Halbzeit – das Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Olympia Laxten und dem SV Concordia Emsbüren bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt. Die Gäste siegten am Ende mit 6:4 (6:1) und schoben sich damit auf den vierten Tabellenplatz vor.
Bereits nach 43 Minuten war das Spiel praktisch entschieden. Concordia Emsbüren agierte in der Anfangsphase gnadenlos effizient und bestrafte jeden Fehler der Gastgeber eiskalt. Bernhard Haarmann (4., 34., 43.) erzielte einen lupenreinen Hattrick, Hendrik Lohaus traf doppelt (11., 40.) und auch Sven Wulkotte (30.) trug sich in die Torschützenliste ein – 6:0 nach nicht einmal einer Halbzeitstunde. Erst in der 45. Minute gelang Finn Wilbers der erste Treffer für Laxten.
Laxten zeigt Moral – aber zu spät
Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Holtgers stark verbessert. Marvin Schmökel (56.), Sebastian Ricke (71.) und Julian Hermet (79.) sorgten für ein respektables Ergebnis – mehr als Ergebniskosmetik war nach der verschlafenen ersten Halbzeit aber nicht mehr möglich.
Daniel Holtgers sprach nach dem Spiel von einer "komplett verpennten ersten Halbzeit", in der Emsbüren "quasi mit jedem Schuss aufs Tor traf". Zugleich lobte er die Reaktion seiner Mannschaft nach der Pause: "Die Jungs haben richtig gefightet. Leider war das Spiel schon nach 35 Minuten entschieden."
Durch den fünften Saisonsieg schiebt sich Concordia Emsbüren auf Rang vier (17 Punkte), punktgleich mit dem ASV Altenlingen und den Sportfreunden Schwefingen. Laxten dagegen rutscht mit nunmehr 13 Zählern ins Mittelfeld ab und hat den Anschluss an die Spitzengruppe vorerst verloren.
SV Olympia Laxten – SV Concordia Emsbüren 4:6
SV Olympia Laxten: Anis Hadzic, Sebastian Ricke, Phil Uphus (46. Jonathan Kaufhold), Julian Hermet, Kaspar Hofschröer, Stefan Treise, Marvin Schmökel, Levin Schneider (46. Max Podeswa), Jonas Goldschmidt (46. Jan Elfert), Leandro-Jeromé Pochert (61. Jakob Weber), Finn Wilbers (77. Ben Bührs) - Trainer: Daniel Holtgers
SV Concordia Emsbüren: Marco Freund, Eike Gongoll, Tobias Niehof, Luis Sterthaus, Oliver Niehof, Bernhard Haarmann, Sven Wulkotte (41. Peter Berning), Jonas Egbers (90. Rene Rautland), Malte Heyen (86. Jan Kruthoff), Bennet Frericks, Hendrik Lohaus (75. Nico Seltier) - Trainer: Simon Thiering
Schiedsrichter: Jan Kaarz
Tore: 0:1 Bernhard Haarmann (4.), 0:2 Hendrik Lohaus (11.), 0:3 Sven Wulkotte (30.), 0:4 Bernhard Haarmann (34.), 0:5 Hendrik Lohaus (40.), 0:6 Bernhard Haarmann (43.), 1:6 Finn Wilbers (45.), 2:6 Marvin Schmökel (56.), 3:6 Sebastian Ricke (71.), 4:6 Julian Hermet (79.)