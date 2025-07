Spektakel in Lastrup: SV Atlas dreht 0:2-Rückstand und siegt 4:3!

Der SV Atlas Delmenhorst hat im Rahmen seines Trainingslagers einen Testspielerfolg gefeiert. Gegen den Landesligisten GW Firrel setzte sich die Mannschaft nach Rückstand mit 4:3 durch. Nach intensiven Trainingseinheiten tat sich der SVA zunächst schwer und geriet bereits in der Anfangsphase mit 0:1 in Rückstand. Die Gäste aus Firrel wirkten in den Zweikämpfen wacher und erhöhten Mitte der ersten Hälfte auf 0:2. Auf Seiten der Delmenhorster stand Torhüter Kilian Sanden an diesem Nachmittag aushilfsweise im Tor der Gäste und verhinderte mit zwei Paraden einen höheren Rückstand zur Pause.