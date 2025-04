Spektakel in Langengeisling

Was für ein Fußballkrimi! In einer temporeichen und hart umkämpften Partie setzte sich der FC Langengeisling nach einem Schlagabtausch mit 5:4 gegen den FFC Bad Aibling durch. Entscheidend war ein Traumtor in der Nachspielzeit.

Von Beginn an war es eine intensive Partie. Langengeisling versuchte das Spiel zu kontrollieren, während der FFC Bad Aibling auf schnelle Ballgewinne und Pressingmomente lauerte. Bereits in der 5. Spielminute zahlte sich die Taktik aus. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld schickte Alexandra Fridgen Tamara Schunko auf der linke Seite. Diese zog in den Strafraum, legte zurück auf Jenny Gruber, die den Ball zunächst nicht kontrollieren konnte, Jessica Akpara war zur Stelle und schob zum frühen 0:1 für die Gäste ein.

In den ersten 20 Minuten blieb das Spiel ausgeglichen. Langengeisling hatte mehr Ballbesitz, doch der FFC sorgte immer wieder für Gefahr durch schnelle Umschaltaktionen. Danach wurden die Gastgeber mutiger, während die Aiblingerinnen etwas zu passiv agierte. Langengeisling näherte sich immer mehr dem gegnerischen Tor an. In der 37. Minute wurde der zunehmende Druck belohnt. Nach einer Abwehraktion schoss sich Janina Ziebe den Ball unglücklich an die eigene Hand und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Carina Sedlmeier übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:1.

Der Ausgleich gab Langengeisling weiter Auftrieb, und die Heimelf drückte auf die Führung. Nur drei Minuten später konnten die Gäste einen Eckball nicht konsequent klären, Sedlmeier schaltete am schnellsten und schob den Ball über die Linie zum 2:1. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.



Blitzstart des FFC und wilde Schlussphase

Wie schon in der ersten Hälfte starteten die Gäste mit viel Druck und wieder fiel ein frühes Tor. Ein Freistoß aus halbrechter Position senkte sich perfekt auf den langen Pfosten, wo Denny Zielke wuchtig zum 2:2 einköpfte. Der FFC übernahm nun das Kommando und war die gefährlichere Mannschaft. Langengeisling fand in dieser Phase nicht in sein Spiel.

In der 75. Minute folgte der verdiente Lohn für den FFC. Jenny Gruber eroberte am gegnerischen 16er den Ball, legte auf Schunko ab, welche zur 3:2 Führung einschob. Drei Minuten später revanchierte sich Schunko und spielte einen überragenden Pass auf Gruber, die zum 2:4 abschloss. Direkt im Gegenzug reichte ein langer Ball, um die Gäste-Abwehr zu überraschen. Ronja Buttstedt blieb vor der herausstürmenden Torhüterin Laura Mertens eiskalt und verkürzte auf 3:4. Das Spiel wurde nun immer hektischer und umkämpfter. Langengeisling versuchte, den Druck zu erhöhen, während der FFC weiter auf Konter lauerte und mit einer Großchance zum 5:3 an der stark parierenden Torhüterin Siebrecht scheiterte.

In der 85. Minute folgte dann der nächste Schock für die Gäste. Nach einer unzureichenden Klärung in der eigenen Defensive wurde den Geislingerinnen nach einem Foulspiel an der Strafraumkante eine perfekte Freistoßposition ermöglicht. Die anschließende Hereingabe konnte Lisa Mayer zum Ausgleich über die Linie drücken.

Ein Traumtor entscheidet die Partie

Beide Teams versuchten in den Schlussminuten, den Sieg noch zu erzwingen. Langengeisling blieb durch lange Bälle gefährlich, die nicht immer konsequent verteidigt wurden. In der 91. Minute zog Jasmin Weißig einfach mal von der rechten Außenbahn ab, der Ball wurde immer länger und senkte sich unhaltbar in den Winkel. Ein unfassbares Traumtor, das Langengeisling den 5:4-Sieg bescherte.

Das Resümee des Trainer-Teams: „Besonders mit der Nachlässigkeit und Hektik nach dem 4:2 waren wir nicht ganz Glücklich. Mit Ruhe und mehr Konsequenz in den eigenen Aktionen hätten wir das Spiel sicherlich gewinnen können. Heute haben wir einfach zu viele Geschenke als Mannschaft verteilt.“

Weiter geht’s für den FFC am kommenden Sonntag zu Hause gegen den Tabellennachbarn TSV Eching.