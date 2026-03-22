Spektakel in Klausdorf – Frisia entführt die Punkte

Klausdorf begann kontrolliert und mit mehr Ballbesitz, wurde jedoch früh bestraft: Nach einem Fehler im Aufbauspiel schaltete Frisia schnell um, und Christoph Dethlefsen (8.) brachte die Gäste in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer Standardsituation nutzte Lukas Göttsch (15.) eine Unordnung im Strafraum und köpfte zum 1:1-Ausgleich ein. Mit dem Remis ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offenes Spiel. Jannik Drews (50.) brachte Frisia erneut in Führung, doch Klausdorf blieb dran und kam durch Finn Luca Schwee (63.) zum verdienten 2:2. In dieser Phase hatte die Heimelf klare Vorteile. Trainer Dennis Trociewicz zeigte sich später entsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: Abgesehen von der Anfangsphase habe sein Team über weite Strecken „fußballerisch richtig gut gespielt“ und sich zahlreiche Torchancen erarbeitet.

Frisia bleibt eiskalt

Trotz der guten Phase der Gastgeber zeigte sich Frisia extrem effizient. Nach einer Standardsituation nutzte erneut Christoph Dethlefsen (79.) eine Unachtsamkeit in der Klausdorfer Defensive zur erneuten Führung. Klausdorf warf in der Schlussphase alles nach vorne, wurde jedoch ausgekontert – Jannik Drews (90.+3) sorgte mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung.

Auch Frisia-Kapitän Marvin Bruhn sah eine Partie auf Augenhöhe, die nach dem zwischenzeitlichen 2:2 in beide Richtungen hätte kippen können. Entscheidend sei gewesen, dass seine Mannschaft die sich bietenden Räume konsequent genutzt und ihre Chancen effektiv verwertet habe.

,,​Insgesamt bin ich extrem stolz auf die Mannschaft. Natürlich hätte das Spiel nach dem 2:2 in beide Richtungen kippen können, aber wenn man auswärts vier Tore schießt, kann man am Ende schon von einem verdienten Sieg sprechen. Da Klausdorf zum Schluss natürlich aufgemacht hat, hätten wir das Ergebnis sogar noch höher schrauben können. Wir nehmen die drei Punkte sehr gerne mit", hatte sich die lange Anreise von der Westküste für Mittelfeldmotor Bruhn und seine Mitspieler aus Nordfriesland gelohnt.