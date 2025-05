Spektakel in Kellersberg - Verlautenheide II besiegt Hahn

Ein irres Spiel erlebten die Zuschauer in Kellersberg, wo der Gastgeber trotz 4:0-Führung noch mit 4:6 unterlag. Frantzen und Vukosavljevic legten mit ihren Toren scheinbar sicher vor, ehe St. Jöris in der zweiten Halbzeit wie entfesselt aufdrehte. Besonders Alex Seferings und Kevin Gulba mit jeweils zwei Treffern führten die furiose Aufholjagd an. St. Jöris verbessert sich auf 32 Punkte und steht nun auf Rang sieben, während Kellersberg mit 23 Punkten auf Platz zwölf abrutscht.

Stolberg drehte einen frühen Rückstand in Eschweiler in einen 2:1-Auswärtssieg und klettert mit 35 Punkten auf Rang vier. Filster hatte die Gastgeber in Führung gebracht, doch Michou und Barrientos schlugen binnen drei Minuten zurück. In der zweiten Halbzeit ließ Stolberg defensiv nichts mehr anbrennen und sicherte sich die drei Punkte. Eschweiler stagniert bei 28 Zählern auf Platz zehn.