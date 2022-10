– Foto: Bernhard Gawlick

Spektakel in Kakenstorf - Elbdeich beendet die Krise Kreisliga Harburg: Der TV Welle bleibt vorerst ganz oben

In der Kreisliga Harburg bleibt der TV Welle an der Tabellenspitze. Insgesamt rückt die Spitzengruppe immer näher zusammen. Im Topspiel lieferten sich die SG Estetal und der MTV Ramelsloh ein Torspektakel.

Mit einer Hypothek von vier Pleiten in Serie trat die SG Elbdeich die Reise nach Heidenau an. Dementsprechend nahm die SGE auf dem Papier eher die Außenseiterrolle ein, entführte letztlich aber die drei Punkte. Den doppelten Unglücksrabe spielte Nik Oelkers: Der Heidenauer mischte sich mit zwei Eigentoren in die Torschützenliste (17., 27.). Als Nico Meier den dritten Treffer nachlegte, schien die Partie bereits vorentschieden (33.). Der TSV legte zwar nach dem Seitenwechsel zu und kam zum Anschlusstreffer durch Cedric Jost (51.), Steven Körtel stellte aber postwendend den alten Vorsprung wieder her (54.). Das letzte Wort gehörte Jannik Pahl, der mit dem 5:1 den Deckel draufmachte (71.).

Nachdem der TSV Holvede-Halvesbostel zuletzt gegen Top-Teams knapp unterlegen war, nimmt er den einen Zähler vom Tabellenführer gerne mit. Für die Gäste hatte Jannes Lemmermann, der nach Muskelfaserriss sein Comeback feierte, den schnellen Ausgleich erzielt. Am Ende überstand Holvede die Schlussoffensive des Aufsteigers. „Wir haben heute einen Teilerfolg gelandet, den sich die ganze Mannschaft aufopferungsvoll verdient hat“, sagt TSV-Trainer Heiko Brandenburg. Auf der Gegenseite bestätigte Coach Sascha Mummenhoff: "Wir müssen heute mit dem Punkt zufrieden sein. Das Spiel war ausgeglichen. Beide Teams haben sich gute Chancen erspielt. Insgesamt hatte das Spiel eine hohe Intensität - das gilt für beide Mannschaften. Aber mal ehrlich: Wir können als Aufsteiger mit dem bisherigen Saisonverlauf total zufrieden sein. Dazu gehört auch, dass wir nach Spielen wie heute den Fokus schnell auf das nächste Match lenken."

Mit einem Bewerbungsschreiben von fünf Partien ohne Niederlage traten die Fleestedter die Auswärtsfahrt an den Vaenser Grund an. Deswegen waren die favorisierten Gastgeber gewarnt, weswegen sich die Ansätze beider Duellanten lange egalisierten. Schließlich war es Lennard Puls, der die Nenndorfer auf die Siegerstraße beförderte (30.). Mitentscheidend für den Spielausgang war dann auch, dass Dominic Ruck unmittelbar nach Wiederanpfiff nachlegte (47.), am Ende machte Julian Timm den Deckel drauf (88.).

Der VfL Jesteburg spielt sich langsam aber sicher in die Spitzengruppe der Kreisliga Harburg. Im Auswärtsspiel beim TV Meckelfeld erledigten die Rüsselkäfer ihre Hausaufgaben und schleppten lange einen 1:0-Vorsprung in Richtung Ziel. Schließlich machte Adel Hackovic (90.+3) in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

Im Verfolger-Duell teilten sich die SG Estetal und der MTV Ramelsloh die Punkte auf spektakuläre Art und Weise. Nach einem frühen Doppelschlag schien die Partie zu Gunsten der Gastgeber zu laufen. Ramelsloh arbeitete sich aber mühsam zurück und drehte das Geschehen. Estetal haderte in Anbetracht der vollen Spielzeit auch mit der eigenen Chancenverwertung, wendete, nachdem die SGE mit 2:3 und 3:4 hintergelegen hatte, eine Pleite aber noch ab.