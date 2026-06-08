 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Spektakel in Ihrhove – Nullnummer in Wallinghausen

Germania Leer mit überraschendem Erfolgserlebnis

von p.s. · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lena Feeken

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BZL Weser-Ems St. 1
Süderneul.SV
TuS Hinte
Germ. Leer
SV SF Larrelt/FA Wybelsum

Mit dem 30. Spieltag ist die Saison 2025/26 in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 Geschichte. Während Meister TuS Pewsum seine historische Spielzeit mit einem weiteren Spiel ohne Niederlage krönte, fielen am letzten Spieltag auch die letzten Entscheidungen im Kampf um die Platzierungen. Tore, Überraschungen und ein echtes Offensivspektakel sorgten für einen abwechslungsreichen Saisonabschluss, ehe sich die Mannschaften nun in die Sommerpause verabschieden.

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
SV Großefehn
SV GroßefehnGroßefehn
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
1
4
Abpfiff

Für die größte Überraschung des Spieltags sorgte der SV BW Borssum. Der Tabellenzweite aus Großefehn erwischte einen gebrauchten Nachmittag und wurde von den Gästen mehrfach kalt erwischt. Trotz der deutlichen Niederlage bleibt Großefehn mit einer starken Saison Vize-Meister, während Borssum mit einem Ausrufezeichen die Spielzeit abschloss.

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
TuS Eintracht Hinte
TuS Eintracht HinteTuS Hinte
VfB Germania Wiesmoor
VfB Germania WiesmoorVfB Wiesmoor
2
2
Abpfiff

Zum Saisonabschluss trennten sich die beiden Teams aus dem Tabellenkeller mit einem leistungsgerechten Remis. Hinte verpasste es dabei, den Aufsteigerjahrgang mit einem Heimsieg zu verabschieden. Wiesmoor zeigte noch einmal Moral und sicherte sich zumindest einen Punkt zum Abschluss einer schwierigen Saison. Dadurch, dass Larrelt gegen Pewsum allerdings einen Punkt geholt hat, hätte Hinte den 14. Platz auch mit einem Sieg nicht verlassen.

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
VfL Germania Leer
VfL Germania LeerGerm. Leer
TuRa 07 Westrhauderfehn
TuRa 07 WestrhauderfehnWestrhauderf
2
0
Abpfiff

Der VfL Germania Leer verabschiedete sich trotz der eher durchwachsenden Saison mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause. Gegen TuRa Westrhauderfehn überzeugten die Gastgeber mit einer konzentrierten Leistung und nutzten ihre Chancen effektiv. Für die Gäste bedeutete die Niederlage den Verlust eines möglichen Sprungs in die Top fünf.

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
SV Wallinghausen
SV WallinghausenSV Wallingh.
FC Norden
FC NordenFC Norden
0
0
Abpfiff

In Wallinghausen bekamen die Zuschauer zum Saisonabschluss nur wenige Höhepunkte zu sehen. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken und gingen nur überschaubare Risiken ein. Das torlose Remis entsprach dem Spielverlauf und besiegelte Platz vier für Wallinghausen sowie Rang sieben für den FC Norden.

Sa., 06.06.2026, 14:00 Uhr
TV Bunde
TV BundeTV Bunde
SV Hage
SV HageSV Hage
1
3
Abpfiff

Der SV Hage hat seine starke Saison mit einem verdienten Auswärtssieg beendet und sich Rang drei in der Abschlusstabelle gesichert. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte sich die höhere Qualität der Gäste durch. Bunde hielt lange dagegen, musste sich am Ende aber dem konsequenteren Auftritt der Hager geschlagen geben.

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
SV Concordia Ihrhove
SV Concordia IhrhoveSV Ihrhove
Süderneulander SV
Süderneulander SVSüderneul.SV
7
3
Abpfiff

Ein wahres Offensivspektakel lieferten sich Concordia Ihrhove und der Süderneulander SV. Die Gastgeber zeigten ihre enorme Offensivstärke und erzielten sieben Treffer, mussten defensiv aber ebenfalls mehrfach hinter sich greifen. Ihrhove sicherte sich mit dem Kantersieg noch den fünften Tabellenplatz, während Süderneuland trotz drei eigener Tore leer ausging.

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
SpVg Aurich
SpVg AurichSpVg Aurich
TuS Middels
TuS MiddelsTuS Middels
2
1
Abpfiff

Die SpVg Aurich beendete die Saison mit einem Heimsieg und zog dadurch noch an TV Bunde vorbei. In einer umkämpften Begegnung bewiesen die Gastgeber die größere Effizienz vor dem Tor. Middels verpasste es dagegen, eine insgesamt solide Saison mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen.

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
SV SF Larrelt/FA Wybelsum
SV SF Larrelt/FA WybelsumSV SF Larrelt/FA Wybelsum
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
1
1
Abpfiff

Der bereits feststehende Meister TuS Pewsum setzte mit dem Remis den letzten Glanzpunkt unter eine historische Saison. Die Krummhörner blieben auch im 30. Ligaspiel ungeschlagen und beendeten die Spielzeit mit einer außergewöhnlichen Bilanz von 27 Siegen und drei Unentschieden. Larrelt trotzte dem Champion einen Punkt ab und sicherte sich damit einen versöhnlichen Saisonabschluss.