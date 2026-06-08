– Foto: Lena Feeken

Mit dem 30. Spieltag ist die Saison 2025/26 in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 Geschichte. Während Meister TuS Pewsum seine historische Spielzeit mit einem weiteren Spiel ohne Niederlage krönte, fielen am letzten Spieltag auch die letzten Entscheidungen im Kampf um die Platzierungen. Tore, Überraschungen und ein echtes Offensivspektakel sorgten für einen abwechslungsreichen Saisonabschluss, ehe sich die Mannschaften nun in die Sommerpause verabschieden.

Für die größte Überraschung des Spieltags sorgte der SV BW Borssum. Der Tabellenzweite aus Großefehn erwischte einen gebrauchten Nachmittag und wurde von den Gästen mehrfach kalt erwischt. Trotz der deutlichen Niederlage bleibt Großefehn mit einer starken Saison Vize-Meister, während Borssum mit einem Ausrufezeichen die Spielzeit abschloss.

Zum Saisonabschluss trennten sich die beiden Teams aus dem Tabellenkeller mit einem leistungsgerechten Remis. Hinte verpasste es dabei, den Aufsteigerjahrgang mit einem Heimsieg zu verabschieden. Wiesmoor zeigte noch einmal Moral und sicherte sich zumindest einen Punkt zum Abschluss einer schwierigen Saison. Dadurch, dass Larrelt gegen Pewsum allerdings einen Punkt geholt hat, hätte Hinte den 14. Platz auch mit einem Sieg nicht verlassen.

Der VfL Germania Leer verabschiedete sich trotz der eher durchwachsenden Saison mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause. Gegen TuRa Westrhauderfehn überzeugten die Gastgeber mit einer konzentrierten Leistung und nutzten ihre Chancen effektiv. Für die Gäste bedeutete die Niederlage den Verlust eines möglichen Sprungs in die Top fünf.

In Wallinghausen bekamen die Zuschauer zum Saisonabschluss nur wenige Höhepunkte zu sehen. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken und gingen nur überschaubare Risiken ein. Das torlose Remis entsprach dem Spielverlauf und besiegelte Platz vier für Wallinghausen sowie Rang sieben für den FC Norden.

Der SV Hage hat seine starke Saison mit einem verdienten Auswärtssieg beendet und sich Rang drei in der Abschlusstabelle gesichert. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte sich die höhere Qualität der Gäste durch. Bunde hielt lange dagegen, musste sich am Ende aber dem konsequenteren Auftritt der Hager geschlagen geben.

Ein wahres Offensivspektakel lieferten sich Concordia Ihrhove und der Süderneulander SV. Die Gastgeber zeigten ihre enorme Offensivstärke und erzielten sieben Treffer, mussten defensiv aber ebenfalls mehrfach hinter sich greifen. Ihrhove sicherte sich mit dem Kantersieg noch den fünften Tabellenplatz, während Süderneuland trotz drei eigener Tore leer ausging.

Die SpVg Aurich beendete die Saison mit einem Heimsieg und zog dadurch noch an TV Bunde vorbei. In einer umkämpften Begegnung bewiesen die Gastgeber die größere Effizienz vor dem Tor. Middels verpasste es dagegen, eine insgesamt solide Saison mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen.