Spektakel in Horst: Dornbreite dreht das Spiel und kassiert Ausgleich

Trotz Unterzahl stemmten sich die Gäste gegen die drohende Niederlage und kamen durch Joker Hendrik Heinrich spät zurück ins Spiel. Der Angreifer traf in der 85. Minute zum Ausgleich und drehte das Spiel nur drei Minuten später sogar zum 3:2. Erst in der Nachspielzeit gelang dem VfR Horst durch Tim Jeske der Ausgleich zum 3:3.

Der FC Dornbreite Lübeck fand erst mit zunehmender Spielzeit besser in die Partie. Simon Leu verkürzte nach knapp einer halben Stunde durch einen abgefälschten Freistoß auf 2:1. Die Aufgabe wurde kurz nach der Pause jedoch noch schwerer: Marcel Nagel sah in der 49. Minute Gelb-Rot.

Strehlau lobt Moral – Reibe hadert mit Entscheidungen

Dornbreite-Trainer Sascha Strehlau zeigte sich beeindruckt vom Einsatz seiner Mannschaft: „Die Mannschaft hat am Samstag in Horst eine tolle Moral gezeigt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und einigen Fehlern haben wir einen Rückstand gedreht – und das ab der 48. Minute in Unterzahl. Der Punkt ist angesichts der gesperrten und verletzten Spieler, die wir derzeit zu beklagen haben, deutlich höher zu bewerten. Ein Sonderlob geht an unsere jungen Spieler, die genau das gezeigt haben, was wir uns wünschen: Mut, Einsatz und Entschlossenheit. Nun stehen noch zwei Spiele bis zur Winterpause an – und die wollen wir beide gewinnen.“

VfR-Coach Thorben Reibe sah seine Mannschaft trotz des Remis über weite Strecken im Vorteil: „Es war ein sehr kurioses Spiel, in dem wir in der letzten Minute zwar einen Punkt mitnehmen, der sich aber eher wie zwei verlorene Punkte anfühlt. Über nahezu die kompletten 90 Minuten waren wir das bessere Team und hatten die klareren Torchancen. Wir gehen früh mit 2:0 in Führung, doch der Gegner kommt durch eine äußerst zweifelhafte Schiedsrichterentscheidung zurück ins Spiel. In der zweiten Halbzeit sieht der Gegner dann Gelb-Rot, und ab diesem Zeitpunkt ist es praktisch ein Spiel auf ein Tor. Wir müssen in dieser Phase das 3:1 machen, scheitern aber mehrfach am Torwart oder an einem Abwehrbein auf der Linie. Am Ende müssen wir den Punkt akzeptieren, und das ist völlig in Ordnung. Ich hatte in der Vorschau schon gesagt, dass wir gegen eine absolute Spitzentruppe spielen. Dass wir so gut mithalten und stellenweise sogar überlegen sind, hätten wir vor der Saison wohl nicht erwartet. Insgesamt bin ich deshalb zufrieden – und auch stolz auf die Mannschaft.“

Dornbreite bleibt Vierter – Horst festigt Platz acht

Mit dem Remis hält der FC Dornbreite Lübeck nun bei 30 Punkten und bleibt auf Rang vier. Der VfR Horst bleibt als Aufsteiger stabil im Mittelfeld und steht mit 25 Punkten auf Platz acht. Für Dornbreite, das in Horst über weite Strecken in Unterzahl spielte, geht es nun mit zwei Partien bis zur Winterpause weiter – mit dem klaren Ziel, das Punktekonto weiter auszubauen.

VfR Horst – FC Dornbreite Lübeck 3:3

VfR Horst: Norman Baese, Simeon Duwensee, Matthes Haack (90. Malte Rathjen), Torben Sternberg, Dominik Bubat, Ronny Steven Müller, Patrick Meyer, Paris Bruhn, Marvin Stegers, Tim Jeske, Jannik Arnold - Trainer: Thorben Reibe

FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Simon Leu, Janis Hansen, Jannek Stöver, Marcel Nagel, Gianluca Jay Messina (80. Marijan Lalic), Kevin Wölk, Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye (89. Sverre Joel Wilke), Ben Komla Afelete Galley (54. Bejamin-Junior Agbeto Kosi Galley), Pleurat Bajgora, Volodymyr Pryiomov - Trainer: Kevin Wölk

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Tim Jeske (4.), 2:0 Jannik Arnold (14.), 2:1 Simon Leu (29.), 2:2 Hendrik Heinrich (85.), 2:3 Hendrik Heinrich (88.), 3:3 Tim Jeske (90.+1)

Gelb-Rot: Marcel Nagel (49./FC Dornbreite Lübeck)