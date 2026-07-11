Spektakel in Handorf: Schwicheldt zieht ins Halbfinale ein TSV setzt sich trotz langer Unterzahl mit 6:4 gegen Adler Handorf durch von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der TSV Schwicheldt hat das Viertelfinale der Peiner Stadtmeisterschaft mit einem spektakulären 6:4-Erfolg gegen Gastgeber Adler Handorf für sich entschieden. In einer ereignisreichen Begegnung zeigte die Mannschaft große Moral und zog trotz fast einstündiger Unterzahl in die nächste Runde ein.

Dabei verlief die Partie alles andere als gewöhnlich. Nach einem berechtigten Platzverweis musste Schwicheldt über weite Strecken mit einem Spieler weniger auskommen. Dennoch gelang es der Mannschaft, den offenen Schlagabtausch für sich zu entscheiden. Großen Anteil am Erfolg hatte Timo Schrader, der zwei Treffer erzielte. Ebenfalls doppelt erfolgreich war Leon Schrader. Kevin Schreiber und Neuzugang Jonas Schmiedel steuerten die weiteren Tore zum 6:4-Endstand bei.

Trotz der numerischen Unterlegenheit hielt Schwicheldt das Tempo hoch und nutzte seine Chancen konsequent. Die Mannschaft überzeugte vor allem mit Einsatzbereitschaft und Effizienz in der Offensive. Mit dem Sieg steht der TSV Schwicheldt im Halbfinale der Stadtmeisterschaft. Dort trifft das Team am Dienstag auf Takva Peine.