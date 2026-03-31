Spektakel in Hamersen: FC Nordheide und TuS Zeven trennen sich 2:2

– Foto: Lennart Blömer

Auf Hamerser Rasen empfing der FC Nordheide den TuS Zeven zum Kreisligaduell. Nach einer spannungsgeladenen Partie mit zahlreichen Torchancen trennten sich die Teams mit einem 2:2. Glücklich über das Ergebnis ist nur eine Mannschaft.

Obwohl die Wolken am Himmel nach Regen aussahen, machten sich sowohl Fans des FC Nordheide als auch des TuS Zeven auf den Weg zum Hamerser Fußballplatz, um ihr jeweiliges Team beim Kräftemessen zu unterstützen.

Zum Wetter kann gesagt werden: Am Ende der Partie schien sogar die Sonne. Zum Spiel: Das 2:2-Unentschieden steht für einen großen Kraftakt und mühsames Ringen, bei dem sich am Ende keine Mannschaft mit dem Sieg belohnte.

Ob das Wetter halten und ob Nordheide, der sich vor der Partie auf Platz neun befand, den Heimvorteil gegen die achtplatzierten Gäste aus Zeven nutzen wird, waren die beiden Fragen, deren Antworten mit Spannung erwartet wurden.

Kypta trifft und sichert früh Nordheides Führung



Nordheide kam zunächst gut ins Spiel. Nach circa 15 Spielminuten verwandelte Tim Kypta einen Freistoß in den Führungstreffer zum 1:0. Wenige Minuten danach traf FC-Spieler Christopher Mönkehus ins Zevener Netz, doch der Unparteiische entschied Abseits.

Zeven strahlte zunächst wenig Torgefahr aus. Das schien die Platzherren in Sicherheit zu wiegen, denn sie schalteten mit der Führung im Rücken einen Gang zurück. Das gefiel dem Mannschaftskapitän und Torwart Lukas Fitschen gar nicht. „Wir sind zu lethargisch. Wir müssen wieder mehr machen“, rief er quer über den Platz seinen Teamkollegen zu.

Zevener Armel Arakaza trifft und gleicht zum 1:1 aus



Die Gäste nutzten die Phase der Unaufmerksamkeit und Schwäche der Gastgeber für sich. Armel Arakaza fasste sich ein Herz, ging allein aufs Nordheide-Tor und ließ Torwart Fitschen chancenlos zurück. Damit schaffte er den Ausgleich in der 31. Minute.

Das wollte Nordheide jedoch nicht auf sich sitzen lassen. Den nächsten Versuch, ein Tor zu erzielen, unternahm Christopher Mönkehus. Doch Zevens Torwart Maurice Meyer war zur Stelle und schnappte dem Angreifer den Ball vor den Füßen weg. Kurz vor Halbzeitpfiff war es Kjell Hinrichs, der die 2:1-Führung für den TuS nach einer Ecke erzielte.

Zahlreiche Torchancen und Bemühungen bleiben ohne Erfolg



Knappe fünf Minuten nach Wiederanpfiff traf Mönkehus zum 2:2, bei dem es dann auch bleiben sollte. An weiteren Torchancen mangelte es jedoch im weiteren Verlauf nicht. Trotz hohen Drucks und drei Schüssen kurz hintereinander auf das Zevener Tor gelang dem FC kein dritter Treffer.

Nordheide versuchte, die Zevener vom eigenen Tor fernzuhalten, steckte viel Kraft in die Verteidigung. Zevens Torwart Maurice Meyer forderte vom anderen Ende des Spielfelds mehr Einsatz und Aktivität seiner Männer. Doch die Bemühungen blieben ohne Erfolg.

Zu großer Aufregung führte der Schlusspfiff des Schiedsrichters, der ertönte, als Nordheide gerade eine hohe und vielversprechende Flanke in den Zevener Strafraum geschossen hatte. Mannschaftsführer und FC-Torwart Lukas Fitschen stürmte aus dem Kasten und machte seinem Frust beim Unparteiischen Luft, der ihm daraufhin die Gelbe Karte zeigte.

Nordheide enttäuscht, Zeven glücklich über das Endergebnis



Nach der Partie ist FC-Teambetreuer Thorsten Holst enttäuscht vom Spielverlauf. „Wir haben das Spiel zwar beherrscht, aber wir haben den Ball einfach nicht ins Tor gekriegt“, meint er nach der Partie. „Die Gegentore haben wir durch Fehler kassiert, weil wir unkonzentriert waren. Zevens Torwart Maurice Meyer hat eine starke Leistung gezeigt. In unserem Team war es besonders Leif Allers, der ein tolles Spiel gespielt hat“, lobt er den gegnerischen Keeper und seinen Spieler.

Zevens Trainer Sören Haß dagegen freut sich über den Ausgang der Partie. „Wir sind mit einer absoluten Rumpfmannschaft nach Hamersen gefahren. Viele Spieler der Startelf haben gefehlt, einige mussten deshalb auf ungewohnten Positionen spielen. Für all die Herausforderungen, die wir zu bewältigen hatten, war dieses Ergebnis für uns überragend. Die Jungs haben eine beeindruckende Einstellung gezeigt und ihr Herz komplett auf dem Platz gelassen. Wir hatten auch Glück und einen überragenden Torwart Maurice Meyer. Dieses Glück haben wir uns heute mit dieser Mentalität und einer sehr guten Effizienz aber auch verdient. Ich hätte gerne gesehen, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn wir mit voller Mannschaft hätten spielen können. Es ist ein toller und wichtiger Punkt für uns, weil wir gezeigt haben, dass wir vielen Widrigkeiten trotzen konnten“, so Zevens Coach.





