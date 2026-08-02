Spektakel in Glandorf: Last-Minute-Ausgleich rettet Remis SC Glandorf und SV Bad Rothenfelde liefern sich ein torreiches Bezirksliga-Duell mit dramatischem Finale von Michael Eggert · Heute, 19:48 Uhr · 0 Leser

Rassiges Spiel mit vielen Highligts zwischen SC Glandorf und SV Bad Rohtenfelde – Foto: Björn Kaisen

Das Bezirksliga-Duell zwischen dem SC Glandorf und dem SV Bad Rothenfelde hielt, was sich Fußballfans von einem Spitzenspiel versprechen: Spannung, Tore und Dramatik bis zur letzten Sekunde. Beim 4:4-Unentschieden boten beide Mannschaften beste Werbung für den Amateurfußball.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart. Nach einer intensiven Anfangsphase brachte Hendrik Hörstkampf-Tovar den SC Glandorf in Führung, ehe Benedikt Erpenbeck nur wenig später auf 2:0 erhöhte. Als Jakob Brockmeyer bereits nach einer Viertelstunde das 3:0 erzielte, schien die Partie früh entschieden. Doch der SV Bad Rothenfelde zeigte große Moral. Nach einer halben Stunde verkürzte Tim Libor nach feiner Vorarbeit von Lasse Niehaus auf 1:3. Nur wenige Minuten später brachte Matteo Behrenswerth die Gäste mit einem Kopfball auf 2:3 heran. Fast mit dem Pausenpfiff war die Aufholjagd perfekt: Robin Schröder erzielte unter großem Jubel den 3:3-Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung zwar zunächst etwas ruhiger, verlor jedoch nichts von ihrer Spannung. Glandorf vergab Mitte der zweiten Halbzeit eine gute Möglichkeit zur erneuten Führung – und wurde dafür bestraft. Sam-Niki Lange traf mit einem sehenswerten Distanzschuss zur erstmaligen 4:3-Führung für den SV Bad Rothenfelde und machte damit aus einem 0:3-Rückstand eine beeindruckende Wende. In der Schlussphase drängte der SC Glandorf mit aller Macht auf den Ausgleich. Nach einem Pfostenschuss von Michael Pöhler schien die Zeit bereits abzulaufen, ehe derselbe Spieler in der siebten Minute der Nachspielzeit doch noch den viel umjubelten Treffer zum 4:4-Endstand erzielte.