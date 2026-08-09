Spektakel in Fuldabrück – vier Teams mit perfektem Start

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Die Gruppenliga Kassel 2 nimmt früh Fahrt auf. TSG Sandershausen, SG Schauenburg, SG Hombressen/Udenhausen und FC Bosporus Kassel haben ihre ersten beiden Spiele gewonnen und führen das Feld an. Dahinter meldete sich TSV Hertingshausen mit einem klaren Sieg gegen Kaufungen zurück, während Türkgücü Kassel und Wolfsanger ihre ersten Punkte holten.

Akman schießt Türkgücü zum ersten Sieg

Aufsteiger SV Türkgücü Kassel feierte bei der SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen den ersten Erfolg. Matchwinner war Eyüp-Emre Akman, der bereits vor der Pause einen Hattrick erzielte und nach dem Seitenwechsel sogar noch seinen vierten Treffer nachlegte. Selcuk Yigitoglu erhöhte zwischenzeitlich auf 5:1, ehe Jan Bonnet den Endstand herstellte. Für WBO bedeutet das 2:5 die zweite Niederlage im zweiten Spiel.

Bosporus gewinnt das Duell der Auftaktsieger

Auch Bosporus Kassel bleibt ohne Punktverlust. Gegen Eintracht Baunatal gerieten die Gastgeber durch Laurin Waider zunächst in Rückstand, ehe Dennis Salioski noch vor der Pause ausglich. Memduh Eryilmaz brachte Bosporus nach dem Seitenwechsel zweimal in Führung, nachdem Waider zwischenzeitlich zum 2:2 getroffen hatte. Mit seinem zweiten Treffer des Tages entschied Eryilmaz die Partie in der 78. Minute.

Sandershausen entscheidet das Derby früh

Sandershausen ließ beim 4:0 gegen TuSpo Nieste wenig anbrennen. Bereits nach zwei Minuten traf Johannes Plasczyk, kurz darauf erhöhte Yannick Billing per Kopf. Noch vor der Pause sorgten Maximilian Blahout und David Altschmied jeweils nach Standards für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel spielte der Favorit den Vorsprung kontrolliert herunter und steht nun bei zehn Toren aus zwei Spielen.

Zehn Tore in Rothwesten

Spektakulärer ging es beim 5:5 zwischen TSV Rothwesten und SG Reinhardshagen zu. Emre Bicer brachte die Gastgeber in Führung, doch Lukas Salomon drehte die Partie mit einem Doppelpack, ehe Jan Paar kurz nach der Pause auf 3:1 für die Gäste stellte. Rothwesten schlug durch Leon Latifi, Dylan Demirsoy und erneut Bicer zurück, Reinhardshagen antwortete wiederum durch Paar und Mykhailo Serdiuk. In der fünften Minute der Nachspielzeit sicherte Bicer mit seinem dritten Treffer Rothwesten noch das 5:5. Hertingshausen stoppt Kaufungens Schwung

Nach dem 7:1 zum Auftakt musste SV Kaufungen 07 in Hertingshausen einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Ein Eigentor von Dennis Grigat brachte die Gastgeber in Führung, die Kevin van der Veen zwar postwendend ausglich. Doch Emilian Gutberlet, Jan Kraus und unmittelbar nach der Pause Osama El Masmoudi machten daraus ein 4:1. Auch die Gelb-Rote Karte gegen Jannes Nevio Paul änderte am klaren Heimsieg des TSV nichts mehr. Wolfsanger zeigt die erhoffte Reaktion

Nach dem 1:7 in Kaufungen meldete sich der TSV Wolfsanger mit einem 5:2 gegen die TSG Wilhelmshöhe zurück. Eser Kazak und Mika Holzhauer sorgten für eine frühe 2:0-Führung, ehe Leon Weist noch vor der Pause verkürzte. Nach dem Seitenwechsel bauten Tom Luca Opfermann, erneut Kazak und Ben Römer den Vorsprung deutlich aus. Cedric Burghardt konnte für Wilhelmshöhe nur noch Ergebniskosmetik betreiben.

Schauenburg überrascht in Lohfelden deutlich