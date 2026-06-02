 2026-06-01T10:27:43.393Z

Ligabericht

Spektakel in Frohnau - Für Südwest wird die Luft immer dünner

31. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Heute, 00:10 Uhr · 0 Leser
Archiv
Archiv – Foto: Olaf Kapell

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende stand der 31. Spieltag der Berlin-Liga an.

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Fr., 29.05.2026, 19:30 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
3
3

Im Verfolgerduell stellte Stern 1900 früh die Weichen auf Sieg. Dachte man zumindest, nachdem Omar Hajjaj nach der Anfangsviertelstunde per Doppelpack auf 0:2 stellte. Doch der SCC schlug zurück, verkürzte zunächst vor der Pause, drehte die Partie dann nach Wiederanpfiff per Doppelpack von Janos Löbe. Das letzte Wort hatten die Gäste aus Steglitz, die sich mit dem 3:3 einen Punkt sicherten.

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Fr., 29.05.2026, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
3
1
Abpfiff

Die Füchse lassen trotz der bereits eingesackten Meisterschaft nicht locker und schlugen am Freitagabend auch Polar Pinguin. Dabei ging das Schlusslicht zunächst durch James Ifeanyichukwu Ndubueze in Führung, doch die Füchse drehten die Partie durch Treffer von Can Türker, Artem Cygankov und Rayan Ait Manssour.

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Sa., 30.05.2026, 13:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
2
1
Abpfiff

Blau Weiß 90 hat den zweiten Platz erfolgreich verteidigt. Gegen den SC Staaken brachte Niklas Struck die Hausherren nach der Anfangsviertelstunde in Führung. Fabian Engel legte vor der Pause nach. Staaken verkürzte zwar im zweiten Durchgang, doch mehr sprang nicht mehr raus.

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Sa., 30.05.2026, 12:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
6
1
Abpfiff

Altglienicke II hat die eigene Erfolgsserie fortgesetzt. Gegen Wilmersdorf zeigte der 15. seine Qualität von Beginn an, führte bereits nach fünf Minuten und legte vor der Pause zwei weitere Treffer nach. Spätestens mit dem 4:0 direkt nach Wiederanpfiff war das Spiel durch.

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Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
2
2
Abpfiff

Empor hat sich mit einer starken Rückrunde auf Rang drei vorgearbeitet. Gegen Rudow gerieten die Prenzlberger am Samstagnachmittag zwei Mal in Rückstand, doch Torjäger Quentin Albrecht konnte mit seinen Saisontreffern 25 und 26 einen Punkt sichern.

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Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
3
1
Abpfiff

Biesdorf musste im Heimspiel gegen Hohen Neuendorf einen frühen Rückstand wegstecken. Und die Fortuna tat das. Kurz nach der Pause glich Biesdorf aus, drehte die Partie schließlich spät. Mit zwei weiteren Punkten, die Biesdorf nach unseren Informationen wohl noch aus dem Spiel gegen Südwest vor einer Woche zugesprochen bekommen könnte, darf man sich langsam aber sicher auf die Klassenerhaltsfeier vorbereiten.

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So., 31.05.2026, 12:45 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
3
3
Abpfiff

Frohnau und Türkspor lieferten sich am Sonntag ein wildes Hin und Her. Die frühe Führung der Gäste konterte Charlie Werner schnell, drehte die Partie keine acht Minuten später. Dann war wieder Türkspor am Zug, glich noch vor der Pause aus. In Halbzeit zwei ging Frohnau erneut in Führung, brachte diese aber nicht ins Ziel.

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So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
3
1
Abpfiff

Für den SSC Südwest wird die Luft dünner. Beim Berliner SC war für den Aufsteiger nichts zu holen. Stephan Ngah und Lion Schumann trafen in den ersten 45 Minuten. Lucky Ugbogbo machte den Deckel in der Nachspielzeit, in der Südwest auch noch zu einem Treffer kam, den Deckel drauf.

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So., 31.05.2026, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
2
0
Abpfiff

Nach der 4:0-Niederlage gegen Frohnau blieben die Spandauer Kickers auch in Mariendorf ohne eigenes Tor. Weil Yusuf Yorguner und Marvin Özdal für den TSV trafen, behielten die Hausherren die drei Punkte im Volkspark.

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