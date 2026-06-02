Spektakel in Frohnau - Für Südwest wird die Luft immer dünner

Archiv – Foto: Olaf Kapell

Im Verfolgerduell stellte Stern 1900 früh die Weichen auf Sieg. Dachte man zumindest, nachdem Omar Hajjaj nach der Anfangsviertelstunde per Doppelpack auf 0:2 stellte. Doch der SCC schlug zurück, verkürzte zunächst vor der Pause, drehte die Partie dann nach Wiederanpfiff per Doppelpack von Janos Löbe. Das letzte Wort hatten die Gäste aus Steglitz, die sich mit dem 3:3 einen Punkt sicherten.

Die Füchse lassen trotz der bereits eingesackten Meisterschaft nicht locker und schlugen am Freitagabend auch Polar Pinguin. Dabei ging das Schlusslicht zunächst durch James Ifeanyichukwu Ndubueze in Führung, doch die Füchse drehten die Partie durch Treffer von Can Türker, Artem Cygankov und Rayan Ait Manssour. ---

Blau Weiß 90 hat den zweiten Platz erfolgreich verteidigt. Gegen den SC Staaken brachte Niklas Struck die Hausherren nach der Anfangsviertelstunde in Führung. Fabian Engel legte vor der Pause nach. Staaken verkürzte zwar im zweiten Durchgang, doch mehr sprang nicht mehr raus. ---

Altglienicke II hat die eigene Erfolgsserie fortgesetzt. Gegen Wilmersdorf zeigte der 15. seine Qualität von Beginn an, führte bereits nach fünf Minuten und legte vor der Pause zwei weitere Treffer nach. Spätestens mit dem 4:0 direkt nach Wiederanpfiff war das Spiel durch. ---

Empor hat sich mit einer starken Rückrunde auf Rang drei vorgearbeitet. Gegen Rudow gerieten die Prenzlberger am Samstagnachmittag zwei Mal in Rückstand, doch Torjäger Quentin Albrecht konnte mit seinen Saisontreffern 25 und 26 einen Punkt sichern. ---

Biesdorf musste im Heimspiel gegen Hohen Neuendorf einen frühen Rückstand wegstecken. Und die Fortuna tat das. Kurz nach der Pause glich Biesdorf aus, drehte die Partie schließlich spät. Mit zwei weiteren Punkten, die Biesdorf nach unseren Informationen wohl noch aus dem Spiel gegen Südwest vor einer Woche zugesprochen bekommen könnte, darf man sich langsam aber sicher auf die Klassenerhaltsfeier vorbereiten. ---

Frohnau und Türkspor lieferten sich am Sonntag ein wildes Hin und Her. Die frühe Führung der Gäste konterte Charlie Werner schnell, drehte die Partie keine acht Minuten später. Dann war wieder Türkspor am Zug, glich noch vor der Pause aus. In Halbzeit zwei ging Frohnau erneut in Führung, brachte diese aber nicht ins Ziel. ---

Für den SSC Südwest wird die Luft dünner. Beim Berliner SC war für den Aufsteiger nichts zu holen. Stephan Ngah und Lion Schumann trafen in den ersten 45 Minuten. Lucky Ugbogbo machte den Deckel in der Nachspielzeit, in der Südwest auch noch zu einem Treffer kam, den Deckel drauf. ---

Nach der 4:0-Niederlage gegen Frohnau blieben die Spandauer Kickers auch in Mariendorf ohne eigenes Tor. Weil Yusuf Yorguner und Marvin Özdal für den TSV trafen, behielten die Hausherren die drei Punkte im Volkspark.

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