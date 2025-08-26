Spektakel in Fresenburg: Fortuna und SG Lehe trennen sich 3:3

In einer packenden Partie trennten sich der SV Fortuna Fresenburg und die SG Lehe/Neulehe mit 3:3 (2:1). Vor 1.068 Liveticker-Aufrufen entwickelte sich ein intensives Spiel, das beide Mannschaften mehrmals kippen sah, am Ende fühlte sich das Remis für die Gastgeber eher wie eine Niederlage an.

Fresenburg erwischte den besseren Start: Jonas Kanne stellte mit einem Doppelpack (17., 41.) auf 2:0. Erst verwertete er einen Steilpass von Michael Bernhard eiskalt, dann staubte er nach einem Kraus-Schuss ab. Doch kurz vor der Pause meldete sich Lehe zurück, Bendix Overberg köpfte nach Freistoß zum 2:1 ein (45.).

Nach dem Seitenwechsel verloren die Gastgeber zunehmend die Kontrolle. Heiko Wilken glich zunächst nach einem Durchbruch durch die Mitte aus (62.), ehe er in der 84. Minute per Distanzschuss ins lange Eck sogar die Führung für die Gäste markierte.