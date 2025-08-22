 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Engelbert Grad

Spektakel in Freising ‒ München 54 gleicht in letzter Sekunde aus

6. Spieltag in der Bezirksliga Nord

Zum Auftakt des 6. Spieltags in der Bezirksliga Nord empfängt Eintracht Freising den Aufsteiger München 54.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
2
2
Abpfiff

In Freising war beinahe schon Jubeln angesagt, dann traf Manuel Exner zum zweiten Mal und versaute der Eintracht die Party. Die Gäste aus München gingen durch Doppelpacker Exner in Führung. Freising drehte das Spiel, musste aber den späten Ausgleich des Aufsteigers hinnehmen und "verliert" zwei Punkte.

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
14:00

Morgen, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
13:00

Morgen, 15:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
15:30

Spiele am Sonntag:

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
15:00

So., 24.08.2025, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
17:00

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
15:00

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
14:00

