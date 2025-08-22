Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Engelbert Grad
Spektakel in Freising ‒ München 54 gleicht in letzter Sekunde aus
In Freising war beinahe schon Jubeln angesagt, dann traf Manuel Exner zum zweiten Mal und versaute der Eintracht die Party. Die Gäste aus München gingen durch Doppelpacker Exner in Führung. Freising drehte das Spiel, musste aber den späten Ausgleich des Aufsteigers hinnehmen und "verliert" zwei Punkte.